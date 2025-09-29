J.K Rowling o critică pe „ignoranta” Emma Watson. „Am trăit în sărăcie în timp ce scriam cartea care a făcut-o faimoasă”

J.K. Rowling, autoarea celor șapte volume „Harry Potter”, a criticat-o luni pe actrița Emma Watson, pe care a numit-o „ignorantă” din cauza viziunilor asupra drepturilor comunității transgender, transmite AFP.

Într-o postare lungă pe platforma X, scriitoarea și-a exprimat iritarea că Watson și Daniel Radcliffe, actorii care au jucat rolurile lui „Hermione Granger” și „Harry Potter” în filmele realizate pe baza cărților sale, „continuă să își asume rolul de purtători de cuvânt de facto ai lumii pe care eu am creat-o”.

Rowling, care până acum nu fusese atât de deschisă în privința nemulțumirii pe care o are față de Watson, a sugerat că privilegiile vieții de vedetă au împiedicat-o pe actriță să înțeleagă corect problema.

„Nu am fost o multimilionară la 14 ani. Am trăit în sărăcie în timp ce scriam cartea care a făcut-o pe Emma faimoasă”, a declarat scriitoarea.

„Prin urmare, înțeleg din propria experiență de viață ce înseamnă distrugerea drepturilor femeilor la care Emma a participat cu atâta entuziasm, pentru femeile și fetele fără privilegiile ei”, a adăugat J.K. Rowling.

Autoarea seriei „Harry Potter” se află de multă vreme în prim-planul dezbaterii despre identitatea de gen, fiind acuzată de transfobie după ce a denunțat activismul trans.

Ea s-a apărat spunând că preocuparea ei se referă la impactul pe care îl are asupra drepturilor femeilor.

Scriitoarea, enervată de un mesaj de un rând de la actriță

Rowling și-a exprimat nemulțumirea și față de un mesaj de un rând pe care l-a primit de la Watson în 2022.

În urma unei ceremonii de premiere în care actrița a criticat-o public pe scriitoare, Watson i-a trimis lui Rowling următorul mesaj: „Îmi pare atât de rău pentru situația prin care treci”.

„Asta se întâmpla când amenințările cu moartea, cu violul și cu tortura la adresa mea erau la apogeu, într-un moment în care măsurile mele de securitate personală au trebuit înăsprite considerabil și eram constant îngrijorată pentru siguranța familiei mele”, susține autoarea.

„Emma tocmai turnase public mai multă benzină pe foc, și totuși s-a gândit că o exprimare de îngrijorare de un singur rând din partea ei m-ar asigura de simpatia și bunătatea ei fundamentale”, a adăugat J.K. Rowling.

Rowling a sugerat, de asemenea, că a decis să fie „atât de sinceră” în legătură cu actrița din „Beauty and the Beast” și „Little Women” doar din cauza comentariilor făcute de Watson săptămâna trecută, când a spus că încă o iubește și o prețuiește pe autoare.

Asta a fost „o schimbare de tactică pe care suspectez că a adoptat-o pentru că a observat că nu mai este la fel de la modă condamnarea mea pe cât era”, a mai susținut scriitoarea.

„Adulții nu se pot aștepta să se apropie de o mișcare activistă care cere în mod regulat asasinarea unui prieten, iar apoi să își afirme dreptul la iubirea fostului prieten”, a continuat J.K. Rowling.

„Emma este pe bună dreptate liberă să nu fie de acord cu mine și, într-adevăr, să-și discute sentimentele față de mine în public – dar eu am același drept și, în sfârșit, am decis să-l exercit”, a mai declarat ea.