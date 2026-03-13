Japonia se va alătura scutului „Golden Dome”, dar se teme de o solicitare a lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump vorbește în Biroul Oval al Casei Albe, pe 20 mai 2025, la Washington, D.C., despre proiectul scutului Golden Dome. FOTO: Alex Brandon / AP / Profimedia

Japonia va informa Statele Unite săptămâna viitoare că intenționează să se alăture inițiativei de apărare antirachetă „Golden Dome” și se așteaptă ca Washingtonul să îi ceară ajutorul pentru producția de rachete, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al altor conflicte, au declarat două surse pentru Reuters.

Sursele din guvernul de la Tokyo au precizat pentru Reuters că prim-ministra niponă Sanae Takaichi va face un anunț oficial în acest sens când se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington D.C., în cadrul unui summit programat pentru 19 martie.

Sursele au făcut dezvăluirea sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Proiectul „Golden Dome” al lui Trump, anunțat anul trecut cu un calendar ambițios ce vizează inaugurarea până în anul 2028, prevede extinderea sistemelor existente de apărare de la sol – precum rachetele interceptoare – cu elemente mai experimentale ce vor fi lansate în spațiu. Acestea sunt menite să detecteze, să urmărească și, eventual, să contracareze amenințările unor rachete balistice ce ies din atmosfera Pământului înainte de a lovi țintele desemnate.

Însă proiectul a înregistrat până acum puține progrese vizibile. De asemenea, detaliile privind modul în care Japonia va participa rămân neclare.

Japonia e îngrijorată că SUA i-ar putea cere rachete, de care are ea însăși nevoie

Cotidianul nipon Yomiuri, care a relatat primul vineri despre planurile Japoniei, susține că guvernul de la Tokyo speră ca inițiativa să poată fi folosită pentru a apăra țara împotriva noilor arme hipersonice de tip planor dezvoltate de China și Rusia.

Guvernul condus de Takaichi anticipează că Trump ar putea cere Japoniei să producă sau dezvolte împreună cu producători americani rachete care ar putea contribui la înlocuirea stocurilor de muniții ale SUA, epuizate de războiul din Orientul Mijlociu și asistența acordată Ucrainei, potrivit surselor Reuters. Acestea susțin că Japonia încă analizează modul în care ar putea răspunde unei asemenea solicitări.

Japonia a exportat către Statele Unite, la sfârșitul anului trecut, un lot de rachete sol-aer Patriot produse sub licență, marcând o ruptură istorică față de interdicția sa de decenii privind exporturile de arme letale.

„Mașinăria de război” a SUA e testată de războiul din Orientul Mijlociu

Administrația Trump exercită presiuni asupra companiilor din domeniul apărării pentru a crește producția de rachete și alte tipuri de muniții ale căror stocuri s-au diminuat în ultimii ani.

În același timp, Japonia încearcă să își consolideze propriile rezerve de muniții pentru a descuraja o Chină din ce în ce mai agresivă și Coreea de Nord, care dispune de arme nucleare.

Bateriile Patriot au fost esențiale pentru interceptarea a sute de rachete balistice și drone iraniene lansate asupra țărilor din Golf după ce Statele Unite și Israelul au lansat noul lor război aerian împotriva Iranului.

Și Ucraina s-a bazat pe sistemele Patriot pentru a-și apăra infrastructura energetică și militară după ce Rusia a invadat-o în 2022.