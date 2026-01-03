JD Vance, ieșire după „operațiunea cu adevărat impresionantă” din Venezuela. Mesaj pentru cei care au spus că e ilegală

JD Vance a distribuit pe X mesajul de pe Truth Social în care Donald Trump a anunțat loviturile din Venezuela și arestarea lui Nicolas Maduro, vicepreședintele american insistând că această „impresionantă operațiune” nu a fost ilegală.

„Președintele i-a oferit mai multe căi de ieșire, dar a fost foarte clar pe tot parcursul acestui proces: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite. Maduro este cea mai recentă persoană care a aflat că președintele Trump vorbește serios”, a scris JD Vance pe rețeaua socială X.

El i-a felicitat pe „curajoșiinoștri soldați din forțele speciale care au dus la bun sfârșit o operațiune cu adevărat impresionantă”.

De asemenea, vicepreședintele american a ținut să transmită un mesaj public către cei care afirmă că intervenția Statelor Unite în Venezuela a fost ilegală.

„Maduro are multiple acuzații în Statele Unite pentru narcoterorism. Nu poți evita justiția pentru traficul de droguri în Statele Unite doar pentru că locuiești într-un palat în Caracas”, a spus el.

Rusia, considerată cel mai important și vocal aliat al Venezuelei, a reacționat imediat după atacurile SUA asupra Caracasului acuzând oficial Washingtonul de un „atac criminal” și de o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Prin prăbușirea lui Maduro, Rusia pierde atât un partener ideologic, cât și un punct major de sprijin strategic în regiune.

Trump a fost criticată și de opoziția internă din SUA. Senatori democrați au condamnat atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de președintele american și au avertizat că nu există niciun motiv pentru a începe un război cu țara latino-americană.

„Acest război este ilegal. Este rușinos că am trecut de la a fi polițiștii lumii la a fi agresorii lumii în mai puțin de un an”, a scris pe platforma X senatorul democrat din Arizona Ruben Gallego.