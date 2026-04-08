JD Vance, nou atac la Zelenski în prezența lui Viktor Orban: „Este complet scandalos”

Vicepreședintele american JD Vance a participat alături de Viktor Orban la un miting electoral al partidului Fidesz înaintea alegerilor din 12 aprilie 2026, FOTO: Beata Zawrzel / Zuma Press / Profimedia

Vicepreședintele american JD Vance a declarat miercuri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut comentarii „scandaloase” la adresa prim-ministrului ungar Viktor Orbán, liderul american reluând acuzațiile Budapestei potrivit cărora Kievul ar fi folosit livrările de energie rusească pentru a încerca să influențeze alegerile din Ungaria, transmite Reuters.

Declarațiile lui Vance au venit în timpul unei vizite la Budapesta, menită să-i crească șansele lui Orbán la alegerile parlamentare din 12 aprilie, considerat crucial pentru influența susținătorilor mișcării MAGA a lui Donald Trump în Europa.

Relațiile tensionate dintre Ungaria și Ucraina au ajuns în prim-planul campaniei electorale, Budapesta acuzând Kievul că a oprit în mod deliberat fluxurile de petrol rusesc prin conducta Drujba, într-o încercare de a influența votul.

Ungaria a răspuns blocând un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Ucraina, ceea ce l-a făcut pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să declare că ar putea oferi armatei ucrainene adresa persoanei responsabile pentru a „discuta cu el în propriul limbaj”.

JD Vance spune că Orbán i s-a plâns personal de comentariile lui Zelenski

Vorbind la o universitate din Ungaria, vicepreședintele SUA a spus că Orbán i-a relatat comentariile lui Zelenski.

„Este complet scandalos”, a declarat Vance, considerat oficialul care a inflamat tensiunile în timpul vizitei lui Zelenski la Casa Albă în februarie 2025, înainte ca întâlnirea să erupă într-un scandal de proporții.

„Nu ar trebui niciodată ca un șef de guvern străin… să amenințe conducătorul unui stat aliat”, a subliniat JD Vance în Ungaria.

El a acuzat apoi presa de standarde duble în ceea ce privește maniera în care a relatat despre presupusa ingerință străină în alegerile prezidențiale organizate de SUA în 2016 și în scrutinul din Ungaria.

„Ați văzut acest lucru în 2016, când o mare parte din presa americană a spus că este un adevărat scandal faptul că guvernul rus a cumpărat reclame pe Facebook în valoare de aproximativ 500.000 de dolari… Aceasta este influență externă”, a spus el.

„Dar nu este influență externă atunci când Uniunea Europeană amenință cu reținerea a miliarde de dolari de la Ungaria pentru că vă protejați granițele… Nu este influență externă atunci când ucrainenii închid conducte, provocând suferință populației ungare în încercarea de a influența un scrutin”.

Budapesta este implicată într-un conflict de lungă durată cu Uniunea Europeană pe teme care variază de la independența justiției până la tratamentul migranților.

Președinția ucraineană și Comisia Europeană nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.