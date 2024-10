VIDEO În confruntarea politicoasă a vicepreședinților, JD Vance a fost un Trump mai articulat și stabil. Democratul Tim Walz, mai degrabă emoționat și ezitant / Cine a câștigat dezbaterea – sondaj CNN

Democratul Tim Walz și republicanul JD Vance s-au înfruntat marți în cadrul unei dezbateri a vicepreședinților care a fost surprinzător de civilizată, pe ultima sută de metri a unei campanii electorale tensionate, marcate de o retorică incendiară și de două tentative de asasinat. Vance a avut o prezență articulată și a punctat lucruri pe care nici Trump nu a reușit să le puncteze în propria campanie, în vreme ce Walz s-a dovedit pe alocuri ezitant și emoționat, în încercarea de a-l critica frecvent pe fostul președinte, scriu Reuters, New York Times și Fox News. Un sondaj instant CNN a arătat că opiniile privind câștigătorul dezbaterii sunt mai degrabă împărțite, cu un ușor avantaj pentru republican, 51% dintre urmăritori spunând că Vance s-a descurcat mai bine și 49% alegându-l pe Walz.

Democratul Tim Walz și republicanul JD Vance au vorbit marți despre criza din Orientul Mijlociu, imigrație, impozite, avort, schimbările climatice și economie, în cadrul unei dezbateri a vicepreședinților care a scos în evidență dezacordurile politice, dar a fost lipsită de atacuri personale.

Cei doi rivali, care s-au criticat reciproc în timpul campaniei electorale, au adoptat un ton politicos, rezervându-și atacurile pentru candidații din fruntea listei, vicepreședinta democrată Kamala Harris și fostul președinte republican Donald Trump.

Walz, 60 de ani, guvernator liberal al statului Minnesota și fost profesor de liceu, și Vance, 40 de ani, autor de bestselleruri și senator conservator din Ohio, s-au prezentat ca doi reprezentanți ai regiunii de centru a Americii, cu opinii profund opuse pe tema problemelor care afectează țara.

Trump, care privea la televizor, a postat furibund în timpul dezbaterii, uneori de două ori pe minut, pe platforma sa socială – în final revendicând victoria lui Vance: „masterclass”.

Analiștii politici spun că dezbaterile vicepreședinților pot fi aprinse, dar în general nu modifică rezultatul alegerilor. Acestea fiind spuse, chiar și o ușoară schimbare în opinia publică s-ar putea dovedi decisivă, cursa fiind pe muchie de cuțit cu cinci săptămâni înainte de ziua alegerilor.

Iar primele impresii sugerează că partenerul lui Trump a avut o prezență mai bună în dezbatere.

Stilul bine pus la punct al acestuia, apretat și potrivit pentru televiziune, în orice caz mult mai echilibrat decât în campanie, a contrastat uneori cu abordarea lui Walz care a fost pe alocuri nervoasă și ezitantă.

La un moment dat, Vance a întrebat de ce Harris nu a făcut mai mult pentru a contracara inflația, imigrația și pentru a susține economia în timp ce a servit în administrația președintelui Joe Biden, o linie de atac consecventă pe care Trump nu a reușit să o susțină în timpul dezbaterii cu Harris de luna trecută.

„Dacă Kamala Harris are planuri atât de bune pentru a rezolva problemele clasei de mijloc, atunci ar trebui să le pună în aplicare acum – nu atunci când cere o promovare, ci în funcția pe care poporul american i-a dat-o acum 3 ani și jumătate”, a spus Vance.

Walz l-a descris pe Trump drept un lider instabil care a acordat prioritate intereselor miliardarilor și a contrat criticile lui Vance cu privire la problema imigrației, atacându-l pe Trump pentru că a făcut presiuni asupra republicanilor din Congres să îngroape un proiect de lege bipartizan privind securitatea frontierelor, la începutul acestui an.

„Majoritatea vrem să rezolvăm această chestiune”, a spus Walz despre imigrație. „Donald Trump a avut la dispoziție patru ani pentru a face acest lucru și v-a promis vouă, americanilor, cât de ușor va fi”, a observat el.

Dezbaterea de la CBS Broadcast Center din New York a început însă cu întrebări despre criza din Orientul Mijlociu.

Walz a declarat că Trump este prea „capricios” și prea prietenos cu liderii autoritari pentru a fi de încredere, în timp ce Vance a afirmat că Trump a făcut lumea mai sigură în timpul mandatului său.

Întrebat dacă ar sprijini o lovitură preventivă a Israelului împotriva Iranului, Vance a sugerat că ar susține decizia Israelului, în timp ce Walz nu a răspuns direct la întrebare.

Walz l-a criticat, de asemenea, pe Trump pentru rolul său în numirea a trei judecători de la Curtea Supremă a SUA care s-au alăturat deciziei instanței de a abroga dreptul federal la avort, o chestiune care a afectat milioane de femei și care s-a dovedit dăunătoare pentru republicani în alegerile anterioare.

„Donald Trump a pus toate aceste lucruri în mișcare”, a spus Walz.

„Se laudă cu cât de grozav a fost că el a numit judecătorii și a anulat Roe versus Wade”, decizia din 1972 a Curții Supreme care proteja dreptul la avort.

Vance, cunoscut pentru poziția sa profund conservatoare cu privire la avort, a adoptat marți un ton mai moderat, spunând că nu susține o interdicție națională, deși a făcut-o anterior. El a spus că punctul de vedere al lui Trump este că statele individuale ar trebui să decidă dacă să limiteze avortul.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a declarat că va bloca o interdicție națională, la câteva săptămâni după ce a refuzat să spună dacă o va face în timpul dezbaterii prezidențiale.

În vreme ce au încercat să dea fiecare o lovitură clară la această ultimă dezbatere, este neclar dacă chiar au reușit.

Totuși, Walz a fost pus în încurcătură când a fost întrebat dacă este adevărat că nu a fost de fapt în China în timpul violentei represiuni din 1989 din Piața Tiananmen, așa cum a susținut anterior.

„Sunt un încurcă-lume uneori”, a spus el. „Am ajuns acolo în acea vară și m-am exprimat greșit în această privință. Așadar, eram în Hong Kong și în China în timpul protestelor pentru democrație și de acolo am învățat multe despre ce înseamnă să fii la guvernare”, a spus el.

De partea cealaltă, Vance l-a apărat pe Trump, în ciuda faptului că îl criticase înainte de alegerile din 2016.

„M-am înșelat cu privire la Donald Trump”, a spus el. „M-am înșelat, în primul rând, pentru că am crezut unele dintre poveștile din mass-media care s-au dovedit a fi fabulații”, a spus el.

Cel mai tensionat schimb de replici a avut loc aproape de sfârșitul dezbaterii, când Vance – care a declarat că nu ar fi votat pentru certificarea rezultatelor alegerilor din 2020 – a evitat să spună dacă va contesta rezultatele de anul acesta, în cazul în care Trump pierde.

Walz a răspuns făcând referire la afirmațiile false ale lui Trump privind frauda electorală și la acuzațiile aduse acestuia privind instigarea mulțimii din 6 ianuarie 2021, de la Capitoliul SUA.

„El încă spune că nu a pierdut alegerile”, a subliniat Walz, înainte de a se întoarce spre Vance. „A pierdut alegerile din 2020?”, a întrebat el încă o dată.

Vance a ocolit din nou întrebarea, acuzând-o în schimb pe Harris că urmărește cenzurarea punctelor de vedere opuse.

„Iată ce non-răspuns”, a spus Walz.

Atitudinea lui Vance din dezbatere a fost cea pe care campania lui Trump a avut-o în vedere atunci când Trump l-a ales pe acesta pentru postul de vicepreședinte, scrie Reuters.

Ideea a fost că senatorul în vârstă de 40 de ani și autor de bestselleruri ar putea fi o voce articulată și rațională pentru mișcarea lui Trump precum și un purtător de cuvânt pentru generația sa.

Dar Vance a avut o perioadă dificilă, devenind uneori ținta ironiilor și jucând mai degrabă rolul de câine de atac al lui Trump. Rata sa de aprobare a scăzut.

Marți, Vance a fost articulat și calm, politicos față de Walz (dacă nu și față de Harris).

A vorbit despre visul american. A răspuns cu abilitate la o întrebare privind schimbările climatice, prezentând un argument în favoarea creșterii producției de energie în SUA. De asemenea, a detaliat baza politicilor comerciale protecționiste agresive ale lui Trump, afirmând că experții s-au „înșelat” când au spus că o creștere a comerțului exterior ar stimula clasa de mijloc americană.

Procedând astfel, Vance a părut, cel puțin potrivit susținătorilor săi, să își îndeplinească sarcina principală de partener de cursă al fostului vicepreședinte.

A fost clar că acesta a fost obiectivul campaniei Trump în această dezbatere, nu încercarea de a-l defăima pe Walz, scrie Reuters. După cum a spus un strateg înainte de dezbatere, oamenii nu votează pentru candidatul la vicepreședinție.

De partea cealaltă, Walz a făcut tot posibilul să imite abordarea pe care Harris a avut-o în dezbaterea cu Trump, transformând întrebările în atacuri la adresa caracterului lui Trump și a mandatului său la Casa Albă.

Dar uneori s-a împleticit în cuvinte și a părut cam ruginit pe scena dezbaterii. New York Times a observat că este un posibil efect al deciziei campaniei lui Harris de a-l ține în mare parte departe de reporteri pe parcursul campaniei.

Atunci când nu vorbea, guvernatorul de Minnesota putea fi adesea văzut uitându-se la Vance sau privind în jos în timp ce scria notițe.

Ochii îi erau uneori larg deschiși, iar gura îi era răsucită într-o grimasă aproape dureroasă, scrie cotidianul american, care observă că acesta s-a simțit din ce în ce mai confortabil pe măsură ce seara trecea – iar audiența televiziunii, cel mai probabil, se micșora.

Unfortunate slip of the tongue from Tim Walz here



"I sat in that office with those Sandy Hook parents; I've become friends with school shooters; I've seen it." pic.twitter.com/ThGYv1teFQ