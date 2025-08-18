Jeremy Clarkson afirmă că a alungat echipa de securitate a vicepreședintelui JD Vance cu două cuvinte

Jeremy Clarkson alături de fostul pilot de Formula 1 Mika Hakkinen, la cursa de la Silvesterstone din iulie 2025, FOTO: Martin Trenkler-Hasan Bratic-Def / Zuma Press / Profimedia

Faimosul prezentator TV britanic Jeremy Clarkson a povestit o confruntare tensionată pe care a avut-o cu un membru al echipei de securitate a vicepreședintelui american JD Vance în timpul vacanței petrecute de acesta în Marea Britanie, relatează The Independent.

Vance, care va participa luni la noua întâlnire din Biroul Oval între președintele Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, și-a petrecut vacanța de vară într-un conac istoric din Cotswolds, o regiune din sud-vestul Angliei cunoscută pentru peisajele sale pitorești.

Vicepreședintele SUA a fost întâmpinat săptămâna trecută de protestatari care s-au adunat în satul Dean unde se află conacul închiriat de acesta. Protestatarii înarmați cu bannere, prăjituri și imagini cu un meme nepotrivit la adresa vicepreședintelui au organizat o „petrecere” de tipul „nu ești binevenit”.

Clarkson, în vârstă de 65 de ani, este stabilit în Cotswolds și își filmează în regiune populara emisiune Clarkson’s Farm difuzată în streaming de Amazon Prime Video. Prezentatorul TV a scris despre vizita lui Vance într-un editorial de opinie publicat de The Sunday Times.

Jeremy Clarkson afirmă că vizita lui Vance a încurcat filmarea emisiunii sale

Clarkson a notat că exista „o zonă de interdicție aeriană de un kilometru în jurul casei” unde stătea Vance, o situație pe care a descris-o ca fiind „puțin enervantă” deoarece „folosim drone pentru a filma emisiunea mea despre fermă”.

Fostul prezentator al Top Gear a continuat: „Dar situația a fost rapid rezolvată datorită unei conversații care a decurs cam așa. Omul de securitate: «E drona dumneavoastră?» Eu: «Da.» Omul de securitate: «Nu aveți voie să o folosiți astăzi». Eu: «Du-te naibii» (n.r. ‘f*** off’, în original). Omul de securitate: «OK».”

Clarkson a adăugat că și ajutorul său de la fermă, Kaleb Cooper, a avut o întâlnire cu echipa de securitate a lui Vance. „Cu siguranță am știut când a aterizat Vance”, a povestit prezentatorul TV veteran în editorialul de opinie. „A sosit într-o coloană de 27 de SUV-uri americane negre uriașe, escortat de un banc de ofițeri ai poliției britanice pe motociclete, a căror sarcină era să alunge pe toată lumea din drum”, a explicat el.

„Unul dintre cei pe care i-au obligat să tragă pe dreapta a fost Kaleb Cooper, tractoristul meu, dar începuse să plouă și trebuia urgent să bage încărcătura de grâu în magazie, așa că și-a invitat agresorul să se ducă naibii. Și și-a văzut mai departe de treabă”, a mai povestit Jeremy Clarkson.