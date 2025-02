Jeremy Clarkson spune că e „hotărât să nu moară” după operația pe cord: „M-am bazat pe noroc până acum”

Prezentatorul TV britanic Jeremy Clarkson a vorbit despre schimbările din stilul său de viață după o operație majoră pe cord suferită anul trecut, afirmând că este „hotărât să nu moară”, relatează The Independent.

În vârstă de 64 de ani, Clarkson a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență în octombrie și i-au fost montate două stenturi în inimă. El a povestit anterior că, în timpul unei vacanțe în Oceanul Indian, a fost nevoit „să aștepte un moment” pentru a se asigura că membrele îi funcționează corect atunci când se ridica în picioare și că nu a putut coborî pe scări „fără să țină pe cineva de mână”.

„Cu siguranță nu aveam un atac de cord. Dar dacă nu aș fi arătat ca și când aveam unul, nu aș fi fost trimis niciodată la spital”, a spus el, citat de BBC după operație.

Clarkson, care anul trecut a fost votat „cel mai sexy bărbat din Marea Britanie” pentru al doilea an la rând, a dezvăluit acum într-un articol publicat de The Sunday Times că dorința de a fi alături de nepoții săi l-a încurajat să adopte schimbări pozitive în stilul de viață. Prezentatorul are doi nepoți de la fiica sa cea mare, Emily, cel mai mic dintre ei născându-se anul trecut, chiar înainte de Crăciun.

„Am decis că este ceva atât de minunat încât vreau să dureze cât mai mult posibil din punct de vedere uman”, a scris el cu referire la nepoții săi. „Ceea ce înseamnă că trebuie să fac tot ce îmi stă în putință pentru a nu muri”, a continuat Jeremy Clarkson.

Clarkson spune că se află în „aleea lunetiștilor” din cauza problemelor cardiace

Clarkson a relatat că a încercat în trecut să ducă un stil de viață mai activ, însă fără prea mare succes. „David al lui Michelangelo arde mai multe calorii decât mine atunci când ies și mă mișc, așa că am continuat să mă îngraș și să obosesc mai repede, iar când vrei să-ți vezi nepoții crescând, asta nu este suficient”, a scris prezentatorul TV.

Clarkson a afirmat că, până acum, „s-a bazat pe noroc pentru a rămâne în viață”. „Dar acum mă aflu în ‘aleea lunetiștilor’ și trebuie să muncesc pentru a evita gloanțele”, a adăugat el.

Prezentatorul britanic le-a oferit recent o veste entuziasmantă fanilor emisiunii sale Clarkson’s Farm de pe Amazon Prime, în condițiile în care anul trecut colaborarea sa de peste 20 de ani cu James May și Richard Hammond, întâi la Top Gear și apoi la The Grand Tour, a ajuns la sfârșit.

Într-un videoclip postat pe Instagram în noiembrie, Clarkson a confirmat că seria a fost reînnoită pentru un al cincilea sezon, în timp ce al patrulea urmează să fie lansat în curând.

„De-a lungul anilor, luminile strălucitoare de pe cer au fost folosite pentru a face multe anunțuri importante, precum nașterea pruncului Iisus, de exemplu”, le-a spus Clarkson urmăritorilor săi, în timp ce luminile se clipeau în spatele său.

„Dar în această seară sunt folosite pentru a face un anunț și mai mare decât acela”, a continuat acesta în stilul caracteristic. „Sezonul 5 al Clarkson’s Farm vine”. Amazon Prime nu a dezvăluit deocamdată data de lansare a următorului sezon.

