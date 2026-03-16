Jocul PSD privind bugetul de stat. Ce prevăd amendamentele depuse și ce fac celelalte partide 

PSD a depus cel puțin șapte amendamente la bugetul de stat, potrivit surselor HotNews, la o zi după ce PNL avertizase că o astfel de mutare înseamnă încălcarea protocolului de guvernare. Cinci dintre amendamente, obținute de HotNews, introduc practic în buget „pachetul de solidaritate”, cerut insistent de partid în ultimele luni. PSD susține că a găsit două surse de venituri suplimentare pentru a-l finanța, au spus surse din rândul social-democraților, pentru HotNews.

Până la ora 13.00, au putut fi depuse amendamente la bugetul de stat. PSD a depus cel puțin șapte, dintre care cinci vizează pachetul social. Sunt și amendamente pentru a redirecționa bani în teritoriu sau pentru a suplimenta anumite programe ministeriale, conform surselor HotNews.

Numărul total de amendamente depuse nu este încă centralizat, fiind depuse și de alte partide. AUR anunțase din weekend că va depune mai multe amendamente, printre care unele care vizează eliminarea CASS (similar cu un amendament depus de PSD) pentru persoanele aflate în concediu de creștere a copilului, reducerea cotelor TVA la 19% (standard) și la 9% (redusă), indexarea pensiilor cu 5% și altele.

USR a anunțat duminică seara că nu va susține și nici nu va depune niciun amendament asupra bugetului de stat în Parlament.

UDMR nu a depus niciun amendament, conform surselor HotNews. Partidul urmează să decidă luni, într-o ședință, dacă va susține amendamentele PSD sau nu: „Teoretic le-am vota, dar nu vrem să ne asociem cu AUR”, spun surse din partid.

PSD a anunțat că introduce amendamentele motivând că a găsit două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat, în valoare de 2,3 miliarde de lei, despre care susține că Ministerul de Finanțe, condus de Alexandru Nazare (PNL) „le-a trecut cu vederea în mod absolut nejustificat”.

Potrivit social-democraților, este vorba despre:

„1. Recuperarea unei cote din arieratele la buget pe contribuțiile de asigurări sociale”

„Totalul contribuțiilor sociale restante ale agenților economici este 3,7 miliarde lei, credem că o țintă de recuperare de 1,3 mld lei este absolut obligatorie, fiindcă aceste restanțe la buget înseamnă bani opriți din salariu de la angajați pentru CAS, dar nevirați la stat”, conform surselor HotNews din partid.

2. Colectarea la buget a unei sume suplimentare din TVA, mai exact 1 miliard de lei, „având în vedere creșterea prețului combustibililor care înseamnă majorarea veniturilor încasate de întreaga piață a combustibililor – una dintre cele mai importante ramuri ale economiei”.

Pentru ce vrea PSD bani în plus

Acești bani, spune PSD, pot fi folosiți acum mai departe pentru „a completa finanțarea integrală a întregului pachet de solidaritate”. Este vorba despre suma de 1,1 miliarde de lei, la care se adaugă și compensarea pierderii de venit în urma introducerii CASS pentru mame, veterani de război și deținuți (circa 500 de milioane de lei).

Restul de bani, până la 2,3 miliarde de lei, rămân la dispoziția Ministerului Finanțelor „pentru a fi realocați în interiorul bugetului, în funcție de necesități”, au spus surse din rândul PSD.



Până în acest moment, PNL nu a comentat informațiile din rândul PSD legate de surse noi de venituri. Liberalii sunt în ședință de la ora 13.30 pentru a discuta despre „coordonarea votului la buget și disciplină de vot”, conform surselor HotNews.

Cum justifică PSD amendamentele

PSD susține, în motivarea amendamentelor, că noile surse de venit găsite pot fi folosite pentru ajutoarele privind persoanele vulnerabile și pentru eliminarea CASS pentru veteranii de război, pentru văduvele veteranilor de război, persoanele persecutate în perioada comunistă, personalul monahal (adică preoți și călugări) sau pentru mamele aflate în concediu postnatal.

Guvernul Bolojan a decis să elimine de la 1 septembrie scutirea de la plata contribuției la sănătate CASS pentru aceste categorii de persoane.

„Pentru veterani și văduvele de război este un act de recunoștință pentru sacrificiul adus patriei, iar în cazul foștilor deținuți politici reprezintă o reparație morală pentru suferințele îndurate în timpul dictaturii comuniste”, spun social-democrații , conform documentelor obținute de HotNews.

PSD argumentează că scutirea de contribuție pentru invalizi „are o dimensiune profund umanitară”, iar scutirea personalului monahal transmite un mesaj de respect „față de vocația și austeritatea unei vieți dedicate valorilor morale și spirituale”.

PSD spune că amendamentele trebuie adoptate, pentru că nu e vorba doar despre o ajustare fiscală, ci despre „un gest de dreptate socială și umanitate”.

Referitor la mamele aflate în concediu de creștere a copilului, PSD afirmă, în motivarea amendamentului obținută de HotNews, că e nevoie de scutirea de la plata CASS deoarece „veniturile lor sunt deja reduse în timpul concediului, iar costurile de creștere și îngrijire a copiilor sunt considerabile”.

„Obligația de a plăti contribuții suplimentare într-o astfel de perioadă ar însemna descurajarea directă a natalității și accentuarea inegalităților sociale”, explică social-democrații.

PSD și PNL, contre cu o zi înainte ca bugetul să ajungă în Parlament

PSD a depus astăzi aceste amendamente asupra bugetului în Parlament după ce, duminică, cu o zi înainte, PNL le ceruse social-democraților să nu facă acest pas, care presupune creșterea cheltuielilor, fără discuții în prealabil în coaliție.

Liberalii au afirmat că articolul 19 din acordul politic al coaliției stipulează că „nicio inițiativă sau vot care presupune creșteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliției.”

În plus, tot duminică, liberalii au transmis PSD ar putea să treacă amendamentele prin negocieri în culise sau impuse prin „voturi-surpriză”. Temerile lor au fost exprimate încă de sâmbătă de către liderul organizaţiei PNL Iaşi, Alexandru Muraru, care a declarat, la Antena 3, că PSD şi AUR că s-au înţeles să voteze împreună, în comisii şi în plen, amendamente la proiectul de buget.

Grindeanu, atac direct la Bolojan

Tot duminică, președintele PSD Sorin Grindeanu a transmis într-o scrisoare publică că partidul său va vota bugetul, dar că nu renunță la amendamentele prin care este introdus „pachetul social”.

În reacția sa publică, Grindeanu a lansat și o serie de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan.

„Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a milioane de români și nu mai pot gira o atitudine de sfidare permanentă la adresa PSD, partidul care asigură stabilitatea Coaliției cu o pondere de 46% din actuala guvernare”, a susținut președintele PSD.

Bolojan acuză PSD că are „o retorică de tip AUR”

Ulterior, într-o intervenție la Digi24, Ilie Bolojan a răspuns acestui mesaj venit dinspre PSD spunând că social-democrații vin cu o „retorică de tip AUR”.

„Prin acest joc de amendamente, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR încercând oarecum să se delimiteze de răspunderea guvernării. Nu cred că este o soluție care va duce rezultate. Încercând să copii o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a spus Ilie Bolojan.

Altfel spus, dacă amendamentele propuse de PSD trec de Parlament cu votul AUR, social-democrații mută presiunea pe premierul Bolojan, care trebuie să decidă ce va face mai departe, în contextul în care legea bugetul de stat va avea o altă formă decât cea susținută de el.