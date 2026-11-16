Johnny Depp a revenit după 8 ani cu un film pe primul loc la box office: „Exilul s-a încheiat”

Johnny Depp a revenit în fruntea clasamentelor de box office după o pauză de 8 ani și un exil de la Hollywood care pare să se fi încheiat acum, nouă său film „Ebenezer” debutând cu încasări de peste 40 de milioane de dolari la nivel mondial, relatează Variety.

Filmul, o nouă interpretare a nuvelei „A Christmas Carol” de Charles Dickens, a încasat în weekendul de debut 19 milioane de milioane de dolari în America de Nord, o sumă respectabilă pe piața internă a Hollywood pentru acest gen de producție lansată cu mai bine de o lună înaintea Crăciunului.

În restul lumii a încasat alte 23 de milioane pentru un debut global de 42 de milioane de dolari, ușor peste așteptările analiștilor în box office.

Printre altele, „Ebenezer” a atras atenția datorită faptului că reprezintă primul rol al lui Depp într-un film produs de un mare studio de la Hollywood, de la „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018) încoace.

Un alt lucru care atrage atenția e transformarea fizică pe care a suferit-o Depp în film pentru personajul lui Ebenezer Scrooge.

Ce s-a întâmplat cu Johnny Depp în ultimii 8 ani?

„The Crimes of Grindelwald” a apărut în cinematografe cu o lună înainte ca actrița Amber Heard, fosta soție a lui Depp, să afirme într-un editorial de opinie publicat de Washington Post că a fost o victimă a violenței domestice. Deși ea nu l-a numit direct pe Depp, nimeni nu și-a făcut iluzii cu privire la cine este ținta acuzațiilor ei.

Acuzațiile au dus la două procese costisitoare și intens mediatizate pentru defăimare. Cariera lui Depp a părut să se destrame, iar el a primit o lovitură majoră după ce a pierdut în 2022 primul proces, intentat în Marea Britanie tabloidului The Sun, care îl numise pe actor „wife beater” (bătăuș de neveste).

Însă el a câștigat doi ani mai târziu procesul intentat lui Heard direct în Statele Unite, un juriu american stabilind că aceasta îi datorează fostului ei soț daune de 15 milioane de dolari pentru defăimare. Suma a fost redusă de judecător la 10,4 milioane de dolari, iar Depp a acceptat în cele din urmă să primească doar un milion, după ce Heard a afirmat că nu are de unde să plătească o sumă atât de mare.

Deși scandalul l-a transformat pe Depp în paria la Hollywood, el a mai apărut pe marele ecran în producții independente precum drama „Minamata” (2020) și filmul francez de epocă „Jeanne du Barry” (2023), iar în 2024 a regizat filmul biografic „Modì, Three Days on the Wing of Madness”.

„Debut solid” pentru noul film al lui Johnny Depp

Chiar dacă Hollywood-ul a păstrat distanța față de el, Depp a rămas o figură populară în întreaga lume, primind premii pentru întreaga carieră și distincții omagiale din partea festivalurilor internaționale de film și păstrând un contract de promovare în valoare de 20 de milioane de dolari cu Dior.

Deși rolurile sale de actor s-au împuținat considerabil, un studiu realizat de National Research Group în luna aprilie a acestui a indicat că Depp a rămas o figură populară la nivel mondial.

Participanții l-au inclus în top 10 al actorilor – înaintea lui Tom Hanks, de exemplu – care „v-ar determina cel mai mult să vă doriți să vedeți un film nou într-un cinematograf, în viitor”.

Chiar și așa, incertitudinile legate de modul în care Depp va fi reprimit de public a făcut studioul Paramount să cheltuiască o sumă prudentă 38 de milioane de dolari pentru producția filmului „Ebenezer”. Lungmetrajul și-a recuperat practic întregul buget de producție în weekendul de debut, însă Paramount a decis după încheierea filmărilor să aloce alte 50 de milioane de dolari pentru promovarea „Ebenezer”.

Depp a fost plătit cu 5 milioane de dolari, o fracțiune din sumele pe care le-a câștigat pentru filmele sale anterioare realizate de marile studiouri, cu promisiunea unor bonusuri condiționate de performanța filmului la box office.

„Este un debut solid pentru un film cu tematică de Crăciun”, afirmă David A. Gross, editorul buletinului informativ despre încasările cinematografice FranchiseRe. „Johnny Depp rămâne o vedetă de prim rang la nivel mondial, iar regizorul Ti West aduce filmului o notă de îndrăzneală.

Johnny Depp, fotografiat pe 9 noiembrie 2026 la avanpremiera de la Londra a noului său film „Ebenezer”, FOTO: Lounis Tiar / Sipa USA / Profimedia

Criticii nu au fost impresionați de filmul „Ebenezer”

Regizat de West, cunoscut pentru trilogia horror „X”, „Ebenezer” reinterpretează povestea atât de des spusă a omului de afaceri lipsit de suflet, cunoscut sub numele de Scrooge, care primește vizita fantomelor Crăciunului din trecut, prezent și viitor.

Deși criticii au fost aspri în aprecieri (filmul are o rată a aprobării de doar 54% din partea acestora pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes), spectatorii i-au acordat calificativul „A-” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sălile de cinema din America de Nord. Pe IMDb „Ebenezer” are în momentul de față nota 7,2 / 10.

Următorul film al lui Depp va fi thrillerul de acțiune „Day Drinker”, produs de Lionsgate și programat pentru lansare în martie 2027, în care va juca alături de Penélope Cruz.

Între timp, Disney ia în considerare realizarea unui nou film din seria „Pirates of the Caribbean” („Pirații din Caraibe”). Depp a declarat că este deschis posibilității de a reveni în franciză, în rolul excentricului căpitan Jack Sparrow, însă a precizat că „singura implicare pe care mi-o doresc cu adevărat, în mod sincer, este doar să-i ajut să încheie povestea într-o notă mai bună”.

„Având filmul numărul 1 în box office-ul actual, iar imaginea și chipul său fiind afișate peste tot în materialele de promovare, exilul lui Johnny Depp de la Hollywood s-a încheiat, practic”, a declarat pentru Variety Jeff Bock, analist la firma specializată în box office Exhibitor Relations.

„Acest rezultat de referință transmite industriei că Depp poate fi din nou distribuit în filme, poate atrage publicul și poate contribui la un debut puternic al unui film produs de un mare studio. Căpitane Jack Sparrow – a venit timpul să ridici din nou pânzele!”, a adăugat acesta.