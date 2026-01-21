Judecătoarea pedepsită de CSM după ce a explicat public condamnarea unui bărbat care a încercat de două ori să își omoare soția: „Decizia transmite un mesaj de încurajare pentru agresori” / Ce acuză CSM

Consiliul Superior al Magistraturii s-a îndreptat împotriva judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, care în septembrie anul trecut a explicat public de ce a condamnat la 30 de ani de închisoare un bărbat care a încercat să își omoare soția a doua oară. CSM susține că judecătoarea „a depășit limitele unui discurs public echilibrat și imparțial”. Într-un dialog cu HotNews, Sorina Marinaș explică de ce consideră că decizia va descuraja alți magistrați să mai reacționeze public, dar va încuraja agresorii.

Judecătoarea Sorina Marinaș a făcut publică condamnarea, spunând că este nevoie ca instanțele să își îndrepte atenția mai mult către victimă, nu doar către agresor și a subliniat incapacitatea statului de a proteja victimele.

A fost prima sentință dată în România într-un astfel de dosar de violență, în care judecătorul a reținut ca circumstanță agravantă infracțiunea de gen. În țara noastră, o femeie este ucisă la fiecare trei zile.

o femeie este ucisă la fiecare trei zile. „Nimeni nu ar fi știut că s-a dat o asemenea hotărâre dacă judecătoarea nu ieșea să spună”, a declarat pentru HotNews Corina Voicu, fost magistrat și co-fondatoarea unei asociații pentru protecția victimelor.

Judecătoarea este acuzată că „a depășit limitele unui discurs public echilibrat și imparțial”

Secția de Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a argumentat, miercuri, decizia din 14 ianuarie prin care a stabilit că judecătoarea Sorina Marinaș a încălcat Codul deontologic al magistraților printr-un mesaj postat pe Facebook în 24 septembrie 2025.

Deși nu este o sancțiune propriu-zisă, prin constatarea încălcării Codului deontologic CSM îi atrage atenția judecătoarei că atitudinea sa nu este conformă profesiei. Este o bilă neagră care rămâne la dosarul profesional.

Sorinei Marinaș i se impută următorul mesaj postat pe Facebook despre un bărbat pe care anunța că l-a condamnat la 30 de ani de închisoare după ce încercase a doua oară să își omoare soția:

„N-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va muri în detenție. Când judecătorii inhibă sentimente născute (ne naștem dispuși la iertare si creștem încercând sa găsim scuze, atenuante), fiind conștienți că prin soluție condamnă la moarte in detenție, fapta aia, grefată pe antecedente, e atât de gravă încât determina eliminarea oricărei remușcări. Ba, dimpotrivă, e o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Si mă bucură, în general, soluțiile când am convingerea că societatea e liberă, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale”.

CSM acuză că modalitatea în care s-a exprimat Sorina Marinaș „a depășit limitele unui discurs public echilibrat și imparțial, în condițiile în care mesajul transmis sugera că judecătorul cauzei a fost influențat, la momentul pronunțării soluției de condamnare a respectivului inculpat, de propriile trăiri emoționale, depășind limitele aplicării obiective și imparțiale a legii”:

„Astfel, folosirea unor exprimări de genul ”N-am vreun sentiment de milă, deşi sunt conştientă că va muri în detenție (…..) Ba, dimpotrivă, e o soluţie care pe mine mă bucură, ştiu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas” sugerează opiniei publice percepția unei convingeri pur subiective și a unor prejudecăți ale judecătorului, afectând aparența de imparțialitate a acestuia în soluționarea cauzelor cu care este învestit”.

„Afirmațiile judecătoarei încalcă demnitatea umană”

CSM mai spune că afirmațiile judecătoarei „încalcă demnitatea umană, exhibând satisfacția personală, vindicativă în pronunțarea unei soluții de condamnare la pedeapsa cu închisoarea de 30 de ani și afectează, în mod direct, dreptul la un proces echitabil și imaginea de neutralitate a sistemului judiciar în societate, în condițiile în care judecătorul trebuie să aibă o poziţie neutră în cadrul conflictului ce se poartă înaintea sa, să fie echidistant şi să impună respect prin ceea ce face”:

„Astfel, judecătorul are obligația fundamentală de a fi imparțial și obiectiv, bazându-și hotărârile strict pe probe și lege, nu pe convingeri personale, în condițiile în care autoritatea morală a unui magistrat derivă din respectul şi încrederea participanţilor la proces, impunânduse a fi câştigată şi menţinută în mod continuu. Raportat la aspectele expuse anterior, Secția, cu majoritate, a reținut că prin exprimarea de către doamna judecător Marinaș Sorina Iolanda a unor opinii care, unui observator rezonabil (persoană de bună-credinţă, dezinteresată şi informată) îi pot crea îndoieli cu privire la imparțialitatea acesteia, chiar doar și la nivel de aparență, au fost încălcate normele de conduită impuse magistraților din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor”.

De asemenea, CSM o acuză pe judecătoarea Sorina Marinaș că a încălcat Codul deontologic și când a scris pe Facebook că „98% din contribuabilii liber profesioniști fac evaziune” și i s-a considerat vulgară exprimarea „se umplu de secreţii unii vorbind despre justiţie, dar care nu îşi plătesc amenzile de circulaţie”.

Hotărârea Secției pentru judecători a CSM nu este definitivă, putând fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cum se apără Sorina Marinaș: „Este sănătos ca un judecător al cauzei să explice decizia”

Contactată de HotNews, Sorina Marinaș a spus că, din punctul său de vedere, ce este util ca un magistrat să vorbească public despre cauzele soluționate definitiv, care au impact pentru societate.

Ea consideră că o decizie precum cea luată de CSM împotriva sa poate descuraja alți magistrați să își explice public sentințele:

„Mie mi se pare și absurd să fiu sancționată pentru că îmi prezint hotărârile public, pe o rețea socială, gratuit, pentru educarea publicului. Este sănătos ca un judecător al cauzei să explice decizia. Că doar nu poate să explice altul în locul lui. Doar el știe dosarul și știe de ce a dat acea sentință. De altfel, există colegi care publică deciziile în cărți și le comercializează. Eu vreau să le diseminez public gratuit și într-un limbaj accesibil tuturor”.

Sorina Marinaș spune că expresia „nu am milă” a fost scoasă din context, ea explicând în postarea de pe Facebook că„ situațiile atât de grave inhibă pentru judecători sentimentele născute de milă”.

„Agresorii vor fi încurajați când vor vedea că un magistrat este pedepsit că vorbește”

În dialogul cu HotNews, Sorina Marinaș a mai spus că, în opinia sa, decizia luată de CSM împotriva sa îi va încuraja pe agresori:.

„Agresorii vor înțelege că judecătorii, dacă cumva dau pedepse atât de aspre și mai și vorbesc public despre asta, vor fi urmăriți de Inspecția Judiciară. Inspecția Judiciară si CSM, prin această procedură, au transmis public un mesaj de încurajare pentru agresori: „Puteți înjunghia în continuare femeile pentru că noi vom sancționa judecătorii care dau pedepse aspre și vorbesc public despre asta. Acesta este mesajul, eu așa îl văd”.

CSM i-a imputat Sorinei Marinaș și că prin postarea de pe Facebook nu a oferit garanții de imparțialitate.

Judecătoarea subliniază însă că un magistrat trebuie să fie imparțial când judecă, nu după ce a dat soluția în dosar. În plus, consideră că dacă Inspecția Judiciară sau CSM ar fi intenționat să analizeze corect atitudinea sa în acest proces, puteau solicita înregistrarea ședințelor de judecată. Acest lucru nu s-a întâmplat.

„După ce ai dat soluția în cauză, te-ai dezinvestit de ea. Ea nu rămâne cu tine. Eu pot ulterior să vorbesc despre ea liber. De fapt, asta se și întâmplă la seminariile noastre de pregătire profesională, la conferințele publice. Se discută dosare care au fost soluționate de fiecare dintre noi. Cei care au judecat cauza sunt cei mai în măsură să vorbească și să explice public de ce au considerat că trebuie să dea o asemenea pedeapsă”, explică judecătoarea.

Judecătoarea acuză că CSM a dat decizia fără să o audieze: „Trebuia să mă dea exemplu colegilor mei pentru a-i descuraja să fie implicați social”

Judecătoarea spune că în cursul cercetării sale a cerut lămuriri Inspecției Judiciare, dar nu i s-a comunicat ce dispoziție a încălcat prin afirmațiile de pe Facebook și nici nu i s-au admis probe:

„Sesizarea din oficiu suna ca si cum aș fi încălcat tot Codul deontologic, or este evident că nu puteam încălca 7 capitole. Cererea mea a fost ignorată de Inspecția Judiciară, pur și simplu a fost lăsată nesoluționată. Nu se poate să primești o cerere și să refuzi să răspunzi la ea. Pe mine m-ar exclude din magistratură dacă aș primi o cerere la dosar și aș ignora-o”.

Sorin Marinaș mai acuză că nu a fost audiată de către CSM înainte de a fi luată măsura împotriva sa, iar toate cererile i-au fost respinse. Ea susține că prin această decizie a solicitat încă din luna decembrie un alt termen, având în vedere că pe 16 ianuarie avea programată ședință de judecată la Curtea de Apel Craiova.

„Secția mi-a respins toate cererile, nici nu mi-a acordat alt termen pentru a mă putea prezenta. Au dat soluție direct. Și vă spun și de ce au făcut lucrul ăsta. Pentru că totul deja funcționează cu telefoane de sus în jos. Trebuia să mă dea exemplu colegilor mei pentru a-i descuraja să fie implicați social. Eu sunt un om care deranjează foarte mult în magistratură pentru simplu fapt că așa sunt eu mai răzvrătită, nu vreau să mă supun. Nici nu vreau să tolerez atitudinea Consiliului care, în ultimii ani, are alte preocupări decât să fie ceea ce spune Constituția că trebuie să fie”, afirmă judecătoarea Marinaș.

Sorina Marinaș a încercat să se apere în fața Inspecția Judiciară invocând și „nivelul de comunicare publică stabilit chiar de către unii membri ai secției de judecători”.

Ea se referă la vicepreședintele CSM Alin Ene și la judecătorul Claudiu Drăgușin, care în ultimele luni au postat pe Facebook mai multe mesaje virulente la adresa liderilor politici pe tema proiectului privind pensiile magistraților. Claudiu Drăgușin l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu un măcelar, în timp ce judecătorul Ene l-a acuzat deschis pe premier de minciună și manipulare în dezbaterile privind pensiile de serviciu.

„Consiliul se întoarce împotriva noastră”

În România, mai ales în ultimii ani, din 2017, spune judecătoarea Sorina Marinaș, s-a împământenit ideea că magistrații trebuie să tacă. Întrebată de ce se întâmplă asta, această indică momentul anului 2017, când magistrații au fost numiți „șobolani” de către fostul lider al PSD Liviu Dragnea:

„Începând cu 2017, de când Consiliul a tolerat să fim făcuți șobolani de un politician anume care a fost și condamnat, refuzând să ne apere din oficiu, a trebuit să strângem semnături pentru a pune pe rol cererea de apărare, multe categorii profesionale, chiar politicieni, au prins curaj, sfindându-ne și încercând să impună legea tăcerii. Pentru că toți au observat că nu are cine să ne apere. Consiliul eventual se întoarce împotriva noastră. Oamenii, cei care au vrut să ne facă rău de-a lungul timpului și-au găsit, din punctul meu de vedere, în Consiliul un aliat și în inspecție cu atât mai mult”.

Sorina Marinaș amintește și de situațiile în care unii magistrați au solicitat Consiliului apărarea reputației, întrucât deveniseră ținta unor condamnați, cu probleme psihice, iar Consiliul a respins cererile:

„Acei indivizi au prins curaj, ajungând să urmărească magistrații pe stradă. Astfel, s-a ajuns chiar la sesizări penale, din cauza pasivității consiliului. Nu a existat nicio acțiune a consiliului pentru a descuraja agresiunile fizice și psihice împotriva magistraților. Dimpotrivă, consiliul descurajează magistrații”.

Sorina Marinaș a precizat că va contesta hotărârea CSM la instanța supremă, iar dacă nu va avea câștig de cauză se va adresa CEDO.

„Nimeni nu ar fi știut că s-a dat o asemenea hotărâre dacă judecătoarea nu ieșea să spună”

Corina Voicu, cofondatoare a ADEPT, o asociație care oferă asistență juridică victimelor, consideră că nimeni nu ar fi știut de hotărârea dată în premieră în România dacă judecătoarea Marinaș nu ar fi vorbit despre ea pe Facebook.

Corina Voicu. Sursa foto: Facebook

„Prima hotărâre în care s-a reținut această agravantă a discriminării de gen este cea a Curții de Apel Craiova. Nici eu, nici dumneavoastră, nimeni în România nu ar fi știut că s-a dat o asemenea hotărâre dacă judecătorea nu ieșea să spună. Poate dădeam peste ea, întâmplător, cândva, dacă făceam o cercetare pe infracțiune de omor sau pe femicid”, spune Corina Voicu, fostă procuroare și judecătoare și formatoare la Institutul Național al Magistraturii.

Corina Voicu consideră „foarte trist” că CSM a luat o astfel de decizie:

„De ce? Pentru că nu mi se pare că a depășit în niciun fel un mod civilizat de a vorbi despre hotărârea judecătorească. Cred că partea aceasta intră în zona de libertate de exprimare a judecătorilor, atunci când dau niște soluții deosebit de importante. Mai ales că era vorba despre un context în care anul trecut era o atenție deosebită în legătură cu subiectul violenței domestice și a feminicidului, în mod special.

Era vorba despre niște politici publice, dezbateri publice, proiecte de acte normative în privința feminicidului, care încă sunt de actualitate. Era un subiect de interes public, care nu avea componență politică, de mare interes și pentru justiție, și pentru societate. Mie mi se pare foarte important că judecătoarea a ieșit să spună: „Hei, am pronunțat prima hotărâre în care am reținut discriminare de gen împotriva unei femei într-o infracțiune”. Pe de altă parte, e vorba despre dreptul publicului de a fi informat. Nu în legătură cu fiecare hotărâre care se dă, dar în legătură cu aceste hotărâri, dacă vreți, etalon”.

Cofondatoarea ADEPT a studiat și alte situații în care Parchetul a trimis în judecată dosare, cu circumstanța agravantă a infracțiunii de gen asupra unei femei. „Însă nu s-a condamnat pentru așa ceva, nu s-a reținut această agravantă. Deci asta e prima hotărâre de acest fel și faptul că judecătorul a ieșit să informeze despre asta, mi se pare absolut necesar din perspectiva dreptului publicului de a fi informat, din perspectiva profesioniștilor în drept care au luat aflat pe această cale un lucru pe care, repet, probabil că l-am fi aflat peste ani”, continuă ea.

„De prea multe ori de partea victimei pare că nu este nimeni”

De la momentul la care judecătoarea Sorina Marinaș și-a explicat public hotărârea, subiectul a fost discutat atât în mediul politic, cât și în cel academic. Recent, „într-o conferință organizată la Facultatea de Drept în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii s-a discutat despre această primă hotărâre în care s-a reținut violența de gen în ceea ce privește infracțiunea de omor. Se discută despre această hotărâre în mediul academic, s-a discutat în dezbateri de politici publice”.

Dincolo de valoarea de precedent legislativ, ea consideră hotărârea importantă pentru victimele violenței domestice. A văzut de multe ori cât de lipsite de putere sunt persoanele care suferă de pe urma violenței în raport cu agresorii lor, chiar și după comiterea infracțiunii.

„De prea multe ori există în discursul public această situație, în care inculpații vin și își expun părerile și de partea victimei pare că nu este nimic, nu este nimeni”, spune ea. De aceea decizia CSM împotriva unui judecător „care s-a gândit la suferința victimelor, le-a văzut și a vorbit public despre asta este descurajantă pentru victime”, subliniază Corina Voicu.