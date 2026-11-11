Jurnalistul Ovidiu Vanghele, despre conferința de la Cotroceni: „Rămâne ceva foarte nasol pentru presă. Un potențial de dezastru”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a afirmat, la podcast-ul „Judecata de Acum”, că decizia președintelui Nicușor Dan de a interzice prezența unui ziarist la conferințele sale de presă este „ceva rău pentru democrație”, motiv pentru care ia în calcul o posibilă retaliere față de acestă decizie. Totodată, Vanghele a admis că a folosit, în postările sale, cuvinte foarte dure la adresa președintelui.

Ovidiu Vanghele a relatat cum a ajuns la conferința de presă de la Palatul Cotroceni, el afirmând că a sosit cu puțină vreme înainte de începerea evenimentului, după o discuție cu consilierul prezidențial pentru comunicare Diana Iancu, care a facilitat accesul său în palat.

„Nimeni nu mi-a zis că e o problemă sau că e supărat domnul președinte. N-am intrat pe horn, ci ca urmare a unei discuții cu șefa Comunicării. Eu am pus ultimul întrebarea pentru că jurnaliștii trăseseră deja biletele cu ordinea în care pun întrebările”, a spus jurnalistul.

Astfel, el nu a avut niciun indiciu că ar fi existat o interdicție la Palatul Cotroceni care să-l vizeze.

„Admit, fără discuție”

În ce privește reproșurile aduse de președinte, Vanghele a admis că a folosit, prima dată în 8 aprilie, cuvinte ofensatoare la adresa lui Nicușor Dan după ce acesta a numit-o ca procuror general pe Cristina Chiriac, în condițiile în care presa a relatat că aceasta a ținut la sertar probe legate de cazurile de viol comise la Seminarul Teologic de la Iași de către fostul episcop Corneliu Onilă

„Nu l-am înjurat, dar am folosit la adresa lui cuvinte jignitor-dure, ofensatoare, supărătoare. Admit, fără discuție. Din 8 aprilie și de atunci încoace, dar ăla e momentul pivotal în care atitudinea mea față de președintele în funcție s-a schimbat”, a explicat ziaristul postările sale pe Facebook în care se referea la Nicușor Dan.

Ovidiu Vanghele a spus că este pentru prima dată când modul în care se exprimă îi afectează meseria, motiv pentru care este supărat pe sine, mai ales că incidentul a lăsat în plan secund modul în care șeful statului a răspuns la întrebări importante, precum cele legate de șeful SPP Lucian Pahonțu sau cum de a ajuns să guverneze un partid cu o pondere de numai 23% în Parlamentul.

Pe de altă parte, decizia lui Nicușor Dan afectează întreaga breaslă a presei. „Rămâne ceva foarte nasol pentru presă în general, pentru meseria pe care și-o fac oamenii pe teren și acolo este problema președintelui. Ce a făcut ieri președintele Dan este ceva rău pentru democrație. Mă uit la potențialul de dezastru pe care nu-l mai poți exclude, odată ce mișcarea asta s-a întâmplat”, a comentat ziarustul.

El a precizat că i s-a recomandat să sesizeze Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, însă nu a luat încă o decizie.

„Trebuie să analizez puțin. Dacă e ceva de făcut pentru a retalia față de o mișcare agresivă venită dinspre președinte, nu am nicio reținere să o fac. Dar trebuie să aibă sens…”, a mai spus Ovidiu Vanghele.

Ce s-a întâmplat la Palatul Cotroceni

La conferința de presă de marți, el i-a adresat președintelui următoarea întrebare:

„Vă prezint un fapt: doamna procuror general Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție în 8 aprilie, a votat, acum o lună – o lună și jumătate, dânsa, în secția pentru procurori a CSM din care face parte – e membru de drept acolo – împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară pentru ca Inspecția Judiciară să cerceteze o ingerință în actul de justiție – o aparentă ingerință, până la o decizie definitivă – comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie acum un an și jumătate?”

Președintele i-a răspuns lui Ovidiu Vanghele anunțându-l direct că l-a declarat persona non grata la Cotroceni.

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.

La o scurtă trecere în revistă a unor dintre postările publicate de jurnalistul Ovidiu Vanghele pe pagina sa de Facebook, acesta a devenit dintr-un susținător public al candidatului Nicușor Dan la alegerile prezidențiale un critic vehement al acestuia, folosind în unele momente, cuvinte sau apelative insultătoare în special din cauza declarațiilor pe teme legate de justiție ale președintelui.