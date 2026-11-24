Kelemen Hunor consideră că liderul AUR, George Simion, „are un avantaj” după ce a prezentat un raport privind anularea alegerilor din 2024 înaintea președintelui Nicușor Dan, cel care lansase în spațiul public o promisiune în acest sens.

Kelemen Hunor a spus, marți, la Adevărul, că UDMR l-a „susținut cu toată convingerea și cu toată forța noastră, cu toate mijloacele noastre, pe Nicușor Dan” în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din mai 2025, când actualul șef al statului l-a învins pe liderul și candidatul AUR, George Simion.

„După un an și jumătate, eu n-aș vrea să fac evaluările așa cum fac foștii susținători ai lui Nicușor Dan, fiindcă nu e cazul, nu e momentul. Am multe chestiuni de reproșat, eventual, multe lucruri de susținut. A reușit să susțină România într-o direcție corectă. Sigur, dacă vreți să reproșez ceva, am un singur reproș mai substanțial: lipsa raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 – și asta rămâne în continuare o problemă foarte, foarte reală și, mai ales după ce a făcut Simion ieri, devine și mai gravă această lipsă de comunicare a unui raport”, a declarat liderul UDMR.

Lideri ai AUR, printre care și președintele partidului, au prezentat luni seară un raport de 432 de pagini cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică”, a reacționat marți dimineață Nicușor Dan, care spusese, într-o conferință de presă pe 10 noiembrie, că prezentarea unui raport pe tema scrutinului din urmă cu doi ani redevine „una din principalele” sale „preocupări” acum că s-a încheiat criza politică.

Kelemen Hunor: George Simion a vorbit primul, deci are un avantaj

Liderul UDMR a atras atenția că în societate există „fel de fel de teorii conspiraționiste” pe tema alegerilor anulate, iar oamenii „nu au încredere în instituțiile statului”.

„Din acest punct de vedere, avem un deficit de democrație, dacă vreți să spunem așa, fiindcă nimeni nu ne-a explicat foarte corect și cu un raport credibil ce s-a întâmplat. A ieșit aseară George Simion și el a vorbit primul, deci din acest punct de vedere are un avantaj. Indiferent când și cine va mai veni cu un raport, cu niște argumente, toată lumea va raporta acele explicații la raportul lui Simion”, a continuat Kelemen Hunor.

La fel ca șeful statului, și Kelemen Hunor a spus că raportul prezentat de AUR nu a adus „informații noi, argumente noi, dar președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să iasă de mult cu un raport”.

„Merge pe niște calcule extrem de reci”

Kelemen Hunor a spus că Nicușor Dan, „primul președinte care câștigă alegerile fără partid”, „a găsit o soluție, pentru unii, destul de ciudată” pentru a-și putea implementa agenda chiar dacă nu are în spate o formațiune politică.

Întrebat la ce se referă, liderul UDMR a răspuns: „Cu PSD, să meargă cu PSD”.

„Președintele Dan, de când îl cunosc eu, tot timpul face niște calcule extrem, extrem de, hai să spun așa, la rece. Deci nu merge pe sentimente extrem de complicate, merge pe niște calcule extrem, extrem de, hai să spunem așa, foarte, foarte reci (…). Pragmatice, într-o oarecare măsură”, a mai declarat Kelemen Hunor.