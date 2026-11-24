Președintele Nicușor Dan a reacționat marți dimineață la afirmațiile din raportul pe care partidul de opoziție AUR l-a prezentat cu o seară înainte.

Șeful statului susține, într-un comunicat de presă transmis de Cotroceni, că raportul prezentat de formațiunea condusă de George Simion „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică” privind anularea scrutinului în finala căruia au ajuns Călin Georgescu și Elena Lasconi.

„Marea majoritate a întrebărilor și afirmațiilor AUR își găsește răspunsul în însăși Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, detaliată și explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituționali, și în interviul din februarie 2025 al președintelui de atunci al Curții Constituționale, Marian Enache”, se arată în comunicatul președintelui.

Dan a făcut ceea ce a numit un rezumat util pentru opinia publică, în care a precizat cele trei motive pentru care CCR a anulat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

„1. Prin utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale, inclusiv prin folosirea netransparentă a algoritmilor rețelelor sociale, realizată prin finanțări netransparente, a fost creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat.

2. Publicitatea electorală nemarcată conform legii a creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat.

3. Un candidat a încălcat flagrant legea finanțării campaniilor electorale, declarând zero cheltuieli în ciuda unei expuneri media consistente”, a mai spus președintele.

Ce spune Nicușor Dan despre argumentele AUR. Cu ce este de acord

Șeful statului, care a promis și el un raport privind anularea alegerilor, dar nu l-a prezentat încă, afirmă că AUR nu contraargumentează decât parțial motivarea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie.

Dan a arătat în 8 puncte că respinge unele afirmații conținute în documentul AUR, invocând mai multe articole lege și Constituție, însă este de acord cu unele aspecte, cum ar fi dovezile incomplete în momentul anulării și faptul că decizia CCR s-a bazat pe o legislația electorală lacunară.

Argumentele președintelui pentru o serie de idei expuse în raportul AUR:

„1. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu avea competența să anuleze întregul proces electoral. Art. 2 din Constituție prevede corectitudinea alegerilor ca o condiție a suveranității. Art. 146 lit. f) din Constituție atribuie Curții Constituționale competența completă de verificare a corectitudinii procesului electoral, altfel ar fi goală de conținut. Art. 52 din Legea 370/2004 pentru alegerea Președintelui României nu limitează această atribuție constituțională (și ar fi absurd să o facă), precizând doar cadrul în care Curtea Constituțională poate fi sesizată de competitori electorali.

2. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu se putea autosesiza. Răspunsul este similar cu cel de la punctul precedent. Art. 146 lit. f) din Constituție nu limitează modul în care Curtea Constituțională evaluează corectitudinea procesului electoral. Art. 52 din Legea 370/2004 nu limitează procedura de verificare a corectitudinii procesului electoral, ci precizează procedura în care cererea de verificare este făcută de un competitor electoral.

3. Raportul afirmă că Hotărârea 32 din 2024 prin care Curtea Constituțională a anulat alegerile contravine Hotărârii 31 prin care a confirmat alegerile primului tur. În Hotărârea nr. 31 din 2024, Curtea Constituțională a constatat că nu au existat neregularități în procesul de numărare a voturilor, conform proceselor verbale de numărare, nefiind sesizată cu neregularitățile campaniei electorale. În Hotărârea nr. 32, urmare a informărilor primite, s-a autosesizat cu privire la aceste neregularități și a dispus în consecință.

4. Raportul afirmă că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau suficiente. Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiției electorale și a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin.

5. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu demonstrează că neregularitățile au schimbat rezultatul, deci că decizia de anulare a alegerilor este disproporțională. Pe de o parte, nu este nevoie ca CCR să cuantifice sociologic impactul unor campanii media. Este suficient să constate că procesul electoral a fost distorsionat semnificativ. Pe de altă parte, este evident că distorsionarea campaniei electorale a afectat semnificativ rezultatul votului, din moment ce a făcut ca un candidat creditat cu 3% intenție de vot cu două săptămâni înainte de scrutin să câștige primul tur cu 23%.

6. Raportul afirmă că Curtea Constituțională nu a respectat contradictorialitatea și dreptul la apărare. Într-adevăr, legislația românească nu era pregătită în 2024 pentru scenariul pe care Curtea Constituțională a trebuit să-l decidă (noutatea manipulării algoritmice și a finanțării digitale). Noua legislație electorală pentru alegerile viitoare trebuie să prevadă mecanisme pentru astfel de situații, în care persoana potențial sancționată să își poată exprima punctul de vedere. Curtea Constituțională a acționat în baza unei legislații lacunare. Hotărârea sa, luată în aceste condiții excepționale, este preferabilă celei de validare a unui proces electoral profund viciat. Comisia de la Veneția admite anularea ca remediu excepțional.

7. Raportul afirmă că nu a existat ingerință străină, ca dovadă campania „Echilibru și Verticalitate” finanțată de PNL. Eroare flagrantă de logică. Dacă o parte a campaniei a avut finanțare internă, nu înseamnă că alte părți nu au putut avea finanțare externă. În plus, hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină, ci pe finanțare ilicită, internă sau externă.

8. Raportul afirmă că CSAT și serviciile și-au depășit atribuțiile. Relevant pentru dezbatere este că, indiferent de comunicări și opinii ale altor instituții, hotărârea de anulare a alegerilor a fost exclusiv a judecătorilor Curții Constituționale și a fost luată în unanimitate. Pentru completitudine, Legea securității naționale 51/1991 include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională între amenințările la securitatea națională, iar CSAT are atribuții de apărare a ordinii constituționale.”

Raportul AUR privind anularea alegerilor

AUR a organizat luni seară o conferință de presă în care a prezentat „o succesiune a evenimentelor care a fost absolutamente halucinantă”, după cum a descris-o Gheorghe Piperea, și care a dus la decizia Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale din 2024, fără ca instituția să aibă, potrivit eurodeputatului, competențe legale în acest sens.

Președintele Nicușor Dan a promis de mai multe ori că va prezenta un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, însă până în acest moment nu a făcut-o. Administrația Prezidențială a transmis în luna august, la solicitarea HotNews, că raportul va fi mai amplu și că se afla la vremea respectivă în etapa de redactate.

Eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea a susținut că Nicușor Dan nu va veni cu propria versiune a evenimentelor, „pentru că ele nu există”.

Cele trei lucruri „extrem de grave” reclamate de AUR

„Raportul relevă trei lucruri extrem de grave. Unu la mână, modul în care democrația poate să fie «apărată» prin mijloace nedemocratice, iar acest lucru este o trăsătură fascistă a actualei forme de guvernare din UE, vine chiar din nazism”, a declarat Piperea, care este și liderul AUR București.

Al doilea lucru este hotărârea CCR de anulare a alegerilor, care a fost „luată cu totul și cu totul în afara competenței prevăzute de lege și de Constituție”, a mai susținut el.

În al treilea rând, Piperea a acuzat celelalte instituții ale statului de un „dispreț total” față de Parlament.

„Se observă un dispreț total al instituțiilor publice din România, că ne referim la Guvern, că ne referim la Curtea Constituțională, că ne referim la celelalte instituții în statul român, un dispreț total pentru Parlamentul acestei țări”, a mai susținut reprezentantul AUR.

Piperea, de profesie avocat, a mai susținut că judecătorii CCR au luat decizia de anulare a alegerilor pe baza unui „extemporal prost, scris de un student la anul I la drept constituțional, de către domnii de la serviciul secret”.

Raportul AUR are 432 de pagini.

Ce a spus CCR despre anularea alegerilor

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, pe 6 decembrie 2024, anularea alegerilor prezidențiale și reluarea lor de la zero, când deja începuse al doilea tur de scrutin – în care intraseră Călin Georgescu și Elena Lasconi.

Cu o zi înainte de decizia de anulare, CCR a primit patru sesizări în care se solicita anularea rezultatelor de la primul tur. Sesizările au fost formulate după desecretizarea rapoartelor înaintate în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) de către serviciile de informații, în care „s-a constatat că au avut loc acţiuni ale unui actor cibernetic statal” şi că „România este o ţintă pentru acţiuni hibride agresive ruse”.

„Caracterul liber exprimat al votului a fost încălcat prin faptul că alegătorii au fost dezinformați prin intermediul unei campanii electorale în cadrul căreia unul dintre candidați a beneficiat de o promovare agresivă, derulată cu eludarea legislației naționale în domeniul electoral și prin exploatarea abuzivă a algoritmilor platformelor de social-media”, a scris CCR în motivarea deciziei.

Instituția a menționat, de asemenea, că libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie presupune dreptul de a obţine informaţii corecte despre candidaţi, astfel că trebuie exclusă ingerinţa unor entităţi statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală.

CCR a mai reclamat, printre altele, că „a fost afectat caracterul transparent și echitabil al campaniei electorale și au fost nesocotite reglementările legale referitoare la finanțarea acesteia”.