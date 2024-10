Kelemen Hunor dă explicații despre relația cu Viktor Orban. Punctul asupra căruia cei doi nu sunt de acord

Kelemen Hunor si Viktor Orban, Foto: Zsolt Czegledi / AP - The Associated Press / Profimedia

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, la Digi24, că are o relaţie colegială cu premierul Ungariei, Viktor Orban, adăugând că Ungaria şi guvernul său au o responsabilitate morală faţă de maghiarii care trăiesc în afara Ungariei. Kelemen a dat detalii și despre chestiunea în care este în dezacord cu premierul ungar.

„Este o relaţie colegială, este premierul Ungariei. Ungaria, şi guvernul Ungariei, are o responsabilitate morală faţă de comunităţile maghiare care trăiesc în afara Ungariei şi le sprijină. Cam atâta putem spune. Sunt relaţii de colegialitate. Aşa cum fiecare lider politic e responsabil faţă de naţiunea lui, faţă de ţara lui, faţă de cei care l-au ales, aşa este responsabil şi el faţă de cei care l-au ales. Gestionează fiecare cum crede că e mai bine”, a declarat Kelemen Hunor, citat de News.ro.

Întrebat dacă aprobă politica lui Orban, Kelemen Hunor a spus că sunt chestiuni cu care este de acord şi altele despre care ar putea discuta.

„Sunt foarte multe chestiuni cu care putem să fim de acord şi alte chestiuni despre care putem discuta dacă e bine sau nu e bine. Uite, chestiuni legate de susţinerea familiei, de susţinerea economiei, de sprijinul pentru firmele care caută pieţe”, a spus Kelemen referindu-se la chestiuni în care este de acord cu liderul țării vecine.

Însă conflictul din Ucraina a fost menționat explicit de către Kelemen ca un punct de divergență, liderul UDMR evocând pozițiile sale încă de la ocuparea peninsulei Crimeea în urmă cu un deceniu.

„Unde nu am fost de acord, de la bun început, a fost războiul. În 2014, am spus primul în Parlament ceea ce cred că de atunci este valabil, că de la est niciodată n-a venit nici libertate, nici securitate, nici prosperitate, bunăstare. Deci eu am condamnat de la bun început invazia Crimeei”, a declarat Kelemen Hunor.