Ce ar prelua Kelemen Hunor de la Viktor Orban. „În contractul cu comunitatea mea nu scrie nicăieri că trebuie să te delimitezi de unii sau de alţii”

Premierul de la Budapesta nu a făcut nicio declaraţie revizionistă, iar retorica sa nu alimentează euroscepticismul, a declarat preşedintele UDMR Kelemen Hunor, invitat miercuri la HotSpot, emisiunea politică a HotNews.ro. El a reacţionat şi la declaraţia Elenei Lasconi, potrivit căreia l-ar putea declara pe Viktor Orban persona non grata: „Spune foarte multe lucruri trăsnite”.

Liderul UDMR şi candidatul formaţiunii politice la alegerile prezidenţiale a declarat, la emisiunea politică a HotNews.ro, că este un susţinător al politicilor pentru familie pe modelul Viktor Orban, chiar dacă măsurile n-ar putea fi aplicate la fel şi în România. „Dar să susţii familiile tinere pentru a rămâne acasă, pentru a creşte copii, pentru a creşte natalitatea, e un lucru important pentru România”, a spus Kelemen Hunor.

În cei 14 de ani de când este la putere, partidul FIDESZ condus de Viktor Orban a implementat mai multe politici pro-familie pentru a opri declinul populaţiei din Ungaria. Printre măsuri se numără dobânzi mici la împrumuturi pentru cuplurile căsătorite care au copii, subvenţii pentru cazare sau reduceri de taxe pentru mamele cu patru sau mai mulţi copii. Stimulentele au avut însă un impact modest şi nu au fost suficiente pentru a inversa tendinţa generală de scădere a populaţiei. Anul trecut, în ţară a fost înregistrat cel mai mic număr al naşterilor, potrivit Institutului Naţional de Statistică din Ungaria, iar populaţia a scăzut cu 15.000 de oameni. În ultimii 10 ani, populaţia Ungariei a scăzut de la 10 la 9,7 milioane de locuitori, potrivit unei analize Europa Liberă.

Kelemen Hunor a indicat şi un domeniu în care opiniile sale şi ale lui Viktor Orban sunt diferite – cel asupra agresiunii Rusiei în Ucraina – şi a vorbit despre declaraţiile considerate revizioniste ale premierului de la Budapesta.

Urmăriţi dialogul integral aici:



„Nu e vorba de revizionism”

– Este Viktor Orban un model de urmat în politica românească?

– În politica românească ar fi o greşeală să cauţi modele din afara României. Nu ar funcţiona niciun model. Nici Viktor Orban, nici Emmanuel Macron, nici Kamala Harris, nici Donald Trump. Nu poţi să iei un model pentru România. În România, oamenii politici responsabili de conducerea ţării trebuie să găsească drumul propriu. Punct.

– Viktor Orban e un nume des invocat în această campanie. Elena Lasconi spunea pentru publicul HotSpot că l-ar declara pe Viktor Orban persona non grata pentru declaraţiile revizioniste, dar că la guvernare v-ar dori pe dumneavoastră premier.

– Elena Lasconi spune foarte multe lucruri trăsnite în această campanie electorală. Hai să punem pe seama campaniei electorale. În Uniunea Europeană, chestia asta cu persona non grata pentru păreri politice e prostie! România şi Ungaria sunt două ţări partenere în cel puţin două structuri importante, în UE şi în NATO, sunt vecini cu o grămadă de interese comune.

– Dar dumneavoastră cum evaluaţi declaraţiile lui Viktor Orban considerate revizoniste?

– N-au fost declaraţii revizioniste. Spuneţi-mi o declaraţie revizionistă.

– În 2023, la Tuşnad, a spus, referindu-se la un document pe care l-a primit de la Ministerul Afacerilor Externe: „Scrie aici să nu vorbim despre unităţi teritoriale inexistente din România. Cred că se gândesc la Ardeal şi la Ţinutul Secuiesc, însă noi n-am declarat că ar fi unităţi teritoriale româneşti”.

– Dar nici nu sunt unităţi teritoriale româneşti! Ţinutul Secuiesc nu există ca unitate administrativ-teritorială. Există judeţele Harghita, Covasna şi Mureş. Cum nu există nici unitate administrativ-teritorială Ţara Haţegului.

– Retorica liderului de la Budapesta alimentează nemulţumirea comunităţilor faţă de instituţiile europene. Dumneavoastră aţi fost criticat că nu v-aţi delimitat de revizionismul premierului Ungariei.

– În primul rând, nu e vorba de revizionism. Sunt păreri legate de funcţionarea instituţiilor europene şi nici nu trebuie să mă delimitez. În contractul cu comunitatea mea nu scrie nicăieri că trebuie să te delimitezi de unii sau de alţii. Pe de altă parte, problemele României cele mai importante, cele mai arzătoare, cele mai grave n-au nicio legătură cu Ungaria şi cu Viktor Orban. Au legătură cu noi înşine.

Nu alimentează neîncredere în instituţiile europene. Dacă există neîncredere şi euroscepticism, nu e din cauza lui Viktor Orban sau din cauza altor politicieni. E din cauza noastră sau din cauza deciziilor greşite sau mai puţin bune de la o instituţie sau de la o altă instituţie.

– În această vară, la Tuşnad, Viktor Orban spunea că Europa face propagandă de război şi că Rusia acţionează ca un agent raţional în războiul din Ucraina.

– Eu am o altă părere despre acest subiect. Încă din 2014, eu consider că Rusia este agresor, eu consider că dinspre Est n-au venit niciodată nici securitate, nici libertate, nici prosperitate. Şi Rusia trebuie împinsă înapoi după graniţele din 2022. Deci, dacă există subiecte unde trebuie să spun care e punctul meu de vedere, vă spun cu mare drag. Dar asta nu înseamnă că alţii nu pot să aibă alte păreri. Dar poziţia mea din 2014, din momentul în care Rusia a ocupat Crimeea, nu s-a schimbat şi nu se va schimba.

– Ce aţi prelua din politica lui Viktor Orban?

– Politica pentru a susţine familiile, de exemplu. N-aş prelua deciziile şi măsurile, pentru că la noi nu pot fi aplicate sau trebuie aplicate diferit. Dar să susţii familiile tinere pentru a rămâne acasă, pentru a creşte copii, pentru a creşte natalitatea, e un lucru important pentru România.