Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat. A blocat ușa, fetele au plecat plângând”

Noi incidente la lotul de gimnastică. Colaj GOLAZO.ro
  • Toni Fota, kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, dezvăluie un incident halucinant petrecut în cabinetul de masaj.
  • Camelia Voinea a apelat la injurii și amenințări pentru că Sabrina nu a primit întâietate la masaj, în ciuda unui program agreat inițial.
  • De ce Camelia Voinea l-a amenințat pe Toni Fota cu… Mariana Bitang?!

