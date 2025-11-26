Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat. A blocat ușa, fetele au plecat plângând”
- Toni Fota, kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, dezvăluie un incident halucinant petrecut în cabinetul de masaj.
- Camelia Voinea a apelat la injurii și amenințări pentru că Sabrina nu a primit întâietate la masaj, în ciuda unui program agreat inițial.
- De ce Camelia Voinea l-a amenințat pe Toni Fota cu… Mariana Bitang?!
