Kovesi, replică pentru Băsescu, după ce fostul președinte a spus că a greșit când a numit-o la șefia DNA

Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, susține la Universitatea de Vest conferința cu titlul „Crimă organizată nu are frontiere. Dar Parchetul European are?”, pe 4 aprilie 2024, Timișoara. FOTO: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu.

Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, care acum conduce Parchetul European, i-a dat miercuri o replică fostului preşedinte Traian Băsescu, după ce acesta a afirmat în repetate rânduri, în ultimii ani, că a greşit atunci când a numit-o pe aceasta la conducerea DNA.

„Eu l-am auzit de multe ori pe domnul preşedinte Băsescu, în ultimii ani cred că l-am auzit de câteva ori spunând că a făcut o greşeală că m-a numit la DNA. După aceea, cred că a spus în una din intervenţii că a făcut o mare greşeală că m-a numit la DNA. Ce să facem, unii dintre noi rămânem în amintirea oamenilor pentru greşelile noastre mai mari sau mai mici”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi, în podcastul „Friendly Fire”, cu jurnaliștii Moise Guran și Vlad Petreanu, difuzat pe YouTube.

Kovesi a adăugat că îşi respectă foştii colegi şi a refuzat să comenteze faptul că în ultimii ani numărul dosarelor instrumentate de DNA a scăzut, argumentând că nu ştie ce condiţii de lucru au avut procurorii. Ea a precizat că nu poate comenta ceva ce nu poate evalua personal.

„Credeţi că procurorii din DNA, aceiaşi oameni cu care au am lucrat ani de zile şi care au făcut toate acele dosare, au fost lăsaţi să îşi facă treaba, au fost încurajaţi să îşi facă treaba, au avut tot ce le trebuie să îşi facă treaba? Credeţi să după ce au văzut toate acele achitări şi după ce aceşti inculpaţi, care au scăpat, s-au dus şi au dat în judecată statul român şi statul român s-a îndreptat împotriva lor, mai au motivare să facă aceste dosare? Nu ştiu, haideţi să-i întrebăm, haideţi să facem o dezbatere şi atunci o să comentez”, a afirmat Kovesi, citată de News.ro.

Fosta șefă a DNA a confirmat că mulţi dintre colegii ei cu experienţă i-au spus că au plecat din sistem pentru că nu au fost lăsaţi „să îşi facă cu adevărat treaba” și pentru că „sunt presiuni asupra lor şi atunci când deschid dosare importante le sunt luate”.

În cadrul aceluiași interviu de miercuri de la podcastul „Frindly Fire”, Kovesi a acuzat „autoritățile relevante din justiție” că au folosit „tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare”, în loc să încerce să verifice dacă acuzațiile din documentarul Recorder „Justiție capturată” sunt adevărate sau nu și să corecteze problemele din domeniu.

„Haideți să ne uităm și pe statisticile cu procurorii și judecătorii care au fost trimiși în judecată pentru diferite infracțiuni în ultimii ani: zero. Cred că avem cel mai curat sistem de justiție”, a spus, ironic, fosta șefă a DNA.