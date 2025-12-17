VIDEO Kovesi, „șocată” de reacția autorităților din justiție după documentarul Recorder: „Au început aplicarea unor metode vechi, comuniste” / „Zero procurori și judecători trimiși în judecată în ultimii ani”

Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, a acuzat „autoritățile relevante din justiție” că au folosit „tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare”, în loc să încerce să verifice dacă acuzațiile din documentarul Recorder „Justiție capturată” sunt adevărate sau nu și să corecteze problemele din sector. „Haideți să ne uităm și pe statisticile cu procurorii și judecătorii care au fost trimiși în judecată pentru diferite infracțiuni în ultimii ani: zero. Cred că avem cel mai curat sistem de justiție”, a afirmat ironic fosta șefă a DNA.

Întrebată, miercuri, în podcastul „Friendly Fire cu Moise și Vlad”, despre decizia de a semna scrisoarea deschisă a magistraților privind problemele din sistemul de justiție, Kovesi a explicat: „Eu am reacționat în calitate de procuror-șef european al unui parchet transfrontalier, care își exercită competența în 24 de state membre. Cu alte cuvinte, cam văd ce se întâmplă în 24 de state membre. Pot să vă spun că am fost șocată din două motive”

„În primul rând, am fost șocată de dezvăluirile din documentar și (…) am fost foarte îngrijorată că afectează independența, dar și reputația magistraturii din România. Ulterior, am fost din nou șocată de reacțiile de după acest documentar. Autoritățile relevante din justiție, în loc să verifice ce s-a dezvăluit, să se stabilească faptele, dacă s-au întâmplat așa, nu s-au întâmplat așa, să rezolve problemele care au apărut în urma acestor dezvăluiri, au început aplicarea unor metode vechi, le-aș spune, comuniste. Poate că acum nu se mai numesc comuniste, dar este același lucru, pentru că vorbim de tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare”, a adăugat fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție.

Ea consideră că „s-a trecut linia roșie”.

„Am văzut în ultimele zile atacuri asupra celor care au făcut dezvăluirile, atacuri asupra celor care și-au susținut colegii. Din acest punct de vedere, eu am considerat că s-a depășit o limită, s-a trecut linia roșie din punctul meu de vedere”, a continuat Laura Codruța Kovesi.

Kovesi, „onorată” să fie de partea magistraților care au luat atitudine

Laura Codruța Kovesi a spus că este „foarte onorată” să fie de partea procurorilor și judecătorilor care au reacționat și au vorbit despre problemele din sistem.

„Am văzut reacția judecătorului Raluca Moroșanu, am văzut reacția procurorilor și judecătorilor care au făcut acele dezvăluiri în reportaj, dar și a procurorilor și judecătorilor care li s-au alăturat, și am decis să fiu de partea lor, și trebuie să vă spun că sunt foarte onorată să fiu de partea lor, pentru că sunt curajoși, pentru că au îndrăznit să ia atitudine și aceasta este adevărata față a României”, a afirmat procuroarea-șefă a Parchetului European.

Ea a sugerat că apărarea democrației și a independenței justiției „nu a fost niciodată ușoară”.

„Vreau să spun foarte clar că procurorii și judecătorii, ca orice alt român, pot conta întotdeauna pe mine atunci când au curaj și iau atitudine. Eu nu sunt un salvator, nu pot fi privită ca un salvator, nu mă consider un salvator, dar întotdeauna sunt de partea celor care își fac treaba cu curaj și cu demnitate, și cu corectitudine, pentru că am obosit de pesimism, am obosit să aud «așa merge treaba, n-avem ce face». Haideți să fim sinceri, întotdeauna va fi corupție, întotdeauna democrația va fi atacată, întotdeauna vor fi unii care vor să ia controlul pe justiție, vor să ia controlul asupra statului (…), dar noi trebuie să luptăm și asta e o luptă continuă, și calea asta nu a fost niciodată ușoară, și provocări au fost mereu”, a adăugat Laura Codruța Kovesi.

Autoritățile care ar fi trebuit să reacționeze în opinia fostei șefe a DNA

Întrebată cine ar fi trebuit să investigheze suspiciunile rezultate în urma documentarului Recorder, fosta șefă a DNA a spus: „În primul rând, aș fi așteptat Inspecția Judiciară să iasă și să facă clarificări, și să facă verificări. Sigur, nu pot să clarifice în două zile, dar să facă verificări. Am înțeles că primele demersuri au fost împotriva judecătorului Laurențiu Beșu și probabil acum împotriva judecătorului Raluca Moroșanu, ceea ce nu este corect”.

„Mă așteptam Parchetul General să se sesizeze, procurorii care au competență pe aceste dosare. Eu nu pot să zic că e faptă penală, că nu e faptă penală. Pot să zic că am văzut în spațiul public niște indicii și eu, dacă aș avea această competență, a doua zi aș deschide un dosar și aș face o investigație. Dacă este faptă sau nu este faptă, nu am cum să vă spun, dar categoric v-aș spune că ar trebui făcută o investigație și ar trebui lămurite aceste lucruri”, a adăugat Kovesi.

Kovesi, care a fost și procuror general al României, a spus că în ultimii ani nu a fost trimis în judecată niciun magistrat, sugerând că „este exact ceea ce s-a dorit”.

„Haideți să ne uităm și pe statisticile cu procurorii și judecătorii care au fost trimiși în judecată pentru diferite infracțiuni în ultimii ani: zero. Cred că avem cel mai curat sistem de justiție (…). Să nu uităm, am fost procuror general șase ani, da? Haideți să nu luăm perioada de la DNA, când am auzit supoziții că, vai, judecătorii erau stresați de DNA… N-am văzut niciun judecător la televizor, ieșind să spună «m-a sunat Kovesi și mi-a zis să dau soluția respectivă» sau «m-a sunat Kovesi când aveam ceva de făcut». Nu există așa ceva, că niciodată nu s-a întâmplat așa ceva, dar ca procuror general știu că am avut situații în care erau procurori sau judecători, nu știu, au condus mașina având alcool în sânge, au făcut diferite falsuri, tot felul de alte fapte, nu neapărat corupție. Dintr-odată e zero, e liniște. Este exact ceea ce s-a dorit”, a mai declarat ea.

Ce a spus despre situația de la DNA

Întrebată despre activitatea Direcției Naționale Anticorupție, fosta procuroare-șefă a instituției a explicat că structura a pierdut din competențe.

„Competența în ceea ce privește corupția în sistemul de magistratură a fost exclusă de la DNA. Apoi, DNA a mai pierdut o parte din competență când s-a înființat Parchetul European. Tot ce înseamnă fraudă cu fonduri europene peste 10.000 de euro vine la Parchetul European, deci a mai pierdut un pic de competență. Tot ce am realizat în DNA n-am făcut singură. Am făcut cu colegii cu care la acel moment am făcut echipă. Pe mine nu o să mă auziți niciodată criticând DNA, cum n-am criticat niciodată Parchetul General. Este o chestiune de demnitate”, a precizat Laura Codruța Kovesi.

Ea a spus că îi este „foarte greu” să evalueze activitatea DNA.

„Mi-e foarte greu să evaluez dacă DNA a fost performant sau nu. Din nou, nu vreau să judec eu pe foștii mei colegi, mai ales că pentru unii din ei am un respect deosebit, probabil că sunt și alți colegi noi în DNA, dar haideți să ne uităm ce s-a întâmplat între timp. Nu vreau să le găsesc scuze. Nivelul de detectare în România este foarte mic, nimeni nu mai trimite nimic nicăieri, Curtea de Conturi, celelalte instituții, eu vă spun din perspectiva Parchetului European, pe evaziune fiscală – zero. Norocul nostru, poate este doar o coincidență, dar poate este un lucru bun, este un nou șef la administrația financiară și, spre surprinderea mea, am primit un dosar de la administrația financiară, după patru ani de zile de când am început să fim operaționali. E un semn bun, dar faptul că atâția ani de zile nimeni n-a văzut niciun evazionist în România spuneți-mi dumneavoastră cum poți interpreta”, a mai spus Kovesi.