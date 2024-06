Kremlinul a trimis 10.000 de migranți pentru a săpa tranșee pe front, în regiunile ocupate ale Ucrainei. „Avem nevoie de mâini de lucru bune pentru asta”

Autoritățile ruse au folosit 10.000 de străini care au obținut cetățenia rusă pentru a susține efortul de războiul din Ucraina, a declarat joi Aleksandr Bastrîkin, șeful Comitetului rus de Anchetă, scriu Politico și AFP.

Moscova a „localizat” peste 30.000 de migranți naturalizați, dar care nu s-au înrolat în armată în Rusia, a declarat Bastrikin, în cadrul Forumului Juridic Internațional de la Sankt Petersburg, potrivit agenției de presă Interfax.

„Am prins deja peste 30.000 (de migranți) care au primit cetățenia și nu au vrut să se înregistreze în armată, i-am trecut în registru și am trimis deja aproximativ 10.000 în zona operațiunii militare speciale”, a precizat Bastrîkin, în timpul unui panel de discuții despre legislația privind migrația în Rusia.

El a descris această mișcare ca fiind punerea în aplicare a constituției ruse. „Conform prevederilor Constituţiei şi legislaţiei noastre, persoanele care primesc cetăţenia Rusiei trebuie să fie luaţi în evidenţă militară şi, dacă este necesar, să participe la operaţiunea militară specială”, a spus el.

