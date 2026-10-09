Kremlinul numește punctul legat de Ucraina în care se declară „de acord” cu Rubio

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Rusia este de acord cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, în privința faptului că conflictul din Ucraina se află într-un impas, scrie Reuters.

„Da, suntem de acord cu el”, a spus Peskov, citat de presa rusă. Reprezentatul președinției ruse a făcut aceste declarații în marja unei reuniuni a liderilor statelor din fosta Uniune Sovietică, desfășurată în Turkmenistan.

Agenția de presă de stat RIA l-a citat pe Peskov spunând că este de datoria diplomaților să găsească căi de a avansa spre pace.

„Arta diplomației presupune tocmai găsirea unei soluții care să permită trecerea pe o cale pașnică”, a mai declarat Peskov.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se vor întâlni vineri, la Miami, cu reprezentanți ucraineni pentru a discuta idei noi și a încerca să elaboreze o propunere unitară pentru soluționarea conflictului, a declarat joi o sursă americană familiarizată cu planul.

Peskov a mai spus că nu vede nicio perspectivă imediată pentru un summit tripartit între Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul american Donald Trump.

El a reafirmat poziția Kremlinului, potrivit căreia Rusia dorește o soluție globală la conflict și nu este interesată de măsuri temporare, cum ar fi un armistițiu limitat.

„Nu suntem în favoarea unei soluții fragmentate, ci a unei soluții cuprinzătoare care să permită o soluționare durabilă pentru mulți, mulți ani, pentru decenii”, a adăugat Peskov.

Rubio: Războiul a ajuns într-un „impas foarte periculos”

Războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns într-un impas „foarte periculos” în care beligeranții riscă să mizeze pe o escaladare a conflictului, sperând că ar putea face astfel cealaltă tabără să cedeze, inclusiv printr-o eventuală campanie de sabotaje în state vecine membre ale NATO care ar putea să extindă conflictul la nivel regional, a avertizat, mai devreme în cursul zilei de joi, secretarul de stat american Marco Rubio

„Acesta este un război foarte periculos. Este un război extrem de periculos pentru că, sincer, acum pare să fie într-un impas, iar impasurile sunt foarte periculoase”, a remarcat Rubio la Lisabona, într-o conferință de presă comună cu ministrul portughez de Externe, Paulo Rangel.

Conform șefului diplomației americane, din acest impas al frontului ar putea rezulta fie încheierea conflictului prin negocieri „în care fiecare parte trebuie să renunțe la ceva pentru a obține pacea”, fie o escaladare prin care „una dintre tabere, sau ambele, vor intensifica ceea ce fac pentru a încerca să forțeze adversarul să cedeze și să pună capăt impasului”.

Acest al doilea scenariu „este foarte periculos în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, întrucât această escaladare ar putea sfârși prin a lua forma unei campanii de sabotaje în țări vecine care sunt membre ale NATO”, a avertizat Rubio în continuare.

„Aceasta ar putea conduce la alte lucruri care să transforme foarte rapid ceea ce este astăzi un război între două țări într-un conflict regional mult mai amplu și infinit mai periculos”, a adăugat șeful diplomației americane.

Prin urmare, Rubio a reafirmat că SUA sunt pregătite să continue eforturile pentru o „soluționare negociată” a conflictului. „Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Statele Unite sunt pregătite să faciliteze acest lucru. Am încercat. Vom continua să încercăm. Dar nici nu ne vom implica în procese zadarnice”, a concluzionat secretarul de stat american.

Zelenski a criticat SUA

În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Statele Unite că nu sunt dispuse să ajute Ucraina, dar poartă negocieri cu Rusia pentru proiecte economice.

Declarația a fost făcută după atacul Rusiei de joi, asupra a două autobuze civile din Kramatorsk, în care au murit cel puțin 33 de persoane, conform autorităților ucrainene.

Vorbind cu jurnaliștii la Priluki, unde 22 de persoane au fost ucise miercuri într-un atac aerian asupra unui bloc de locuințe, Volodimir Zelenski a îndemnat Statele Unite să dea curs solicitărilor sale de a extinde accesul Ucrainei la serviciul de sateliți Starlink, pentru a o ajuta să țintească lansatoarele rusești de rachete balistice.

Zelenski a părut, apoi, să facă aluzie și la afirmațiile lui Rubio.

„Deci unde este adevărul aici, unde este onestitatea? Unde este impasul? (…) Asta se numește lipsă de voință”, a afirmat președintele Ucrainei. „Nu poți, pe de o parte, să negociezi cu rușii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spui că ne aflăm într-un fel de… impas diplomatic”, a adăugat liderul de la Kiev.

Oficiali de rang înalt ruși și americani, inclusiv trimisul special al SUA Jared Kushner, au purtat discuții privind atragerea unui investitor american în afacerea Nord Stream, conductele care livrau gaze rusești Germaniei înainte ca Moscova să invadeze Ucraina, a relatat anterior în cursul zilei de joi Reuters.