Kremlinul i-a dat replica lui Zelenski după discursul în care a spus „Fie ca el să piară”

RUSIA, MOSCOVA - 25 DECEMBRIE 2025: Președintele rus Vladimir Putin ține o ședință a Consiliului de Stat al Rusiei, la Kremlin. FOTO: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

Kremlinul a criticat puternic mesajul de Crăciun al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-l drept „necioplit” și „amar”, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând că discursul liderului de la Kiev pune la îndoială capacitatea acestuia de a se angaja în negocierile aflate în acest moment în desfășurare, menite să pună capăt războiului, scrie publicația rusă independentă The Moscow Times.

În discursul său ținut în ajunul Crăciunului, Zelenski a spus că ucrainenii „împărtășesc cu toții un singur vis și avem o singură dorință pentru noi toți: fie ca el să piară”, o remarcă înțeleasă pe scară largă drept o referire la președintele rus Vladimir Putin.

Vorbind cu reporterii în cadrul conferinței sale de presă de joi, Peskov a descris mesajul ca fiind „cu adevărat ciudat”.

„A fost necioplit, amar și (Zelenski) a părut o persoană dezechilibrată”, a spus Peskov. „Se pune întrebarea dacă este capabil să ia decizii rezonabile atunci când vine vorba de rezolvarea problemelor politice prin diplomație”, a adăugat purtătorul de cuvânt al președinției ruse.

Comentariile Kremlinului vin în contextul în care administrația Trump face presiuni pentru a media un acord de pace între Moscova și Kiev. Miercuri, Zelenski a dezvăluit detalii despre cea mai recentă propunere susținută de SUA pentru a pune capăt războiului, despre care Peskov a spus că oficialii de la Kremlin o „analizează”. Planul inițial în 28 de puncte, care practic împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte.

În 2023, Zelenski a mutat sărbătoarea oficială de Crăciun a Ucrainei de la data tradițională ortodoxă de 7 ianuarie pe 25 decembrie, o schimbare pe care Kievul a prezentat-o ca parte a eforturilor sale de a rupe cu tradițiile religioase și culturale rusești.

Biserica Ortodoxă a Ucrainei a adoptat, de asemenea, calendarul iulian revizuit, care în prezent se aliniază calendarului gregorian utilizat de romano-catolici.

Mesajul lui Zelenski de Crăciun

În discursul său adresat națiunii cu ocazia Crăciunului, Zelenski a evocat credința tradițională conform căreia „cerurile se deschid” în această perioadă, în care Ucraina „se roagă” pentru pace.

„Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună. Fie ca el să piară, s-ar putea gândi fiecare dintre noi în privat”, a declarat liderul ucrainean, în ceea ce publicația The Kyiv Independent a descris drept o aluzie la omologul său rus, Vladimir Putin.

„Dar când ne întoarcem spre Dumnezeu, desigur, cerem mai mult. Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea și ne rugăm pentru ea”, a mai spus Zelenski în mesajul video pe care l-a transmis în Ajunul Crăciunului, potrivit traducerii oferite de Reuters.

El și-a exprimat speranța că binele și adevărul vor triumfa, „că va exista o victorie a păcii. Că va exista un noi. Și că va exista Ucraina”.

Liderul de la Kiev a făcut aceste afirmații în contextul în care forțele ruse au continuat să lovească Ucraina în zilele premergătoare sărbătorilor.

„Însă rezistăm. Ne sprijinim unii pe alții. Și astăzi ne rugăm pentru toți cei de pe linia frontului – să se întoarcă vii. Pentru toți cei aflați în captivitate – să se întoarcă acasă. Pentru toți eroii noștri căzuți care au apărat Ucraina cu prețul vieții lor”, a subliniat Zelenski în discursul său.