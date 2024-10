La 56 de ani, Lucian Năstase este printre cei mai în vârstă muncitori de la firma românilor din Belgia: „Construim capitalismul la imperialiștii ăștia, că noi nu suntem în stare să construim pe-al nostru”

Departe de familiile lor din Vaslui, muncitorii români care lucrează pe șantierele din Belgia privesc cu regret spre casă. „Normal că nu-mi convine că am plecat din țară și am venit aicea; am venit de nevoie”, spune unul dintre aceștia. Poveștile lor au fost documentate vreme de mai multe luni de jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț și publicate pe Teleleu.eu și Hotnews.

Lucian Năstase avea 54 de ani în 2022, când a venit să muncească în Belgia împreună cu fiul său, Marius, angajat de 11 ani la firma Roteam. A vândut oile, i-a dat vaca unui cumnat, iar el și-a păstrat doar doi purcei și 100 de găini.

Lucian a lucrat 15 ani în construcții miniere pe Valea Jiului, apoi și-a făcut o firmă de construcții împreună cu fratele lui. „După pandemie am pierdut toate lucrările. Aveam și o vârstă mai înaintată, intraseră ăștia tineri pe felie și ne-au luat avansul. Noi eram mai bătrâiori: mă urcam pe casă, da’ nu chiar ca ăia tineri.”

E din satul Dinga, județul Vaslui, și are doi copii: Marius, 34 de ani, care lucrează în Belgia împreună cu el, și o fată de 21 de ani cu tetrapareză spastică care îl așteaptă acasă. Soția lui nu a fost de acord să plece, dar „până la urmă a acceptat situația”.

„Construim capitalismul la imperialiștii ăștia, că noi nu suntem în stare să construim pe-al nostru”, spune Lucian. „Normal că nu-mi convine că am plecat din țară și am venit aicea; am venit de nevoie. A fost greu acomodatul cu munca, cu colegii – alt stil de viață, altă lume, alți oameni, altă limbă.”

Cu banii pe care i-a câștigat în Belgia și-a cumpărat tractor și utilaje, pentru că vrea să se ocupe de agricultură atunci când „o să se retragă în țară”.

Acest reportaj face parte dintr-o serie despre românii care muncesc în construcții în Belgia.

