La ce s-au uitat românii aseară, la Desafio sau la Power Couple? În primul duel al audiențelor după noaptea de Revelion, PRO TV și Antena 1 se declară fiecare câștigător – explicația

La ce s-au uitat românii aseară, la Desafio sau la Power Couple? În primul duel al audiențelor după noaptea de Revelion, PRO TV și Antena 1 se declară fiecare câștigător – explicația

Cele două posturi tv susțin că au fost ambele lidere de piață aseară, atunci când au lansat fiecare câte un reality-show.

Duelul din prime-time de luni seară între noul show de la PRO TV, Desafio, și cel de-al treilea sezon din Power Couple, Antena 1, a continuat marți dimineață cu un concurs al comunicatelor de presă în care cele două posturi s-au întrecut în a anunța cine a fost lider de piață.

PRO TV, lider pe național

Pe de o parte, PRO TV a transmis că a fost lider de audiență aseară în intervalul orar 20:28 – 22:58. Prima ediție a emisiunii a înregistrat 7.2 puncte de rating și 22.6%

cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. De-a lungul difuzării, o medie de peste 1.2 milioane de telespectatori din întreaga țară s-au uitat la PRO TV, iar în minutul de maximă audiență, peste 1.5 milioane de români erau cu ochii pe cel mai tare reality show al momentului, Desafio: Aventura.

Comunicatul celor de la PRO TV nu menționează deloc numele televiziunii concurente. 

Antena 1, lider pe publicul comercial și pe cel urban

În același timp, potrivit Antena 1, Power Couple a fost „lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:30 –24:09, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.8 puncte de rating şi 25.3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.5 puncte de rating şi 16.7% cota de piaţă. 

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.6 puncte de rating și 16.8% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.9 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. 

În intervalul, 20:30 – 23:00, la intersecția cu lansarea Desafio Aventura, Antena 1 conduce clasamentul audiențelor cu 7.0 puncte de rating și 23.7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.6 puncte de rating și 18.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:50, peste 1.1 milioane de telespectatori”, se uitau la Antena 1.

Care este diferența între național și comercial

Diferența între cele trei două clasamente importante este următoarea: publicul național, pe care PRO TV a fost lider, acoperă audiența la nivelul întregii țări, urban și rural, publicul comercial, pe care lideră a fost Antena 1, vizează audiența în general activă economic, targetată de reclame, în special din zona urbană.

