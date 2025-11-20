La ce vârstă trebuie să meargă copiii la dentist? Explicații de la președinta asociației stomatologilor pediatri din România

„În mod ideal”, prima vizită a copilului la medicul stomatolog trebuie să aibă loc în primul an de viață, când erup primii dinți de lapte, spune dr. Arina Vinereanu, medic primar stomatolog și președinta Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică, într-un dialog cu HotNews. Ba mai mult, explică medicul, tratarea în stadiu incipient a problemelor dentare înseamnă risc mai mic de complicații, care necesită proceduri complicate, inclusiv anestezia generală.

Cazul tragic al fetiței de doi ani care a murit după o anestezie generală făcută într-o clinică stomatologică privată din București a stârnit diverse dezbateri legate de tratarea afecțiunilor dentare la copii.

HotNews a întrebat-o pe dr. Arina Vinereanu dacă este ceva neobișnuit ca un copil în vârstă de 2 ani să meargă la dentist.

Aceasta spune că părinții își pot duce copiii la stomatolog chiar din primul an de viață: „În felul acesta, se creează ceea ce, conceptual, se numește «dental home». Adică «la dentist ca acasă».”

„Copilul are ocazia să se obișnuiască cu medicul stomatolog pediatru, cu mediul cabinetului, de la o vârstă foarte fragedă, fără teamă sau rețineri”, explică dr. Arina Vinereanu.

Este o ocazie bună, spune medicul, și pentru părinți să primească la timp informație personalizată cu privire la modalitățile de prevenire a cariei, igiena orală și igiena alimentației.

„Au ocazia să primească informații valide științific, nu informație nefiltrată, care circulă pe toate căile pe internet și care, efectiv, face ravagii în unele situații.”

„Fluorul este cel mai bun lucru pentru igiena oro-dentară”

Am întrebat-o pe dr. Arina Vinereanu care sunt aceste „informații nefiltrate” care circulă cel mai frecvent pe internet.

„De exemplu, există nenumărate voci care strigă împotriva pastelor de dinți cu fluor la copii. Greșit, fluorul este cel mai bun lucru pentru igiena oro-dentară și este ceva ce ar trebui utilizat în pastele de dinți de la primul dințișor. Sigur, conținutul în fluor al pastelor de dinți că trebuie personalizat în funcție de situație, de vârsta copilului, de reactivitatea și vulnerabilitatea la carie”, explică președinta Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică.

Medicul a vorbit și despre alăptatul prelungit, un alt subiect care naște adesea discuții în contradictoriu. „Există tot felul de voci care încurajează alăptatul prelungit și pe parcursul nopții, și oricând. Din nou, este un lucru care face rău. Cu toate că argumentul este că laptele matern nu are cum să facă rău. Laptele, fie el și matern, este un substrat nutritiv pentru bacterii, iar bacteriile produc acizi, care, produc, la rândul lor, carii.”

Nu se mai ajunge la complicații

În condițiile prezentării la timp la stomatolog în primul an de viață, „se creează și ocazia controalelor periodice, cu o periodicitate personalizată în funcție de situație, fără să mai apuce să se instaleze complicații. Caria, chiar dacă există, poate fi rezolvată în stadii incipiente, prin mijloace mai simple”, explică președinta Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică.

Și atunci, arată ea, „nu se mai ajunge nici la nevoia de tratamente complexe în condiții speciale – care necesită sedare profundă sau anestezie generală”.