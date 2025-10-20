Sari direct la conținut
Lavrov și Rubio au discutat la telefon despre pregătirile pentru summitul Putin-Trump de la Budapesta

Marco Rubio (dreapta), discutând cu Sergei Lavrov la summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Credit foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Profimedia

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio au avut luni o discuție telefonică despre pregătirile pentru summitul care îi va reuni la Budapesta pe președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump.

„A avut loc o discuție constructivă despre posibilii pași concreți în vederea punerii în aplicare a înțelegerilor la care s-a ajuns în cadrul convorbirii telefonice din 16 octombrie” între Putin și Trump, când s-a convenit organizarea summitului de la Budapesta, se arată într-un comunicat al Ministerului rus de Externe, potrivit Agerpres.

Lavrov și Rubio ar urma să se întâlnească în curând pentru a finaliza agenda și data summitului, care ar trebui să aibă loc în aproximativ două săptămâni, potrivit lui Trump.

Viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a spus luni că nu se știe încă unde va avea loc reuniunea între ministrul rus de externe și secretarul de stat american, care s-au întâlnit ultima dată la mijlocul lunii august în Alaska.

„Cel mai important lucru acum este să transmitem americanilor că Anchorage (capitala Alaskăi) a stabilit cadrul în care trebuie să lucrăm. Nu avem altă alternativă: trebuie să ne bazăm toate eforturile pe ceea ce a fost stabilit și formulat de președinți”, a spus el.

Atât Ucraina, cât și Uniunea Europeană consideră că summitul din Alaska i-a permis lui Putin să câștige timp și se tem că la Budapesta se va repeta același scenariu.

Ministra Oana Țoiu: Rusia nu a cerut până acum României liberă trecere pentru avionul lui Putin

