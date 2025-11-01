Legislație unică în lume: Maldive interzice fumatul pentru persoanele născute după 2007. Măsura, valabilă și pentru turiști

Autoritățile din Maldive au consolidat legislația antifumat și începând de sâmbătă a intrat în vigoare o prevedere legală care interzice folosirea produselor din tutun oricărei persoane născute după ianuarie 2007, devenind singura națiune din lume cu o interdicție generațională privind acest tip de produse, a declarat Ministerul Sănătății, informează AFP și France 24.

Măsura, inițiată de președintele statului din Oceanul Indian, Mohamed Muizzu, la începutul acestui an și intrată în vigoare la 1 noiembrie, va „proteja sănătatea publică și va promova o generație fără tutun”, a declarat ministerul.

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 li se interzice să cumpere, să consume sau să vândă produse din tutun în Maldive”, a adăugat acesta.

„Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții sunt obligați să verifice vârsta înainte de vânzare”, a mai spus ministerul.

Măsura se aplică și celor care vizitează mica națiune formată din 1.191 de insulițe de corali împrăștiate pe o distanță de aproximativ 800 de kilometri de-a lungul ecuatorului și cunoscută pentru turismul de lux.

Ministerul a declarat că menține, de asemenea, interdicția completă privind importul, vânzarea, distribuția, deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vapat, aplicabilă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

Vânzarea produselor din tutun către o persoană minoră se pedepsește cu o amendă de 50.000 de rufiyaa, echivalentul a 3.200 de dolari, iar utilizarea dispozitivelor de vapat se pedepsește cu o amendă de 5.000 de rufiyaa, circa 320 de dolari.

O interdicție similară propusă în Marea Britanie se află încă în proces de legiferare, în timp ce Noua Zeelandă, prima țară care a adoptat o astfel de lege împotriva fumatului, a abrogat-o în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea sa.