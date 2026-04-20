Lia Olguța Vasilescu, după ce PSD a denunțat „o campanie de tip nazist”: „Șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat la români”

Vicepreședința PSD și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, l-a numit pe Ilie Bolojan „șobolanul ăla mare”, în disucrsul său din timpul ședinței PSD în care se decide dacă partidul retrage sprijinul pentru premierul.

„Șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat la români”, a spus Lia Olguța Vasilescu. Ea a mai spus și că urmează o „deratizare”, ca „să scăpăm de adevărații șobolani”. Afirmația ei a venit la doar câteva ore după ce PSD a acuzat o „campanie de tip nazist îndreptată împotriva membrilor și susținătorilor săi”.

Mai exact, partidul a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul în legătură cu campania din mediul online în care membrii partidului sunt portretizați ca șobolani.

Afirmația lui Bolojan, postările anti-PSD și „deratizarea” anunțată de social-democrați

Comunicatul PSD vine în contextul în care șeful Guvernului comparase situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.

„Gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, care sunt ca niște rozătoare care-ți rod acele alimente și, foarte plastic știți am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Nu e rostul meu, dar asta am încercat, să fac lumină acolo și asta a deranjat”, a declarat premierul Bolojan, vineri, la RRA.

Ulterior, pe rețelele sociale au apărut o serie de imagini sau chiar clipuri în care membri ai PSD erau prezentați ca niște șobolani, deseori alungați de către premierul liberal.

În replică, președintele PSD Sorin Grindeanu a folosit termenul „șobolănism”, tot într-un interviu la postul public de radio, referindu-se la intenția listării la bursă a unor companii de stat.

Tot sâmbătă, Bogdan Trif, liderul PSD Sibiu, a postat pe Facebook un clip cu un șobolan care avea figura lui Ilie Bolojan. Bogdan Trif afirma că „șobolan Bolojan, prim-sinecuristul țării, și-a tras armată de boți”.