Lia Savonea, despre cererea trimisă CCR cu o zi înaintea ședinței pe pensiile magistraților: „Nu a existat nicio intenție de a influența calendarul CCR”

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, spune că „o decizie pronunțată rapid, dar în absența unei clarificări esențiale, poate genera consecințe mult mai grave pe termen lung”. Ea a explicat, astfel, pentru Cotidianul, solicitarea către CCR de a cere opinia Curții Europene de Justiție în problema pensiilor magistraților.

ICCJ a transmis ieri către CCR o cerere prin care solicită Curții să ceară o opinie Curții de Justiției a Uniunii Europene (CJUE). Din aces motiv, judecătorii CCR au amânat astăzi o decizie, invocând nevoia de a analiza cererea primită de la Lia Savonea. Nouă ședință a CCR este programată să aibă loc săptămâna viitoare, miercuri.

Lia Savonea: „Durata procedurii nu poate fi criteriul principal”

Lia Savonea spune despre amânarea de astăzi de la CCR că este o decizie procedurală, care ține de atribuțiile Curții.

Întrebată de ce a considerat că este nevoie de un punct de vedere de la CJUE, unde poate dura și luni de zile pentru a veni un răspuns, Lia Savonea a spus că solicitarea de sesizare a Curții Europene „nu este un gest de tergiversare, ci un instrument juridic prevăzut în tratatele europene”: „Este firesc ca instanța constituțională să analizeze toate elementele relevante înainte de a se pronunța, mai ales într-o chestiune cu impact juridic major”.

Ea a spus că „atunci când există o problemă serioasă de interpretare a dreptului european, instanțele naționale au nu doar posibilitatea, ci uneori obligația de a solicita un răspuns preliminar”.

„Durata procedurii nu poate fi criteriul principal. Prioritară este claritatea juridică și respectarea principiului supremației dreptului european. O decizie pronunțată rapid, dar în absența unei clarificări esențiale, poate genera consecințe mult mai grave pe termen lung”, a declarat Lia Savonea pentru Cotidianul.

Chestionată despre momentul în care a trimis solicitarea către CCR, cu o zi înainte de termenul de miercuri, șefa ICCJ a spus că acesta „este determinat de analiza juridică și de dinamica dosarului”.

„Nu a existat nicio intenție de a influența calendarul CCR, ci exclusiv preocuparea de a utiliza toate instrumentele legale disponibile pentru a asigura o soluție corectă și conformă regulilor unui stat de drept”, a adăugat Savonea.

Cum a motivat ICCJ solicitarea de a cere opinia Curții Europene de Justiție

În cererea trimisă marți CCR, de sesizare a Curții Europene de Justiție, instanța supremă spune că acest demers este necesar spentru a se stabili dacă modificările la pensiile magistraților propuse de Guvernul Bolojan respectă dreptul Uniunii Europene.

„În cadrul demersului formulat, este exprimată opinia potrivit căreia dispozițiile analizate sunt susceptibile de a nu respecta principiile proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime, principii fundamentale ale ordinii juridice a Uniunii Europene, relevante pentru evaluarea legalității oricărei reforme care privește statutul și garanțiile de independență ale magistraților”, spune Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un comunicat transmis marți.

Instanța supremă a formulat cinci obiecții, despre care susține că ridică probleme din perspectiva dreptului Uniunii Europene, întrucât: