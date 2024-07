Liceu de stat versus liceu privat. Experiența unei mame cu un copil la stat și altul la privat

Diana este mama a doi copii: unul în clasa a XII-a la un liceu de stat în care anul trecut s-a intrat cu medii puțin peste 8, și altul în clasa a X-a, la un liceu privat din București, pentru care a optat din cauza mediei obținute la Evaluare: 7,30.

Evaluarea Națională și admiterea la liceu le dau mari bătăi de cap părinților în această perioadă, când trebuie completate listele cu opțiunile pentru liceu. Se fac calcule, se studiază topurile din anii anteriori, se stabilesc probabilități. Copiii cu medii mari țintesc spre specializarea preferată în cadrul unui liceu de top, alții se orientează în funcție de distanța de casă, de programe extra- curriculare, de dotări, de istoricul de bullying al școlii etc. Licee de top se găsesc și în mediul privat, însă accesul presupune medie mare sau foarte mare la Evaluarea națională și o taxă lunară care depășește 1.000 de euro. Dar există și licee private cu taxe medii și mici, în care accesul nu e condiționat de nota de la Evaluare, și spre care se orientează familiile care se tem de anturajul nepotrivit din liceele de stat. Am stat de vorbă cu o mamă care are doi copii, unul la stat și altul la privat, pentru a vedea cum sunt percepute într-o familie diferențele între cele două sisteme.

Diana este mama a doi copii: unul în clasa a XII-a, la un liceu de stat în care anul trecut s-a intrat cu medii puțin peste 8, și altul în clasa a X-a, la un liceu privat din București unde admiterea constă într-un interviu, iar media minimă obținută la Evaluarea Națională trebuie să fie 5. Taxa este în jur de 7.500 de lei/ an. Menționăm că experiența familiei Dianei este unică și trebuie percepută ca atare, ea nu reprezintă o comparație obiectivă între liceele de stat și cele private.

„Mă numesc Diana și am 41 ani. Sunt mama a doi copii, doi liceeni, un băiat și o fată. Băiatul are 17 ani și este elev la un liceu din Sectorul 3, iar fata are 16 ani și este în clasa X-a la un liceu privat. Sunt o mamă singură, întrucât tatăl copiilor mei a decedat acum 10 ani. A trebuit să mă descurc și să caut soluții pentru a-i crește, deoarece eu sunt din Republica Moldova și nu cunoșteam multă lume în București. Au fost perioade poate și mai dificile, și mai ușoare, însă am reușit împreună să ajungem până în prezent, cu bune și rele.

