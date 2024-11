Un avion cargo DHL s-a prăbușit peste o casă, în apropiere de aeroportul din Vilnius

Un avion de marfă DHL s-a prăbușit luni dimineața în apropierea aeroportului din Vilnius, la ora locală 6.30, au declarat pentru Reuters purtătorii de cuvânt ai aeroportului din capitala Lituaniei și ai poliției, potrivit Reuters.

Luni, la ora 6.30 dimineața, un avion de marfă care venea din Germania s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Vilnius, relatează site-ul de știri 15min.

Avionul DHL s-a prăbușit pe o casă rezidențială. La fața locului a izbucnit un incendiu.

Avionul, care era operat de compania aeriană SWIFT în numele DHL, provenea din Leipzig și a căzut peste o casă, a declarat un purtător de cuvânt al Centrului național guvernamental de gestionare a crizelor, citat de Reuters.

