Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, a făcut apel joi dimineață la excluderea din partid a liberalilor despre care se știe că „sunt cu PSD și, mai devreme sau mai târziu, nu vor mai fi în PNL”.

„PNL nu poate avea reprezentanți care votează sistematic în interesul PSD. Opoziția nu se negociază, iar loialitatea politică nu este facultativă”, a scris Muraru pe Facebook.

El a spus, după ce senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri din grupul parlamentar liberal „o decizie necesară, legitimă și firească”.

De asemenea, scoaterea senatorilor Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu din funcțiile de conducere ale unor comisii parlamentare și reevaluarea situației acestora peste două săptămâni este „un avertisment politic cât se poate de clar”, potrivit lui Muraru.

„Nicio scrisoare deschisă nu poate ascunde complicitățile lor, coordonarea din Kiseleff, permanentă combinageală pentru funcții, contracte și bani celor mai mulți din acea listă, o listă a rușinii”, a adăugat el, reacționând la faptul că un grup de 17 deputați și senatori liberali au anunțat miercuri seară că se solidarizează cu senatoarele Pauliuc și Anisie.

„Oricâte contestări vor încerca și mima, noi toți știm (ca și ei) că ei sunt cu PSD și, mai devreme sau mai târziu, ei nu vor mai fi în PNL. Nu poți fi parlamentar liberal în acte și aliat al PSD prin voturile pe care le dai în Parlament”, a insistat vicepreședintele liberal.

„PNL are nevoie de parlamentari care să își asume opoziția, nu de parlamentari care să o submineze din interior. Cine votează sistematic cu PSD nu poate pretinde că reprezintă politic PNL. Apartenența la Partidul Național Liberal presupune responsabilitate, nu doar beneficii”, și-a încheiat Muraru mesajul de pe rețeaua de socializare.

