Lider PNL, atac fără precedent la Curtea Constituțională: Nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice reformele, e foarte multă iresponsabilitate

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu acuză CCR de „iresponsabilitate continuă”, după ce Curtea a amânat miercuri pentru a doua oară proiectul Guvernului Bolojan de modificare a sistemului de pensii ale magistraților. „Eu cred că se blochează deliberat. Mai mult, cred că ei tind să pice aceste reforme. Am și anumite informații, să blocheze ce pot bloca, cu multa iresposabilitate”, a susținut Ciucu, la Digi24.



El a spus că faptul că orice act de guvernare se atacă la CCR „mută cumva decizia care prin Constituție aparține în esență Guvernului și guvernanților către o autoritate judecătorească”.

„Ce nu le convine, că e și breasla lor afectată?”

„CCR nu poate guverna la nesfârșit România. CCR trebuie să se exprime cu curaj, pentru că boală lungă, moarte sigură. Nu înțeleg. Nu le convine, ce nu le convine, că e și breasla lor afectată? Cu toții suntem afectați.

Să terminăm odată cu privilegiile astea. Oamenii trebuie să înțeleagă. Miza e atât de meschină, miza celor care blochează acest pachet de măsuri care să echilibreze bugetul, pe care nu Ilie Bolojan l-a adus în situația în care e azi. Este foarte multă iresponsabilitate în continuare. Ce se așteaptă CCR cu această amânare? Să zică Comisia Europeană, Consiliul European ECOFIN pe finanțe că sunteți o țară predictibilă, sigură, ne putem baza pe voi. Asta se așteaptă?”, a acuzat primarul PNL al Sectorului 6.

„Am și anumite informații, să blocheze ce pot bloca, cu multa iresposabilitate”

El a mai spus că crede „că se blochează deliberat” modificările aduse de Guvernul Bolojan sistemului de pensii speciale.

„Mai mult, cred că ei tind să pice aceste reforme. Am și anumite informații, să blocheze ce pot bloca, cu multa iresposabilitate. Pentru a nu pica, aleg să amâne. Nu știu ce se așteaptă, ce soluții sunt.

Avem un guvern, un premier care e atacat din toate părțile, de la foarte multă parte din presă, opoziția nici n-o mai pun, partenerii de guvernare. Dacă o pică, s-o pice, dar să știm, să știe și Bolojan cum stăm, să vină altcineva eventual care să evite să se ducă țara în prăpastie. E foarte multă iresponsabilitate continuă. Vin rar la televizor, dar când vin fac știri”, a mai susținut Ciprian Ciucu.

Curtea Constituțională a României a avut miercuri pe agendă patru legi pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Au primit undă verde legea privind guvernanța corporativă și cea legată de reforma în sănătate. Judecătorii constituționali au amânat pentru 20 octombrie o decizie pe proiectul privind pensiile speciale. Pentru aceeași dată a fost amânată și o decizie asupra proiectului de lege care include noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor.

Premierul Ilie Bolojan a salutat miercuri seară deciziile Curții Constituționale a României (CCR) prin care au fost declarate constituționale două dintre legile pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Prim-ministrul nu a făcut însă nicio referire la proiectul de lege privind pensiile magistraților, amânat de CCR.

„Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat și reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României și-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme.

Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate. Cele trei legi menționate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizații și să stabilim indicatori de performanță în companiile de stat, să tăiem salariile excesive și sinecurile din autoritățile publice autofinanțate și să aducem eficiență sporită în sănătatea publică”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.