Curtea Constituțională, o nouă ședință azi pentru legile pentru care Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament de mai bine de o lună. Este așteptată din nou amânare pe pensiile magistraților

Curtea Constituțională a României (CCR) trebuie să se pronunțe pe patru legi pentru care premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Până acum, undă verde a primit doar legea care aduce modificări la ANCOM, ASF și ANRE. Astăzi, într-o ședință care va începe de la ora 10:00, judecătorii constituționali vor amâna din nou luarea unei decizii pe proiectul privind pensiile speciale, conform surselor HotNews din instituție. Pentru celelalte trei legi rămase cel mai probabil CCR va da un verdict final, conform acelorași surse.

Pe masa CCR se află astăzi sesizări depuse de AUR, POT, SOS România și Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) pentru următoarele patru legi:

Modificările aduse la pensiile magistraților (sesizare depusă de ICCJ)

Proiectul de lege privind reforma în sănătate (sesizări depuse de AUR, POT și SOS România)

Proiectul de lege cu noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul de Finanțe (sesizări depuse de AUR, POT și SOS România);

Proiectul de lege privind guvernanța corporativă (sesizări depuse de AUR, POT și SOS România).

În ședința din urmă cu două săptămâni, CCR a dat undă verde unui singur proiect din cele cinci, cel privind modificările aduse la ASF, ANCOM și ANRE. Atunci, CCR a respins sesizările formulate pentru această lege de către opoziție, iar între timp legea a și intrat în vigoare, după ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

CCR va amâna din nou decizia referitoare la pensiile magistraților

Curtea Constituțională a României va amâna miercuri pentru a doua oară decizia privind proiectul lege în legătură cu pensionarea magistraților pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit surselor HotNews din Curtea Constituțională.

Decizia de amânare este justificată prin faptul că judecătorul raportor pe acest dosar, președinta CCR Simina Tănăsescu, nu a depus încă concluziile, iar termenul pentru a le depune a expirat luni, potrivit surselor HotNews, care au discutat sub condiția confidențialității, datorită sensibilității subiectului.

Ce se întâmplă cu celelalte trei legi pe care și-a asumat Ilie Bolojan răspunderea în Parlament

Pe celelalte trei legi contestate de opoziție, CCR se va pronunța cel mai probabil astăzi, spun sursele HotNews din CCR. În aceste cazuri, judecătorii raportori au depus concluziile necesare luării unei decizii.

Cu toate acestea, în timpul ședinței judecătorul raportor sau alți trei judecători pot solicita o amânare a pronunțării, însă „nu există în principiu un motiv de amânare”, au declarat surse din CCR pentru HotNews.

Ilie Bolojan spune că nu se gândește la o demisie, chiar dacă legile pică la CCR

Inițial, la începutul lunii septembrie, premierul Ilie Bolojan a spus că Guvernul nu mai poate continua dacă proiectul privind pensiile magistraților pică la CCR, vorbind despre o lipsă de legitimitate.

Ulterior, într-o conferință de presă din 24 septembrie, Ilie Bolojan a spus că intenționează să rămână în funcția de premier indiferent de deciziile CCR privind aceste legi.

„Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum. Mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara noastră la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru. Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare sau să speculați”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Modificările aduse de cele patru legi care se află luni pe masa CCR

Legea privind pensiile magistraților aduce o serie de modificări precum:

vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani;

magistrații care vor dori pensionarea trebuie să aibă minim 35 de ani vechime, față de 25, cum e în prezent;

până în anul 2036 crește treptat vârsta de pensionare

Legea ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 octombrie, conform actului aprobat de Guvern și Parlament, însă, dată fiind întârzierea unei decizii din partea CCR, acest lucru nu s-a putut întâmpla.

Legea privind modificările din sănătate aduce o serie de modificări precum:

șefii de secții din spitalele universitare nu vor mai fi numiți direct la propunerea Universităților de Medicină și Farmacie, ci vor da concurs;

medicii care fac rezidențiatul în spitale private vor fi plătiți de spitalul privat în care activează și nu vor mai fi plătiți de Ministerul Sănătății, așa cum se întâmplă în prezent;

medicii care lucrează în spitale vor fi obligați să acorde, în timpul programului de lucru, și consultații în ambulatoriul integrat, unde pacienții pot fi consultați în regim de policlinică, pentru minimum o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână;

Legea privind noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul de Finanțe include modificări precum:

introducerea unei taxe fixe de 25 lei pentru fiecare colet de sub 150 euro care vine din zona non-UE, precum China sau Turcia;

persoanele fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt (adică pentru o perioadă neîntreruptă de maximum 30 de zile pentru aceeași persoană, într-un an) a camerelor situate în locuinţe proprietate personală vor avea obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu aceste aparate;

Proiectul de lege privind guvernanța corporativă aduce modificări precum: