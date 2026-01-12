Lider PNL, despre acuzațiile de plagiat la adresa lui Radu Marinescu: „Nu cred că cineva va ține în brațe un ministru care are niște probleme de integritate”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, afirmă, într-o reacție pentru HotNews, că societatea din România își dorește să aibă reprezentanți cu o „integritate nediscutabilă”. El nu spune însă concret dacă ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, ar trebui să demisioneze sau nu în urma dezvăluirilor PressOne, care a scris luni că acesta a plagiat peste jumătate din teza sa de doctorat.

Daniel Fenechiu spune că „povestea este extrem de simplă”.

„Trăim într-o societate în care ne dorim ca toți cei care reprezintă români în funcții publice să aibă o integritate nediscutabilă. În momentul în care apare un scandal de genul ăsta, și au fost câteva exemple, în general întotdeauna s-au produs consecințe”, a spus Daniel Fenechiu, întrebat de HotNews dacă consideră că Radu Marinescu ar trebui să demisioneze.

El a aminitit că în trecut, când alți miniștri au fost acuzați de plagiat, „mai curând sau mai târziu, în situația în care acuzațiile au avut un oarecare fundament, s-a produs consecința plecării persoanei respective din funcția ministerială”.

„În momentul în care a fost aruncată această piatră e ușor complicat să demonstrezi că lucrurile nu stau chiar așa”

Daniel Fenechiu spune că „e foarte greu de comentat o acuzație de plagiat dacă nu ai informații relevante” și subliniază că Radu Marinescu este „un avocat cu expertiză”.

„Faptul că cineva spune pur și simplu că ai plagiat ceva, în opinia mea nu este suficient pentru a crea convingerea existenței unui plagiat. Dar, pe de altă parte, în momentul în care a fost aruncată această piatră e ușor complicat să demonstrezi că lucrurile nu stau chiar așa. Marinescu este avocat de formație, un avocat cu expertiză, cu experiență și sunt convins că în ipoteza în care are ceva de spus și contestă aceste lucruri o va face într-o manieră credibilă. Dacă, însă acuzațiile sunt corecte, probabil că indiferent ce ai spune nu te va crede nimeni”, a spus Daniel Fenechiu.

Daniel Fenechiu: „Emilia Șercan lucrează documentat”

Reporterul HotNews i-a amintit lui Daniel Fenechiu că în investigația publicată luni de Emilia Șercan în PressOne sunt probe cu privire la plagiatul lui Radu Marinescu.

„Nu am văzut probele, ca să fiu extrem de sincer. Din punctul ăsta de vedere, în general sunt rezervat, pentru că, într-adevăr, Emilia Șercan lucrează documentat. Istoria a demonstrat că în momentul în care Șercan aruncă pe piață o informație de genul ăsta în general are în spate elemente convingătoare”, a răspuns Daniel Fenechiu.

„Cu siguranță dacă ce spune Emilia Șercan se adeverește este foarte greu să rămâi în echipa ministerială cu o asemenea acuză care să te urmărească, pentru că practic muți toată discuția spre integritatea ta, nu spre ce faci, ce trebuie să faci sau lucrurile importante pentru ministerul pe care-l gestionezi”, a explicat el.

Întrebat dacă, în eventualitatea în care Radu Marinescu va refuza să demisioneze consideră că premierul Ilie Bolojan va decide remanierea acestuia din funcție, liderul PNL a spus că din punctul său de vedere „nimeni nu-și dorește să ofere o altă temă de discuție decât lucrurile care ar trebui să se întâmple și soluțiile care trebuie găsite pentru sistemul judiciar”.

„Deci, din punctul ăsta de vedere nu cred că cineva va ține în brațe un ministru care are niște probleme de integritate, indiferent cum se numește acel ministru, că e de la PSD, USR sau PNL. Ați văzut, a fost cazul Moșteanu, a rezistat două zile. După două zile a plecat”, a mai declarat Daniel Fenechiu.

Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției Radu Marinescu

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scrie jurnalista Emilia Șercan în PressOne.

Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Reacția lui Radu Marinescu: „De ce eu?”

Radu Marinescu, a reacționat la investigația din PressOne publicată de jurnalista Emilia Șercan în care este acuzat că a plagiat masiv lucrarea de doctorat, ministrul Justiției afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată „De ce acum? De ce eu?”, Radu Marinescu afirmă că articolul este unul „defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate”.

El acuză că articolul „insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de Ministerul Justiției cu doar câteva zile în urmă (a propos de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft.”

„Dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!”, scrie ministrul, adăugând că a absolvit ca șef de promoție Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova și a profesat ca avocat timp de 30 de ani.