Miniștrii acuzați de plagiat. Scandalurile care au zguduit guvernele României. Câți dintre ei au demisionat în urma acuzațiilor

În ultimii 15 ani, nouă miniștri din guvernele României au fost acuzați de plagiat. Au existat și premieri vizați de astfel de acuzații: Nicolae Ciucă, Victor Ponta și Mihai Tudose. Dintre miniștrii acuzați de plagiat, doar trei au demisionat.

După dezvăluirile de luni ale jurnalistei Emilia Șercan privind plagiatul din teza de doctorat a ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, HotNews aduce în atenție principalele scandaluri de plagiat care au zguduit guvernele României.

Lista numelor grele din guvernele României acuzate de plagiat a fost deschisă de Victor Ponta, care a obținut în 2024 anularea ordinului prin care Ministerul Educației i-a retras, în 2016, titlul de doctor, și de Mihai Tudose, care a încercat să renunțe la titlu.

Nicolae Ciucă

Jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit într-o investigație publicate în PressOne în ianuarie 2022 că premierul PNL de la acea vreme Nicolae Ciucă a plagiat în lucrarea de doctorat pe care a susținut-o în 2003 la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Conform acesteia, teza include cel puțin 42 de pagini plagiate din totalul de 138. Conținutul din cel puțin 19 pagini a fost plagiat din alte două teze de doctorat susținute anterior la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), una dintre ele coordonată chiar de îndrumătorul premierului. Cu câteva excepții, porțiunile plagiate depistate au fost copiate din surse tipărite, care nu ar putea fi detectate cu un soft anti-plagiat, se arată jurnalista.

Dosarul penal în care premierul Nicolae Ciucă a fost acuzat de încălcarea drepturilor de autor în teza sa de doctorat a fost închis de Parchetul General în 15 martie 2023.

Lucian Bode ​

Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai a analizat în 2023 teza de doctorat a ministrului PNL de Interne, Lucian Bode, și a ajuns la concluzia că „suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate”, iar „abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată”.

Verificările UBB au fost declanșate după ce jurnalista Emilia Șercan a scris că ministrul de Interne de la acea vreme a plagiat cel puțin 18,5% din teza sa de doctorat.

În noiembrie 2022, Comisia de etică a Universităţii ”Babeş-Bolyai” (UBB) a transmis că teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode include doar „erori de citare” și „unele fragmente plagiate”. Într-un mesaj postat atunci pe Facebook, Lucian Bode a „salutat” publicarea rezultatelor evaluării UBB, el susținând că în niciun moment nu și-a însușit ideile altora și nici nu a dat impresia că-i aparțin.

Sorin Cîmpeanu

În 22 septembrie 2022, Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al Educației, după ce timp de câteva zile a răspuns sfidător și ironic în fața acuzațiilor de plagiat. Sorin Cîmpeanu a fost acuzat că a plagiat, într-un curs de specialitate, 92 de pagini din munca a doi profesori de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti, alături de care a semnat, în 2000, ca al patrulea autor, nouă pagini dintr-un curs universitar.

Jurnalista Emilia Șercan a scris în PressOne că Sorin Cîmpeanu şi-a însuşit prin plagiat 13 capitole publicate anterior sub semnătura altor doi profesori de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

În replică, Sorin Cîmpeanu a susținut că cei care au lansat acuzațiile de plagiat la adresa sa „sunt un fel de habarnişti în domeniul educaţiei” şi că îndrumătorul de lucrări practice pe care şi-a pus semnătura „a fost realizat foarte profesionist, respectând toate regulile, în interesul studenţilor”. El a mai spus că astfel de acuzații sunt lansate de către cei care „îşi doresc cu orice preţ să blocheze legile Educaţiei”, pe care i-a catalogat drept „analfabeți puri”.

Florin Roman

În decembrie 2021, Florin Roman de la PNL a demisionat din funcția de ministru al Digitalizării, după ce ziarul Libertatea a scris că acesta şi-a plagiat disertaţia de master susţinută la Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu, în 2012.

Mai mult, el a fost acuzat că și-a trecut în CV o licență la Universitatea Babes Bolyai, deși nu a urmat cursurile universității respective.

Florian Bodog

​Fostul ministru PSD al Sănătății Florian Bodog a rămas în 2019, oficial, fără titlul de doctor în Management după decizia Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Dezvăluirea despre teza de doctorat a fostului ministru al Sănătății, intitulată „Managementul și marketingul unităților sanitare”, a fost făcută de PressOne în 2017.

Emilia Șercan a scris atunci că Bodog, ministru al Sănătății în funcție la acel moment, a plagiat 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat în Management, intitulată „Managementul și marketingul unităților sanitare” şi susținută în 2008 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).

Liviu Pop

În 2018, jurnalista Emilia Șercan a participat la ședința publică de la Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) al Academiei de Poliție, unde Liviu Pop, senator și fost ministru PSD al Educației, și-a prezentat teza de doctorat. Jurnalista a susținut în fața comisiei că Pop a plagiat în lucrarea lui. În cele din urmă, comisia nu i-a acordat titlul de doctor.

Gabriel Oprea

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a rămas în 2016 fără titlul de doctor. Lucrarea sa de doctorat, „Procedura plângerii prealabile”, a fost susținută în anul 2000 la Facultatea de Drept a Universității din București, coordonator fiind profesorul universitar Ion Neagu.

În iulie 2015, Consiliul Național de Etică din subordinea Ministerului Educației a decis într-un timp record că suspiciunile de plagiat în cazul tezei de doctorat a lui Gabriel Oprea, pe atunci vicepremier, nu se confirmă. Pe de altă parte, Marian Popescu, preşedintele Comisiei de Etică a Universităţii din Bucureşti, a analizat lucrarea de doctorat a lui Gabriel Oprea, spunând că, în mod sigur, este vorba despre un plagiat, zeci de pagini fiind „copiate integral”.

Pe 26 iulie 2016, Comisia de experți din cadrul CNATDCU care a analizat teza de doctorat a lui Gabriel Oprea a dat verdict de plagiat în cazul acestuia. Totodată, pe 29 august, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare a respins contestația fostului vicepremier privind verdictul de plagiat, cu 31 voturi pentru și 2 împotrivă. Pe 2 septembrie 2016, ministrul Educației, Mircea Dumitru, a semnat ordinul de retragere a titlului de doctor al lui Gabriel Oprea.

Victor Ponta

Cel mai cunoscut caz de plagiat din România este fără îndoială cel al lui Victor Ponta. În 1 august 2016, ministrul Educaţiei de la acea vreme Mircea Dumitru a semnat ordinul de retragere a titlului ştiinţific de doctor în Drept în cazul lui Victor Ponta. Ordinul ministrului Educaţiei a venit ca urmare a deciziei luate de CNATDCU în 27 iulie 2016, prin care s-a confirmat că Victor Ponta a plagiat în teza de doctorat.

Victor Ponta a obținut titlul de doctor în drept la Universitatea din București în iulie 2003, cu teza „Curtea Penală Internațională”. Îndrumatorul stiintific al lui Victor Ponta pentru această teză de doctorat a fost Adrian Năstase, care în 2003 era prim-ministru al României. Victor Ponta era la acel moment secretar de stat în Guvernul Năstase.

Plagiatul a fost dezvăluit în 2012 de revista Nature, care a scris că a văzut documente compilate de o sursă anonimă (“whistle-blower” in original – N.red.) ce arătau că mai mult de jumătate din teza de 432 de pagini a lui Ponta constă în texte duplicate“.

În 2024, fostul premier Victor Ponta a obținut anularea ordinului prin care Ministerul Educației i-a retras, în 2016, titlul de doctor. Decizia este definitivă și a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), în baza unei decizii a Curții Constituționale din 2022. Ponta a apelat la o cale extraordinară de atac.

Mihai Tudose

Fostul premier PSD Mihai Tudose a făcut două cereri de renunțare la titlul de doctor în Științe Militare și Informații pe care i l-a conferit, în 2010, Academia SRI.

Inițial, Comisia de Etică a Academiei SRI a dat verdict de plagiat pentru teza lui Mihai Tudose și a propus retragerea titlului de doctor. Hotărârea Comisiei de Etică a fost însă revocată în 2017 de Senatul Academiei SRI, care a invocat un alt verdict, de data asta de neplagiat, pronunțat, după câteva luni de o comisie de „specialiști externi”.

În 2015, când era ministru al Economiei în Guvernul Victor Ponta, Mihai Tudose a fost acuzat de plagiat în teza de doctorat, „Protecția infrastructurii critice – element strategic dinamic in sectorul de securitate”, susținută la Academia Serviciului Român de Informații (SRI), într-o investigație semnată de jurnalistul Sorin Semeniuc pentru Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI).

Doi ani mai târziu, în iulie 2017, la scurt timp după ce a fost desemnat prim-ministru, Tudose a fost reclamat la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pentru plagiatul expus public în 2015.

Petre Tobă

În 2015, Petre Tobă, ministru al Afacerilor Interne la acel moment, a fost acuzat de plagiat „masiv” în teza sa de doctorat, într-un caz documentat de PressOne.

Petre Tobă, fost șef al Poliției Române, a urmat cursurile doctorale la Catedra de Strategie Militară și Securitate, Departamentul Operații Întrunite, Studii Strategice și de Securitate din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”. Jurnalista Emilia Șercan a scris că Peste 250 din totalul de 390 de pagini ale tezei cu care el a obținut titlul de doctor în Științe Militare și Informații au fost copiate ad litteram din lucrări de specialitate sau din referate postate pe internet, fără utilizarea ghilimelelor și fără a respecta normele naționale și internaționale de citare în opere științifice.

Mihai Stănișoară

Tot în 2015, Mihai Stănișoară, fost ministru PDL al Apărării, a fost acuzat de plagiat în teza de doctorat, în contextul investigațiilor PressOne privind Academia SRI. Comisii de etică au constatat plagiatul în 2018, fără ca acest lucru să ducă la consecințe politice.

Ioan Mang

În 2012, Ioan Mang, ministru al Educației, a fost acuzat de plagiat în mai multe articole științifice.

Ioan Mang a demisionat la doar câteva zile după preluarea mandatului, în urma presiunii publice. Ulterior, Consiliul Național de Etică a constatat plagiat parțial și a aplicat sancțiuni academice.