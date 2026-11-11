Lider PNL, „siderat” de conferința lui Nicușor Dan: „A fost o regie slabă. Și lungă”

Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat că a ascultat „siderat conferința de presă” a președintelui Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că nu a susținut o guvernare PNL-USR deoarece își dorea „sabotarea lui Ilie Bolojan” și se temea să nu fie suspendat de PSD și AUR.

În conferința de marți seară, care a durat aproape trei ore, Nicușor Dan a spus, printre altele, că era „o iluzie” să fi crezut cineva că PNL și USR ar fi putut să guverneze fără PSD, având în vedere ponderea din Parlament, chiar dacă mulți dintre simpatizanții săi și-ar fi dorit acest lucru.

În schimb, Alexandru Muraru susține că au existat „exclusiv de două motive” pentru care președintele n-a susținut o astfel de guvernare.

„Sabotarea lui Ilie Bolojan și evitarea unui scenariu în care PSD și AUR v-ar fi suspendat dacă nu le făceați jocurile. Despre asta este vorba. Și domnule președinte, dacă 30% e mai mic decât 50%, atunci de ce ați mai pierdut timpul nominalizând premieri din rândul liberalilor, puciști sau nepuciști?”, a scris liberalul pe Facebook.

„PSD, pus cu mâna dumneavoastră la Palatul Victoria, a adus AUR la putere!”

Deputatul PNL a spus că președintele Dan a încercat să explice de ce nu a vrut să intre AUR la guvernare, „ca și cum împingerea PSD în fruntea țării nu este la fel de gravă!”.

„Domnule președinte, doar în ultimele 48 de ore PSD și AUR și-au împărțit frățește funcții importante în statul român, prin Parlament. PSD, pus cu mâna dumneavoastră la Palatul Victoria, a adus AUR la putere! Deja îl instalează sistematic în instituțiile statului. Domnule președinte, vă reamintesc că moțiunea de cenzură la care ați asistat spectator, orbit de ura față de Ilie Bolojan, a fost inițiată de AUR și sprijinită de PSD”, a adăugat Muraru, făcând aluzie la numirile din conducerile TVR și Radioului Public.

El l-a acuzat pe Nicușor Dan că nu este în „poziția de arbitru”, cum pretinde, ci este „partizan” și a „instrumentat un asalt brutal împotriva Partidului Național Liberal”.

„În final, nicio temă esențială, așteptată de societate, nu a fost abordată de președinte. Nicio discuție despre corupție decât la presiunea jurnaliștilor, nicio vorbă despre justiția capturată, despre activitatea serviciilor, niciun cuvânt despre alegeri anulate și despre starea democrației, nicio propoziție despre amenințările de securitate cu care ne confruntăm tot mai des. Conferința din această seară a fost o regie slabă. Și lungă”, a conchis Alexandru Muraru.