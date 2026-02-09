Lider PSD, atac virulent la Ilie Bolojan, pe care îl acuză că „a luat Guvernul pe persoană fizică” / „Dacă nu vă place această coaliţie, căutaţi-vă alta, cu USR”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susţinut, luni, în plen, la dezbaterea moțiunii simple privind poziția României referitoare la Acordul UE – Mercosur, că premierul Ilie Bolojan „ia decizii unilateral”, transmiţându-i acestuia că, dacă nu-şi respectă partenerii, să caute „o altă coaliţie” cu cei de la USR.

Senatorul l-a mai acuzat pe Bolojan că „are impresia că e Guvernul său” şi că acţionează ca „Vodă prin Lobodă după bunul plac”.

Liderul senatorilor PSD a subliniat că mandatul dat de Guvernul României pentru acordul comercial cu țările din blocul sud-american Mercosur, pentru un vot care angajează România pentru 10 ani, a fost „un mandat fără mandat, de fapt”. „Fără o discuţie, măcar în coaliţie. Fără un studiu care să arate care sunt interesele şi mai ales obiectivele României. Asumarea publică a domnului prim-ministru pentru acest vot fără mandat o arată pe doamna Ţoiu (ministrul de Externe, n.r.) ca fiind doar o unealtă”, a adăugat politicianul social-democrat.

Daniel Zamfir a mai spus că, în general ne-am obişnuit să numim Guvernele României după numele premierului, pentru a le distinge între ele, dar a subliniat că este vorba de Guvernul României, nu al celui care îl conduce, temporar.

Bolojan, acuzat că a luat guvernul „pe persoană fizică”

„Devine tot mai clar însă că domnul prim-ministru are impresia că e Guvernul său. A fost atât de lăudat la un moment dat, încât are impresia că i se cuvine să decidă singur, fără să se consulte şi fără să-i respecte pe cei din jurul său. În cazul Mercosur, a luat decizia pe persoană fizică. A luat Guvernul pe persoană fizică. A desconsiderat obiecţiile de specialitate ale ministrului Agriculturii şi a încălcat procedura de aprobare a mandatului de reprezentare a României. A călcat în picioare acordul coaliţiei şi a luat decizii unilaterale, fără măcar să caute consensul cu ceilalţi parteneri”, a susținut Zamfir, citat de News.ro.

Senatorul l-a mai acuzat pe premier că „a încălcat, fără să-i pese, legea şi Constituţia care îl obligă să consulte Parlamentul într-o chestiune atât de importantă”.

„Şi chiar dacă rolul Parlamentului este consultativ, procedura de consultare era obligatorie. Aşa prevede legea. A luat totul pe persoană fizică, fără consultări în Parlament, fără consultări în coaliţie, fără consultări cu cetăţenii. Mai mult decât atât, în mod stupefiant, Premierul a transmis chiar propriilor parlamentari PNL că nu are nevoie de ei să-i susţină măsurile, că nu le cere asta”, a mai spus Zamfir.

El a continuat: „Şi atunci, domnule prim-ministru, în numele cui guvernaţi, ce credeţi că vă îndrituieşte să acţionaţi ca Vodă prin Lobodă după bunul plac? În astfel de condiţii, în calitate de lider al grupului PSD din Senat, îi transmit persoanei fizice, Ilie Bolojan, vremelnic prim-ministru, un lucru foarte clar: Dacă nu vă place această coaliţie, dacă nu respectaţi Parlamentul care v-a investit, dacă nu vă respectaţi partenerii din coaliţie, atunci, domnule prim-ministru, căutaţi-vă altă coaliţie împreună cu cei de la USR”.

Senatorul social-democrat a mai spus că cei de la PSD nu pot răspunde politic pentru toate deciziile pe care premierul le ia de unul singur, „în dispreţul partidelor care l-au învestit” şi mai ales „în dispreţul” cetăţenilor care au votat pentru actuala majoritate parlamentară.

„Şi să vă mai fie clar un lucru, domnule prim-ministru, cu tot respectul, când luaţi o decizie de capul dumneavoastră să nu vă aşteptaţi la susţinerea noastră. În privinţa Mercosur, PSD a votat deja acolo unde contează şi unde are efecte. Votul din Parlamentul European al celor 10 europarlamentari PSD a înclinat decisiv balanţa în favoarea fermierilor români”, a spus, în finalul discursului său, Daniel Zamfir.

Senatorii au respins, luni, moțiunea simplă privind Acordul Mercosur.

S-au înregistrat 38 de voturi pentru, 52 împotrivă și 25 de abțineri. Votul a fost secret, electronic.

Plenul Senatului a dezbătut luni moțiunea simplă împotriva modului de reprezentare a României în Acordul UE – Mercosur. Textul moțiunii a fost citit de senatorul AUR Nicolae Vlahu.

Intitulată „Acordul UE – Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”, moțiunea a fost inițiată de 47 de senatori ai Opoziției (28 AUR, 13 PACE – Întâi România și șase neafiliați).

Plenul Senatului mai dezbate, luni, încă două moțiuni simple ale Opoziției – împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, și a ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan.