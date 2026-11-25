Lidera partidului de extremă-dreapta AfD (Alternativa pentru Germania), Alice Weidel, a lansat miercuri un nou atac la adresa românilor din Germania, într-un discurs susținut în fața Budestagului.

Weidel afirmase recent, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că „din ce în ce mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social”.

Acum, lidera AfD a susținut că familii întregi de români și bulgari trăiesc „regește” din ajutoarele primite din partea statului german.

„Plățile de alocații pentru copiii din străinătate au crescut de zece ori în numai câțiva ani, ajungând la peste o jumătate de miliard de euro anual. Nimeni nu știe prea bine dacă acești copii există cu adevărat”, a afirmat ea, în timpul unei dezbateri parlamentare privind bugetul Germaniei, în camera inferioară a Parlamentului federal de la Berlin.

Cu această ocazie, Weidel a criticat politica economică, socială și de migrație a guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz, informează Mediafax.

În intervenția ei, lidera AfD a acuzat guvernul federal că-i împovărează pe contribuabilii germani, în timp ce cheltuielile publice și prestațiile sociale continuă să crească.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc regește din ajutoarele venite din Germania”, a mai spus Alice Weidel. Ea a prezentat această situație drept un exemplu al presupuselor deficiențe ale sistemului german de protecție socială.

În discursul său de miercuri, Weidel a cerut restrângerea accesului la ajutoarele sociale, controale mai stricte la granițe și intensificarea expulzărilor persoanelor care nu au drept de rezidență în Germania.

Acuzații similare, făcute în urmă cu o lună

În urmă cu aproximativ o lună, într-o postare pe X, Alice Weidel susținuse că „din ce în ce mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social”.

„Alocații pentru copii, sprijin pentru venitul minim, îngrijire medicală. Din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Doar în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, la 3.000.000 de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare în domeniul migrației”, a scris lidera AfD, în mesajul ei din 28 octombrie.

Mesajul era însoțit de un link către un documentar privind cheltuielile sociale din Magdeburg, cu referire directă la cele pentru imigranții din România.

Reacția MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis ulterior că respinge „orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene”, după afirmațiile referitoare la „migranții din România (care) jefuiesc sistemul social” din Germania.

„MAE are în atenție toate pozițiile publice relevante care vizează comunitatea românească din străinătate, inclusiv din Germania. Aceasta are o contribuție economică și socială majoră, fiind apreciată în cadrul comunităților în care trăiesc compatrioții noștri, de către autoritățile germane și de către angajatori”, a afirmat MAE într-un comunicat de presă, pe 4 noiembrie.

„MAE respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene”, a continuat instituția.

Reprezentanții ministerului au mai adăugat că folosesc dialogul diplomatic permanent cu autoritățile publice, inclusiv pentru a transmite reacția la declarațiile discriminatorii.