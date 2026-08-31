Lidera controversatei „secte Moon” a fost condamnată la închisoare în Coreea de Sud

Han Hak-ja, lidera Bisericii Unificării, cunoscută și ca „Secta Moon”, a fost condamnată luni de un tribunal din capitala sud-coreeană Seul la doi de închisoare într-un caz de dare de mită pentru câștigarea de influență pe lângă soția fostului președinte Yoon Suk Yeol, transmite agenția Yonhap, citată de Agerpres.

Tribunalul Districtual central din Seul a pronunțat luni sentința, care este mult mai mică decât pedeapsa de 13 ani pe care o ceruse echipa condusă de procurorul special Min Joong-ki.

Echipa procurorului special a inculpat-o anterior pe Han (în vârstă de 83 de ani) pentru mai multe capete de acuzare, printre care oferirea unui colier de lux și a unor genți Chanel fostei Prime Doamne Kim Keon Hee prin intermediul unui terț, în schimbul unor favoruri pentru biserică în iulie 2022.

Han a fost acuzată și de încălcarea Legii fondurilor politice, pentru presupusă complicitate cu foști responsabili ai Bisericii Unificării pentru a-i pune la dispoziție 100 de milioane de woni (66.400 de dolari americani) deputatului Kweon Seong-dong din principalul partid de opoziție, Partidul Puterii Poporului (PPP), în ianuarie 2022.

Secta Moon, implicată în scandaluri la vârful politicii sud-coreene

Conform procurorilor, Han a încercat să obțină ajutorul lui Kweon pentru a câștiga favoruri pentru biserică în cazul alegerii lui Yoon în funcția de președinte anul următor.

Yoon, pe atunci candidat al PPP, a câștigat ulterior alegerile. Acesta a fost condamnat în februarie la închisoare pe viață pentru orchestrarea unei tentative de insurecție, legată de tentativa de impunere a legii marțiale în martie 2024.

Soția acestuia, fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee a fost condamnată în iulie la șapte ani de închisoare pentru luare de mită, după ce o instanță a găsit-o vinovată că a acceptat obiecte de lux, precum bijuterii și o geantă Dior, în schimbul unor favoruri politice.

Ea se afla deja în detenție în momentul pronunțării sentinței, fiind condamnată într-un proces separat de manipulare bursieră și de primire de mită din partea Bisericii Unificării. În procesul respectiv, care s-a încheiat în aprilie, ea a primit patru ani de închisoare.

Fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee, fotografiată înainte să sosească la instanță pentru una din audierile procesului său, FOTO: Jung Yeon-je / AP / Profimedia Images

Ce este Secta Moon, așa-zisa „Biserică a Unificării”

Mișcare religioasă ce avea să devină Biserica Unificării a fost fondată în 1954 în orașul sud-coreean Pusan de către reverendul Sun Myung Moon. Cunoscută pentru nunțile sale în masă, biserica propovăduiește o teologie creștină unică. A generat numeroase controverse, iar membrii săi sunt adesea ironizați și numiți „Moonies”, potrivit Encyclopedia Britannica.

Biserica Unificării îl identifică pe Moon drept Mesia, cel care va sădi în adepții săi inima iubitoare a lui Dumnezeu și va duce la îndeplinire lucrările lui Iisus. După ce s-a căsătorit și a crescut o familie „ideală”, Moon le-a cerut membrilor bisericii să-i urmeze exemplul și, astfel, să participe la planul lui Dumnezeu pentru restaurare. Adepții cred că pot contribui la instaurarea Împărăției lui Dumnezeu pe Pământ acceptând binecuvântarea căsătoriei lor în cadrul uneia dintre ceremoniile de nunți în masă pentru care biserica a devenit cunoscută.

La sfârșitul anilor 1950, biserica s-a răspândit în Occident, iar în anii 1970 a fost catalogată drept „cult”. Părinții au protestat față de apartenența copiilor lor la grup, care afecta adesea carierele și relațiile de familie. Aceștia au apelat la specialiști în „deprogramare” și au intentat procese civile.

Controversele din jurul bisericii au dus la audieri în Congresul sud-coreean, iar în 1982 Moon a fost condamnat pentru evaziune fiscală. Soția sa Hak Ja Han a preluat conducerea bisericii după decesul lui Moon în 2012.

Printre controversele care au zguduit Biserica Unificării de-a lungul anilor s-au numărat unele legate de practicile sale agresive de strângere a donațiilor, presiuni exercitate asupra unor membri și legături politice la cel mai înalt nivel.

În Japonia, secta a devenit și mai controversată după asasinarea fostului premier Shinzo Abe în 2022, după ce au ieșit la iveală atât legături între organizație și politicieni ai Partidului Liberal Democrat din care a făcut parte Abe, cât și mărturii privind donații considerabile care ar fi ruinat financiar unele familii.

Curtea Supremă a Japoniei a confirmat anul acesta ordinul de dizolvare a organizației ca entitate religioasă, în urma acuzațiilor privind practici ilegale de strângere a fondurilor.