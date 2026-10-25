Lidera opoziției din Venezuela s-a reîntors în țară. Riscul tensionării relațiilor dintre Caracas și Washington

Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, s-a repatriat duminică după aproape un an în exil, informează Reuters, preluată de Agerpres.

„Venezuela! Mă bucur foarte mult să anunţ că lidera noastră, draga mea Maria Corina, se află pe teritoriul venezuelean”, a scris în media sociale Edmundo Gonzalez, fost candidat la preşedinţie din partea opoziţiei.

Machado, laureată Nobel pentru pace în anul 2025, a comunicat şi ea pe aceeaşi cale: „Sunt aici. Cu voi toţi”.

Revenirea ei în ţară riscă să tensioneze relaţiile între Caracas şi Washington, apreciază Reuters. Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat de mai multe ori sprijinul pentru Delcy Rodriguez, fosta vicepreşedintă care asigură în prezent interimatul ca şef de stat, după ce preşedintele Nicolas Maduro a fost răsturnat de la putere în ianuarie printr-o operaţiune militară a Statelor Unite.

Acesta a fost arestat şi dus la New York, unde urmează să fie judecat pentru implicare în traficul de droguri şi alte infracţiuni.

Trump a anunţat acorduri cu Venezuela în domeniul petrolier, iar în septembrie a apreciat că este prea devreme pentru alegeri democratice în republica sud-americană.