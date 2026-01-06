Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, promite că se va întoarce în Venezuela. Ce spune despre Donald Trump

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, aflată în exil și laureată recent cu Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa pentru democrație, a declarat în primul său interviu televizat după atacul SUA asupra Venezuelei că nu a mai vorbit cu Donald Trump din octombrie 2025.

„De fapt, am vorbit cu președintele Trump pe 10 octombrie, în aceeași zi în care a fost anunțat premiul (Nobel pentru pace), dar nu am mai vorbit de atunci”, a spus Machado la Fox News, potrivit The Guardian.

Machado – considerată de mulți drept cea mai credibilă adversară a lui Maduro – a părăsit Venezuela luna trecută pentru a se deplasa în Norvegia, unde a acceptat premiul, și nu s-a mai întors de atunci.

„Intenționez să mă întorc acasă cât mai curând posibil”, a declarat ea pentru Fox, când a fost întrebată despre planurile sale de a se întoarce în Venezuela.

Sâmbătă, Trump a respins ideea de a colabora cu Machado, spunând: „Ea nu are sprijinul și respectul în interiorul țării”. Luni, mass-media americană a relatat că o evaluare secretă a CIA prezentată lui Trump a concluzionat că loialiștii de rang înalt ai lui Nicolas Maduro, inclusiv președintele interimar Delcy Rodríguez, erau cei mai în măsură să mențină stabilitatea în Venezuela.

În ciuda acestui fapt, Maria Corina Machado a salutat acțiunile SUA ca fiind „un pas uriaș pentru umanitate, pentru libertate și demnitate umană”.

Sâmbătă, după capturarea lui Maduro, ea a transmis un mesaj public. „Venezueleni, a sosit ora libertății”, a scris ea pe X.

„De azi, Nicolás Maduro se confruntă cu justiția internațională pentru crimele atroce comise împotriva venezuelenilor și a cetățenilor multor alte țări. În fața refuzului său de a accepta o ieșire negociată, guvernul Statelor Unite și-a respectat promisiunea de a aplica legea”, a mai transmis ea.

De asemenea, potrivit lui Machado, candidatul opoziţiei la alegerile prezidenţiale din 2024, Edmundo González Urrutia, aflat în prezent în exil în Spania, trebuie „să îşi asume imediat” preşedinţia.

Cine este María Corina Machado

María Corina Machado, în vârstă de 58 de ani, și-a anunțat candidatura la președinție în cadrul alegerilor organizate de Venezuela în 2024. Însă autoritățile i-au interzis să candideze, ea hotărând apoi să îl susțină pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia. Regimul Maduro și-a revendicat victoria în alegeri și a înăsprit controlul asupra puterii, reprimând violent protestele care au urmat scrutinului prezidențial.

Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor arătau că Gonzalez Urrutia ar obține în jur de 65% din voturi, în timp ce Maduro era cotat la puțin peste 30%. Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări nu au recunoscut victoria revendicată de Nicolas Maduro.

Opoziția venezueleană s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că Gonzalez Urrutia fusese adevăratul câștigător al alegerilor. El a fugit în Spania în exil, în timp ce Machado a rămas în Venezuela, unde s-a ascuns de forțele lui Maduro. După 16 luni în care a stat ascunsă, Machado a reușit să părăsească Venezuela în decembrie.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat pe 10 octombrie că a decis să îi acorde Premiul Nobel pentru Pace din 2025 Mariei Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Machado și Gonzalez Urrutia au primit și Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.