Liderul opoziției ungare Peter Magyar spune că un clip cu el în ipostaze intime va fi publicat, înainte de alegeri / Acuzații la adresa partidului lui Viktor Orban

„Este bine ca toată lumea să știe că nu am cedat și nu voi ceda niciunui șantaj”, a declarat marți Peter Magyar, care a acuzat în mod direct partidul Fidesz, aflat la guvernare, de „o campanie în stil rusesc, care până acum era de neimaginat”.

Politicianul ungar Peter Magyar a anunțat marți că rivalii săi politici din partidul lui Viktor Orban, Fidesz, intenționează să publice o înregistrare, posibil falsificată, care îl surprinde în ipostaze intime alături de fosta sa parteneră, cu două luni înainte de alegerile generale de pe 12 aprilie.

„De mult timp, ei șantajează și amenință cu înregistrări video și campanii de denigrare”, a spus Magyar, care a adăugat că Fidesz „va lansa o campanie în stil rusesc, care până acum era de neimaginat”.

„Mulți jurnaliști au primit astăzi un link, arătând o cameră filmată. Bănuiesc că intenționează să publice o înregistrare, probabil falsificată, realizată cu echipament al serviciilor secrete, în care apar eu și fosta mea iubită într-o situație intimă”, a continuat liderul opoziției maghiare.

„Nu știu ce speră să obțină cu asta, în afară de a distrage atenția de la fabrica morții din Göd și de la rolul jucat de guvernul Orbán în aceasta”, a mai spus Magyar, cu referire la un scandal privind contaminările de la fabrica Samsung din orașul Göd.

„Da, sunt un bărbat de 45 de ani și am o viață sexuală. Cu o parteneră adultă. Am trei copii minori, de care acest guvern „prietenos cu familia” nu-i pasă, evident”, a mai spus el.

„Dar este bine ca toată lumea să știe că nu am cedat și nu voi ceda niciunui șantaj. Nu am furat 650 de miliarde de la Banca Națională, nu am salvat complici ai pedofililor, nu am prejudiciat sănătatea a zeci de mii de compatrioți ai noștri”, a mai spus el.

Ce spun sondajele cu două luni înainte de alegeri

Partidul de centru-dreapta al lui Magyar, Tisza, devansează partidul prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, potrivit unui sondaj de opinie publicat marți, citat de Reuters.

Deși sondajele pro-guvernamentale plasează Fidesz în frunte, sondajul Institutului 21 publicat de site-ul de știri 24.hu a fost al doilea din această săptămână care a plasat Tisza în frunte și a arătat că un al treilea partid, „Patria noastră”, de extremă-dreapta, va câștiga suficiente locuri pentru a intra în parlament.

Un lucru cert este că Orban se confruntă cu cea mai mare provocare pentru guvernarea sa de când Fidesz a obținut victoria în 2010, deși rezultatul rămâne foarte incert, sondajele de opinie arătând că mulți alegători sunt încă indeciși.

Sondajul Institutului 21, realizat între 28 ianuarie și 2 februarie, plasează pe Tisza la 35% din voturile tuturor alegătorilor, în creștere față de 34% în decembrie. Fidesz este creditat cu 28% din voturi, în creștere față de 26%.

Sondajul a arătat că 53% dintre alegătorii hotărâți susțin Tisza și 37% susțin Fidesz, un nivel similar cu cel din decembrie.

Sondajul a arătat că Mi Hazank (Patria noastră) ar fi al treilea partid care ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Un sondaj realizat de Institutul Publicus și publicat luni de ziarul Nepszava a arătat că 48% dintre alegătorii deciși să meargă la urne susțin Tisza și 40% susțin pe Fidesz, iar Mi Hazank are un sprijin de peste 5%. De asemenea, sondajul a arătat că 27% dintre alegători erau indeciși, față de 31% în decembrie.