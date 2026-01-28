Liderul PPE propune un „președinte european” unic, prin fuziunea funcțiilor deținute de Ursula von der Leyen și Antonio Costa

Cele două funcții de la vârful Uniunii Europene – cea de președinte al Comisiei Europene și cea de președinte al Consiliului European – ar trebui să fuzioneze într-una singură, pentru a crește eficiența blocului comunitar în afacerile internaționale, este de părere liderul Partidului Popular European (PPE), germanul Manfred Weber, transmite dpa, conform Agerpres.

Într-un interviu acordat miercuri publicației Der Spiegel, Weber a pledat ca funcțiile ocupate în prezent de Ursula von der Leyen și, respectiv, Antonio Costa să fuzioneze după următoarele alegeri din 2029 pentru Parlamentul European.

Politicianul german a spus că îi apreciază pe ambii, ca și pe președinta PE, Roberta Metsola, dar că, în opinia sa, blocul UE are nevoie de „o față europeană puternică, un președinte european”.

În acest context, el a deplâns eșecul UE de a juca un rol principal în recentele crize de politică externă cu privire la Ucraina și la Groenlanda.

În prezent, UE este reprezentată la summiturile internaționale de un duo – von der Leyen și Costa -, iar uneori partenerilor le este neclar care dintre cei doi răspunde de anumite probleme, a explicat Weber.

În timp ce von der Leyen este responsabilă în primul rând de prezentarea noilor inițative legislative și de monitorizarea conformării la tratatele UE, îndatoririle lui Costa includ pregătirea și prezidarea summiturilor UE.

Weber a pledat de asemenea pentru explorarea de noi căi pentru întărirea cooperării în problemele de politică externă.

„Suntem legați prin tratatele europene de principiul unanimității în politica externă. Acest lucru ne încetinește”, a afirmat el.

Liderul PPE, membru din 2004 al Parlamentului European, a propus încheierea unui „tratat de suveranitate” care să le permită statelor să coopereze mai strâns în politica externă și de securitate.

„Principiul unanimității nu s-ar aplica atunci în acest grup. Și, dacă se va ajunge la pace în Ucraina, ar trebui să staționăm forțe europene comune de menținere a păcii drept nucleul unei armate europene”, a mai spus Manfred Weber pentru Der Spiegel.