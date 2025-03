OFICIAL Lista finală a candidaților la alegerile prezidențiale. Pe buletinul de vot vor fi 4 independenți și 7 candidați ai partidelor

Biroul Electoral Central a transmis, joi, 20 martie, lista oficială a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 4 mai 2025. După validarea dosarelor și retragerea unei candidaturi, 11 politicieni se află în cursa pentru Cotroceni.

Lista finală a candidaților, în ordinea în care au fost transmiși de BEC:

Nicușor Dan (independent) Crin Antonescu (alianța electorală „România Înainte” formată din PSD-PNL-UDMR-Minorități) Victor Ponta (independent) Elena Lasconi (Uniunea Salvați România) Cristian Terheș (Partidul Naţional Conservator Român) Lavinia Șandru (Partidul Umanist Social Liberal) George Simion (Alianța pentru Unirea Românilor) John-Ion Banu-Muscel (independent) Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale) Daniel Funeriu (independent) Sebastian-Constantin Popescu (Partidul Noua Românie)

Primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 4 mai 2025, iar turul al doilea pe 18 mai.

Pe 22 martie se va stabili ordinea de înscriere pe buletinul de vot, iar pe 4 aprilie va începe campania electorală, care se încheie pe 3 mai, la ora 7:00.

BEC a respins candidaturile lui Călin Georgescu, Diana Șoșoacă, Vanea Matei, Ispas Paul, Vieru Constantin, Remus Pricopie și Marcu Maria.

Lidera POT Anamaria Gavrilă a anunțat miercuri seara, pe Facebook, că se retrage din cursa prezidențială pentru a-l susține pe George Simion.

„S-a luat hotărârea ca împreună să susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toți trebuie să trecem peste partide, așa cum a spus și domnul Călin Georgescu și să susținem această mișcare dându-i toate șansele. Eu mă voi retrage ca să nu apar pe buletinul de vot și ca să nu se împartă voturile”, a spus Gavrilă.

Nicușor Dan

Nicușor Dan este primarul Capitalei. El și-a depus candidatura în cursa prezidențială pe 7 martie.

La depunerea candidaturii, independentul a afirmat că la alegerile de acum trei luni mesajul românilor a fost că „aşa nu se mai poate”, că România este o ţară coruptă şi instituţiile sunt „confiscate de găşti”. El consideră că rolul preşedintelui este să adune toate energiile şi să facă din România o ţară care să conteze în Europa şi în lume.

Crin Antonescu

Crin Antonescu a fost președintele PNL, fost președinte al Senatului și fost președinte interimar după suspendarea lui Traian Băsescu. El este candidatul coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR-Minorități. Și-a depus candidatura pe data de 9 martie.

Crin Antonescu a absentat din politică în ultimii 10 ani, revenirea lui fiind legată de anunțarea candidaturii la prezidențiale.

Victor Ponta

Victor Ponta a fost președintele PSD și fost premier PSD. El candidează independent după ce a fost exclus din partid de două ori în ziua în care și-a depus candidatura la BEC, pe 12 martie. Excluderea sa a avut loc după ce Ponta a refuzat să îl susțină în Cursa prezidențială pe Crin Antonescu, candidatul coaliției.

„Sunt mult mai pregătit decât în urmă cu 10 ani. Sunt conștient ca în urmă cu 10 ani nu eram suficient de copt, de pregătit, pentru cea mai importantă sarcină, aceea de a-i reprezenta pe români. Sunt gata să pun ce a fost rău în urmă și să mă uit doar la lucrurile bune”, a spus Ponta la depunerea candidaturii.

Nu este prima dată când Victor Ponta candidează la alegerile prezidențiale. În 2014 el a candidat din partea PSD, dar a fost învins în turul al doilea de Klaus Iohannis, care a obținut 54,43% din voturi.

Elena Lasconi

Președinta USR, Elena Lasconi, și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale pe 13 martie. Candidatura ei a atras mai multe critici, inclusiv în interiorul partidului. Mai mulți lideri USR au concluzionat că primărița de la Câmpulung ar trebui să se retragă din cursa pentru Cotroceni.

„Nu voi fi, în niciun caz, la coada clasamentului. Eu sunt determinată să câştig alegerile prezidenţiale. Niciun sondaj pe mine nu m-a dat în turul 2, niciunul de anul trecut. Niciun sondaj nu l-a dat pe Georgescu pe locul 1. Niciun sondaj, absolut niciunul”, a declarat, joi, Lasconi.

Cristian Terheș

Cristian Terheș (46 de ani) este europarlamentar, ales pe listele AUR. Terheș a candidat și la alegerile prezidențiale din 2024. El și-a depus candidatura pentru prezidențialele din mai pe 13 martie.

La alegerile prezidențiale din 2024, Terheș a obținut 1,04% din voturi.

Lavinia Șandru

Lavinia Șandru candidează din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL). La depunerea candidaturii, ea a fost însoțită de membrii partidului care aveau pancarte cu mesajul „Stop abuzurilor”.

Șandru a fost huiduită de mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu care se aflau în față la BEC. Ei strigau „Georgescu președinte” și „Turul doi înapoi” în timpul conferinței de presă.

Lavinia Șandru a fost deputată în perioada 2004-2008 și jurnalistă la Realitatea TV. Șandru era coordonatoarea de comunicare a PUSL.

George Simion

Liderul AUR George Simion a intrat în cursa pentru Cotroceni după ce candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă de CCR. El a declarat că nu va candida la alegerile prezidențiale. Simion și-a depus candidatura pe 14 martie.

„S-au strâns peste 600 de mii de semnături. Mai avem un singur obiectiv, revenirea la democrație și la normalitate. AUR a cerut prin toate mijloacele reluarea alegerilor începând cu turul doi”, a declarat liderul AUR după depunerea dosarului la BEC.

John-Ion Banu-Muscel

Banu-Muscel este un om de afaceri româno-american.

După depunerea candidaturii sale, pe 14 martie, BEC a anunțat că a sesizat autoritățile, pentru că „s-au remarcat elemente de similitudine între scrisul de mână al susținătorilor și semnăturile acestora”.

Silviu Predoiu

Silviu Predoiu și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale pe 15 martie, ultima zi pentru depunerea candidaturilor. Predoiu a candidat și la alegerile prezidențiale din 2024, unde s-a clasat pe ultimul loc, cu 0,12% din voturi.

Daniel Funeriu

Daniel Funeriu și-a depus candidatura la prezidențiale pe 15 martie. El a fost însoțit de elevi olimpici și de părinții lor.

„Dragii mei, rolul nostru acum e să ridicăm nivelul deliberării publice, să stabilim un standard comportamental înalt, să ne concentrăm pe lupta cu viitorul și să nu disipăm energie în războaiele trecutului. Vrem ca oamenii să vadă că suntem exemplari, că noi putem injecta încredere în societatea prea divizată de azi”, a scris pe Facebook Funeriu în ziua depunerii candidaturii.

Daniel Funeriu a fost ministru al Educației în guvernarea lui Emil Boc (2009-2012).

De profesie chimist, fost membru al PLD, PDL și PMP, Daniel Funeriu a mai fost europarlamentar în intervalul decembrie 2008-iulie 2009.

Sebastian-Constantin Popescu

Sebastian-Constantin Popescu şi-a depus candiatura pe 14 martie, din partea Partidului Noua Românie.

Biroul Electoral Central a decis să sesizeze organele de anchetă privind autenticitatea listelor de semnături de susținere a candidaturii lui Sebastian-Constantin Popescu.

„Decizia a fost luată în urma analizării listelor depuse, remarcându-se faptul că în toate declarațiile pe proprie răspundere prin care se atestă veridicitatea semnăturilor susținătorilor, la „întocmitor” figurează numele candidatului, iar o parte dintre aceste liste sunt întocmite într-o singură zi în mai multe localități aflate la distanțe considerabile una de cealaltă”, transmitea BEC.

Cu două ore înainte de publicarea acestei decizii, BEC anunțase că a înregistrat candidatura lui Sebastian Popescu, alături de alte trei.

Cum arată primul mare sondaj

Candidatul mișcării autointitulate suveraniste, indiferent dacă acesta ar fi George Simion sau Anamaria Gavrilă, ar câștiga prima rundă a alegerilor prezidențiale, arată datele unui sondaj de opinie realizat pentru Hotnews în perioada 13-15 martie 2025 de AtlasIntel.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie pe un eșantion de 2,381 respondenți și are o marjă de eroare de ±2 puncte procentuale la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit cercetării, în primul tur, George Simion ar obține 30.4% din voturi, urmat de actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, cu 26% și de candidatul comun al PSD-PNL-UDMR-Minorități, Crin Antonescu, cotat cu 17.9%.

Independentul Victor Ponta ar obține 9%, în timp ce reprezenta USR, Elena Lasconi, este creditată cu 3.9%.