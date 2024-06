LIVE Alegeri locale și europarlamentare 2024: Nicușor Dan, victorios în Capitală. PSD-PNL, scor important la europarlamentare. Prezența la vot, mai mare decât la scrutinele anterioare

Până la ora 22, 9.436.071 de români au votat la alegerile parlamentare, înregistrând o prezență de 52,37%. La alegerile locale și-au exprimat votul 9.039.378 de români, prezența fiind de 49,99%

Cătălin Drulă susține că Radu Mihaiu și Clotilde Armand au câștigat primăriile de sector, denunțând „o operațiune de fraudare a votului care a început de mult”

Kelemen Hunor anunță victoria UDMR la Târgu Mureș și Satu Mare. Estimările pentru europarlamentare

Nicușor Dan, mesaj clar pe tema unei candidaturi la alegerile prezidențiale

Anunțul făcut de Marcel Ciolacu după victoria lui Nicușor Dan

Nicolae Ciucă: „Românii au optat pentru valorile europene, au zis NU extremismului”

Vlad Popescu Piedone, candidatul umanist, ar fi câștigat Primăria Sectorului 5. „Vreau să le mulțumesc în primul rând alegătorilor care m-au votat și au avut încredere în mine. În al doilea rând, vreau să îi mulțumesc tatălui meu are a fost tot timpul lângă mine și care m-a învățat de mic pe cale să apuc”, a declarat acesta după publicarea exit pollurilor.

George Simion: „Să nu credeţi exit-poll-urile. Partidul corupt comasat a vrut să se asigure prin toate metodele că se va menţine la putere”

VIDEO Marcel Ciolacu: PSD a câștigat alegerile. Guvernul pe care îl conduc are legitimitatea românilor / Ce spune despre scorul obținut de Firea

Prezență la vot ora 22:00: 52,2% dintre români au votat pentru Parlamentul European, pentru locale nu s-a atins pragul de 50%

S-au închis urnele. Potrivit exit-poll-urilor, Nicușor Dan a câștigat detașat la București.

Cum a așteptat Piedone rezultatul alegerilor: cu o căciulă de dac

LIVEVIDEO Nicușor Dan, înaintea anunțării rezultatelor exit poll la Primăria Capitalei: Sunt optimist

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, declarații la sediul de campanie: „Eu sunt încrezătoare, sunt optimistă, le mulțumesc bucureștenilor. Și celor care m-au votat, și celor care nu m-au votat. Opinii voi avea doar după rezultate. Procesul de votare e în plină desfășurare, îi rog pe colegii mei să nu plece din secții și să apărăm voturile noastre. (…) De ce trebuie să vorbim ca niște învinși? Știți părerea mea despre exit-poll-uri”.

Prezență mai mare la alegerile locale și parlamentare față de scrutinurile anterioare

Europarlamentare 2024: În Diaspora au votat aproape jumătate față de acum 5 ani!

La secțiile de votare organizate în Diaspora au votat la aceste alegeri europarlamentare, pană la ora 21:00, un număr de 199.020 de persoane. Considerabil mai puțin față de cele 355.116 persoane care au votat, până la aceeași oră, la alegerile din 2019, potrivit datelor furnizate de AEP.

Până la ora 21:00 la europarlamentare au votat 9.140.834 de români, prezența fiind de 50,73%. De asemenea, la alegerile locale au venit la urne până la această oră 8.773.580 de români, prezența fiind de 48,52%.

La alegerile europarlamentare anterioare, din mai 2019, numărul celor care au votat până la ora 21:00 era de 8.954.959, respectiv o prezență la urne de 49,02%.

La alegerile locale precedente, desfășurate în septembrie 2020, numărul votanților până la ora 21:00 era de 8.420.741, prezența la urne fiind de 46,02%.

GRAFIC – Prezența la alegeri:

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) arată că, până la ora 20.00, au fost înregistrate 1.181 de sesizări privind posibile contravenții sau infracțiuni la alegerile locale și alegerile europarlamentare 2024.

461 de sesizări nu s-au confirmat, iar 121 sunt în curs de verificare. Șapte sesizări, care nu au fost de competența MAI, au fost transmise către alte autorități: 6 către Birourile Electorale competente și una către Autoritatea Electorală Permanentă.

Până la ora 20.00, au fost întocmite 294 de dosare penale cu privire la posibile infracțiuni. De asemenea, au fost aplicate 361 de sancțiuni contravenționale: 186 de amenzi de peste 200 de mii de lei și 175 de avertismente.

În Diaspora, numărul alegătorilor români care au votat pentru alegerile europarlamentare era, la ora 20:00, de 185.310.

La alegerile europene precedente, din 2019, numărul total al celor care au votat la acest scrutin din strainătate a fost de 375.219.

MAI anunţă că, până la ora 20.00, s-au înregistrat 1.181 de sesizări cu privire la săvârşirea unor posibile contravenţii sau infracţiuni în legătură cu procesul electoral, 121 fiind încă în curs de verificare. S-au înregistrat 34 de cazuri medicale.

„Din punct de vedere al măsurilor de ordine publică, până la această oră procesul electoral s-a desfăşurat fără incidente grave, fiind menţinut un cadru normal de legalitate. Până la această oră, au fost înregistrate 1.181 de sesizări cu privire la săvârşirea unor posibile contravenţii sau infracţiuni în legătură cu procesul electoral. 461 de sesizări nu s-au confirmat, iar 121 sunt in curs de verificare”, au transmis duminică seară reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.

Peste 8,6 milioane de români au votat la europarlamentare până la ora 20

Până la ora 20:00 la europarlamentare au votat 8.619.200 de români, prezența fiind de 47,84%. De asemenea, la alegerile locale au venit la urne până la această oră 8.285.464 de români, prezența fiind de 45,82%.

​Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat, cu câte o amendă de 5.000 de lei, posturile Realitatea Plus şi Antena 3 CNN din cauza nerespectării legislaţiei specifice perioadei electorale, relatează Agerpres. Detalii, AICI.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a votat la o secţie din cadrul Şcolii gimnaziale „Ienăchiţă Văcărescu” din Capitală, informează Agenţia de Ştiri Basilica a Patriarhiei Române, citată de Agerpres.

Patriarhul BOR a oferit iconiţe celor prezenţi în secţia de votare.

Ilfov: Dosar penal pentru coruperea alegătorilor în comuna Vidra

Doi bărbaţi au fost duşi la Poliţie pentru audieri, duminică, după ce o persoană a reclamat că un candidat la Primăria comunei Vidra, în județul Ilfov, oferă alimente unor persoane din comunităţi sărace. Decizia ca cei doi să fie duşi la audieri a fost luată după ce poliţiştii care au intervenit au constatat că ei aveau în autoturism mai multe produse alimentare.

„La data de 9 iunie a.c., în jurul orei 12:34, poliţiştii oraşului Popeşti Leordeni au fost sesizaţi de către un bărbat, cu privire la faptul că un candidat la primăria din localitate oferea produse alimentare în scop electoral pe strada Zlătarilor din comuna Vidra. La faţa locului s-au deplasat imediat poliţiştii oraşului Popeşti Leordeni, iar din primele verificări au depistat un autoturism în care se afla conducătorul auto şi un pasager, iar în interiorul autoturismului au descoperit mai multe produse alimentare”, informează reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov.

Cei doi bărbaţi au fost duşi la sediul Poliţiei oraşului Popeşti Leordeni pentru cercetări. Cercetările în acest caz continuă, poliţiştii oraşului Popeşti Leordeni deschizând dosar de urmărire penală în care fac cercetări pentru coruperea alegătorilor.

O parte dintre liderii PSD s-au strâns duminică seara la sediul central al PSD din Kiselefff. Cu primele estimări ale exit-poll-urilor la alegerile locale și europarlamentare 2024 care circulă de ore bune prin presă, social-democrații au ieșit la discuții în curtea partidului.

Județul Olt (51,44%) conduce în topul prezenței la vot până la ora 19, în timp ce municipiul București se află pe ultima poziție cu 32,6%, potrivit datelor AEP. Și în județele Giurgiu și Sălaj s-a înregistrat o prezență de peste 50 de procente.

Doi candidaţi la alegerile locale de la Segarcea Vale, judeţul Teleorman, au fost amendaţi, duminică, după ce au fost observaţi adresând injurii unor persoane. Poliţiştii fac, de asemenea, verificări cu privire la sesizări legate de comercializarea de alcool în preajma secţiilor de votare, relatează News.ro.

”La Segarcea-Vale, jandarmul care asigură paza urnei mobile a sesizat faptul că anumiţi candidaţi adresează injurii unor persoane, fapt pentru care au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, potrivit Legii nr. 61/1991”, transmit, duminică, reprezentanţii Poliţiei Teleorman

Prezența la urne, până la ora 19, în mediul rural era de 4.012.008 în timp ce în mediul urban au votat 3.646.211 de oameni, potrivit datelor AEP consultate de HotNews.ro.

Prezența mai mare la alegerile locale și europarlamentare comparativ cu precedentele scrutinuri, la ora 19

Până la ora 19.00 la europarlamentare au votat 7.957.115 de români, prezența fiind de 44,16 %. De asemenea, la alegerile locale au venit la urne până la această oră 7.658.219 de români, prezența fiind de 42,35 %.

În mai 2019, la europarlamentare, la ora 19:00, erau 7.832.880 de votanți și o prezență de 42,87 %.

În septembrie 2020, la locale, la ora 19:00, erau 7.589.587 de votanți și o prezență la urne de 41,48 %.

Scandal într-o secţie de votare din județul Giurgiu, unde două grupuri de susţinători ai unor candidaţi s-au întâlnit şi s-au luat la ceartă, transmite News.ro.

Poliţia a intervenit în localitatea Singureni, aplicând mai multe amenzi. Printre cei sancţionaţi se numără şi un reprezentant al unei instituţii publice.

„La data de 9 iunie a.c., ora 11.30, poliţiştii secţiei nr. 1 Poliţie Rurală Călugăreni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în secţia de votare nr. 209 din localitatea Singureni, s-ar fi întâlnit două grupuri adverse de susţinători şi votanţi, între aceştia având loc un schimb de injurii. Forţele de ordine publică prezente, respectiv poliţişti şi jandarmi, au intervenit pentru aplanarea stării conflictuale. Un bărbat, reprezentant al unei instituţii publice din comuna Singureni, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 1.400 de lei, conform prevederilor legii 115/2015, pentru continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei”, au transmis, duminică, oficiali ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu.

Nu este primul scandal legat de alegerile locale produs la Singureni. Încă înainte de debutul campaniei electorale, primarul în funcţie şi principalul său contracandidat s-au mai luat la ceartă, scandalul continuând chiar şi după intervenţia poliţiştilor. Edilul în funcţie a fost filmat în timp ce interzicea accesul în Primărie unor persoane care doreau să îl filmeze, el spunând că este interzis accesul cu telefonul în sediul instituţiei publice.

Buletinele de vot pentru alegerea Consiliului Judeţean Olt, a preşedintelui acestui for administrativ, precum şi pentru alegerile europarlamentare au fost suplimentate duminică, în comuna Bărăşti din judeţul Olt, unde prezenţa la vot la ora 18:00 a fost de 97,73%.

Purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Olt, Marius Filip, a precizat că buletinele de vot la Bărăşti au fost suplimentate cu buletine de vot din circumscripţia electorală Scorniceşti.

„Pentru Circumscripţia Electorală Bărăşti au fost suplimentate cu 425 buletinele de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean, cu 350 cele pentru alegerea Consiliului Judeţean Olt şi tot cu 350 cele pentru alegerile europarlamentare”, a spus Marius Filip, potrivit Agerpres.

Prezenţa la urne în trei secţii de vot din mediul rural din judeţul Olt a fost duminică la ora 18:00 de peste 100%, iar la una din aceste secţii participarea la vot a fost de peste 240%, arată datele Autorității Electorale Centrale.

Cea mai mare prezenţă la urne – 105,88% – s-a înregistrat până la ora menţionată în secţia 332 Mirceşti (106,23%) din comuna Tătuleşti, unde au votat 125 de persoane, dintre care 39 pe liste suplimentare.

Prezenţă de peste 100% s-a mai înregistrat în două secţii din comuna Bărăşti, respectiv secţia 130 Moţoeşti, unde au votat 30 dintre cele 51 de persoane înscrise în lista permanentă şi 24 de persoane pe liste suplimentare, precum şi în secţia 128 Bărăşti de Cepturi prezenţa la ora menţionată a fost de 102,02%.

În judeţul Olt au votat până la ora 18:00 peste 161.000 de alegători.

Un număr de 41 de incidente la vot în București până la ora 17:00

Până la ora 17.00, în București, au fost semnalate 41 de incidente la vot. Dintre acestea, nouă nu s-au confirmat, iar opt sunt în curs de verificare, conform Poliției Capitalei. Au fost aplicate 11 amenzi în valoare de 10.600 de lei și au fost întocmite dosare penale pentru 13 posibile infracțiuni.

Poliţiştii au înregistrat duminică 722 de sesizări privind incidente în legătură cu procesul electoral în întreaga ţară, dintre care 273 nu s-au confirmat, iar 86 sunt în curs de verificare, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog.

„În urma sesizărilor, au fost aplicate 226 sancţiuni contravenţionale – 112 avertismente şi 114 amenzi, în valoare peste 126.000 de lei”, a precizat Dajbog, potrivit Agerpres.

De asemenea, poliţiştii efectuează în prezent cercetări cu privire la săvârşirea a 165 de posibile infracţiuni. Conform reprezentantei MAI, în cadrul acţiunilor desfăşurate în trafic au fost verificate peste 11.200 de persoane cu 9.000 de vehicule, fiind aplicate 2.205 de sancţiuni contravenţionale şi constatate 40 de infracţiuni.

Votarea în străinătate pentru alegerile europarlamentare a început în ultimele secții

Până la ora 18.00 la europarlamentare au votat 7.250.520 de români, prezența fiind de 40,24 % . De asemenea, la alegerile locale au venit la urne până la această oră 6.986.055 români, prezența fiind de 38,64 %.

Votarea în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European a început, duminică, la 17:00, ora României, și în ultimele secții, cele organizate în Vancouver (Canada) și pe coasta de Vest a SUA (Los Angeles, Anaheim, San Diego, Sacramento, San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Portland, Seattle), conform MAE.

La aceeași oră, votarea s-a încheiat în 15 secții de votare organizate în Australia și Noua Zeelandă (Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney, Surfers Paradise, Auckland), China (Beijing, Shanghai, Hong Kong), Singapore, Malaysia, Japonia, R. Coreea și Filipine. Procesul electoral s-a derulat în condiții normale, fără a fi necesară prelungirea programului de votare.

Conducerea PNL Dolj solicită demisia prefectului Dan Diaconu acuzând „organizarea defectuoasă” a alegerilor locale în judeţ, prin faptul că „nu există buletine de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj”, potrivit unui comunicat de presă transmis duminică, relatează Agerpres.

„Solicităm demisia prefectului de Dolj, Dan Diaconu, pentru organizarea defectuoasă a alegerilor locale. Situaţia incredibilă de la secţia de votare 279 din satul Belcinu, comuna Calopăr, a scos la iveală deficienţele majore în procesul electoral. Nu există buletine de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, iar cetăţenii nu îşi pot exercita dreptul de vot”, susţin liberalii.

Candidatul independent la europarlamentare Nicolae Ștefănuță cere Birourilor Electorale din București „să lase studenții să voteze”.

„Apelul vine ca urmare a sesizărilor primite de la votanți, care transmit că unele secții, cum sunt 1245 și 1246 din Sectorul 6 din Capitală procesează voturile pe listele suplimentare (pe care votează majoritatea studenților care nu se află în localitatea de domiciliu) foarte încet, iar alte secții nu mai dispun de liste suplimentare încă de la ora 14:00”, se arată într-un comunicat de presă transmis de echipa candidatului la europarlamentare.

„Un vot fără vocea tinerilor este un vot incorect. Încurajez tinerii și studenții să voteze masiv în cât mai multe secții, astfel încât să nu mai fie sabotați de lentoarea cu care tratează autoritățile situația. Astăzi trebuie să fie despre toată România, nu doar România lor”, a declarat Nicolae Ștefănuță.

A fost întocmit un dosar penal, după ce poliţiştii din Sectorul 6 au fost sesizaţi, prin 122, de către un candidat la alegerile locale că a fost găsit un buletin de vot ştampilat, într-o secţie de votare din sector. Buletinul de vot respectiv a fost anulat. Cercetările sunt continuate de către Secţia 6 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

„Astăzi, 09 iunie 2024, poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie au fost sesizaţi, prin sistem 112, de către un candidat la alegerile locale, cu privire la faptul că, într-o secţie de votare s-ar fi găsit un buletin de vot ştampilat. Poliţiştii din cadrul subunităţii s-au deplasat cu operativitate la faţa locului, unde au luat legătura cu membrii comisiei de votare. Astfel, în urma verificărilor efectuate s-a constatat prezenţa unui buletin de vot ştampilat în cabina de votare. S-a procedat la anularea respectivului buletin de vot”, arată comunicatul de presă al Poliţiei Capitalei.

OPINIE. Un imbold civic m-a făcut să votez azi, la europarlamentare și localele din România. Fiind cetățean german, dar rezident în România, am acest drept: să votez pentru europarlamentare și pentru locale, în circumscripția de arondare, în Aradul în care am revenit după 23 de ani.

Un schimb de replici cu jigniri reciproce a avut loc într-o secție de votare dintr-o comună din județul Vaslui între deputatul PSD Adrian Solomon și candidatul PNL la Primăria Zorleni Bogdan Mihăilă. Adrian Solomon candidează și el pe listele PSD la Consiliul Județean Vaslui, ultimul pe lista de 43 de candidați.

Peste 6,3 milioane de români au votat până la ora 17

Până la ora 17.00 la europarlamentare au votat 6.573.019 de români, prezența fiind de 36,48 %. De asemenea, la alegerile locale au venit la urne până la această oră 6.340.012 români, prezența fiind de 35,06 %

În mai 2019, la europarlamentare, la ora 17:00, erau 6.407.908 de votanți și o prezență de 35,07 %.

În septembrie 2020, la locale, la ora 17:00, erau 6.327.857 de votanți și o prezență la urne de 34,58 %.

Datele de prezență pentru alegerile europarlamentare 2024 arată că, la ora 16:00, în mediul rural votaseră cu 157.060 mai multe persoane decât în mediul urban. Pentru alegerile locale 2024 diferența este și mai mare: 315.523 de voturi în plus în rural față de urban. În mediul urban la locale s-au prezentat până la această oră 2.717.118, iar în mediul rural 3.032.641. În ceea ce privește alegerile europarlamentare, până la ora 16 au votat în urban 2.896.910, iar în rural 3.053.970.

Topul prezenței la vot în alegerile locale 2024, ora 16: Județul Olt, primul loc. Bucureștiul, la coada clasamentului

Poliţia oraşului Însurăţei din judeţul Brăila a deschis un dosar penal pentru fraudă la votdupă ce o femeie de 68 de ani, care figura în baza de date ca fiind decedată a votat la o secţie din oraş.

Prezența pe țară la ora 16:00 – 33,02% la europarlamentare și 31,8% la locale

Prezența pe țară la ora 16:00 – 33,02% la europarlamentare și 31,8% la locale. Vezi mai multe date pe Alegeri.HotNews.ro

Candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a trimis duminică prin mesaje whatsapp rezultate ale unui presupus exit-poll care-l plasa imediat în spatele actualului primar Nicușor Dan, deși legislația electorală interzice transmiterea rezultatelor sondajelor făcute la ieșirea de la urne până la momentul închiderii secțiilor de votare, scrie Centrul de Investigații Media.

Prezenţa la vot la alegerile locale și europarlamentare se apropia, la ora 14.00, de 160% într-un sat din județul Timiș, conform datelor publicate de HotNews.ro în secțiunea speciala Alegeri.HotNews.ro.

Un bărbat a fost prins duminică de către polițiști în timp ce se plimba prin localitatea Ștefăneștii de Jos din Ilfov într-un autoturism și împărțea mită electorală, a anuțat IPJ Ilfov. Potrivit Digi24, bărabtul a fost identificat ca Dumitru Claudiu Vicențiu, membru al partidului SOS.

Prezenţa la vot la alegerile locale și europarlamentare se apropia, la ora 14.00, de 160% într-un sat din județul Timiș, conform datelor publicate de HotNews.ro în secțiunea specială Alegeri.HotNews.ro.

Cătălin Drulă, Ludovic Orban și Eugen Tomac au ieșit duminică într-o conferință comună de presă în care au acuzat coaliția de guvernare PSD – PNL că încearcă să fraudeze votul în alegerile de duminică. Ei au menționat mai multe cazuri în țară în care acuză găsirea unor buletine preștampilate.

Până la această oră, la alegerile locale, au venit la secțiile de vot 5.183.122 de alegători, prezența fiind de 28,66%. În urmă cu patru ani, la ultimele locale, până la ora 15:00 se prezentaseră la urne 5.010.356 de români, prezența fiind de 27,38%.

De asemenea, la alegerile europene, până la ora 15:00 au votat 5.352.120 de persoane, prezența ajungând astfel la 29,70%. La ultimele europarlamentare, până la aceeași oră, votaseră 5.058.070 de români, prezența la urne fiind de 27,68%.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că până la ora 14.00 în întreaga țară au fost semnalate 312 incidente la vot la alegerile locale și europarlamentare. Dintre acestea, 114 nu s-au confirmat, iar 56 sunt în curs de verificare. Au fost întocmite dosare penale pentru 65 de posibile infracțiuni.

Prezență la vot ora 14:00: Aproape 250.000 de alegători mai mulți la locale decât în 2020 / Plus de 350.000 de votanți la europarlamentare

Prezența la urnele de vot până la ora 14:00 continuă să fie mai bună decât la scrutinele trecute atât la alegerile locale, cât și la cele pentru Parlamentul European, arată datele în timp real oferite de Autoritatea Electorală Permanentă.

Candidatul independent la Primăria Brașov Dogar Nicolae Florin a fost reținut noaptea trecută pentru ultraj, scrie publicația locală NewsBv.ro. Acesta este acuzat de ultraj și va merge în instanță cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Comuna Bara din Județul Timiș are o prezență la vot de 111% în alegerile locale, la ora 13.00, potrivit datelor AEP centralizate de HotNews.ro. La polul opus, comunele Moșna, Scântei și Grajduri au o prezență de sub 7%. Dintre municipii, Vaslui stă cel mai rău cu doar 7,69% prezență la ora 13.00.

În alegerile europarlamentare, până la ora 13:00, au votat 63.365 de persoane la secțiile de votare organizate în diaspora, spre deosebire de 99.788 de persoane care au votat, până la aceeași oră, la alegerile din 2019, potrivit datelor furnizate de AEP. Aceste voturi ale diasporei se vor vedea în rezultate, dar nu in EXIT-POLL, în această seară, pentru că nu se fac sondaje la ieșirea de la urne în străinătate.

De ce au venit mai mulți votanți la europarlamentare, până la prânz, decât la scrutinul precedent: Explicația dată de sociologul Barbu Mateescu.

Sute de mii de votanți mai mult ca la alegerile trecute, până la prânz

Până acum, la alegerile pentru Parlamentul European au venit la urne 4.014.110 români, prezența la vot fiind astfel de 22,27%.

Tot până la această oră, au votat la locale 3.910.256 de alegători, echivalentul unei prezențe de 21,62%. .

Spre comparație, acum cinci ani la europarlamentare, până la ora 13:00 votaseră 3.609.620 de români, cu o prezență de 19,75%.

Iar în 2020, la alegerile locale, până la ora 13:00 se prezentaseră la secțiile de votare 3.631.578 de români, prezența fiind de 19,84%.

Un poliţist aflat într-o secţie de votare din judeţul Dolj a folosit sprayul lacrimogen după ce un bărbat devenise agresiv. De asemenea, în urma conflictului partenera bărbatului l-a muşcat de mână pe poliţist.

Reprezentanţii IPJ Dolj au anunţat că un agent de poliţie aflat în serviciul de protecţie la secţia de votare nr. 299 Cerăt a intervenit deoarece se crease îmbulzeală la intrare.

„La un moment dat, unul dintre bărbaţii aflaţi în grup a devenit recalcitrant, fapt pentru care a fost folosit sprayul iritant lacrimogen din dotare. De asemenea, concubina bărbatului în cauză s-a apropiat de poliţist şi l-a muşcat de mână, fără a fi nevoie de îngrijiri medicale”, au precizat poliţiştii. Cele două persoane sunt în custodia poliţiştilor şi vor fi cercetate pentru ultraj. (News.ro)

Prezența la vot, ora 12:00: Plus 2,7% față de ultimele alegeri europene / Mai mulți alegători și la locale față de 2020. Vezi pe alegeri.hotnews.ro toate datele de prezență de la ora 12.00, pe țară, județe și toate cele peste 3.300 de localități.

Vrei să afli prezența din localitatea ta? Click pe alegeri.hotnews.ro și vezi situația pe județe și pe toate localitățile din țară.

MAI: 11 dosare penale în primele ore de vot

Gabriela Firea a votat duminică în jurul orei 11.00 în cadrul alegerilor locale și europarlamentare. „Am votat cu gândul la oamenii care vor să aibă din nou parcurile curate, care vor să vadă că pe șantiere se lucrează, că sunt rezultate privind fluidizarea traficului și termoficare”, a declarat Gabriela Firea. „Am votat cu mult optimism pentru că Bucureștiul este un oraș atât de frumos, dar care în ultima perioadă a fost abandonat”, a completat ea.

Candidatul PSD pentru București a fost însoțită la vot de către președintele formațiunii, Marcel Ciolacu.

„Capitala are nevoie de o schimbare, așa cum spunea doamna Firea, cred că am depășit momentul în care Bucureștiul are în aceast moment lozinci, nevoi primare și dușmani imaginari. A venit timpul să avem primar general și primari de sectoare care să conlucreze”, a declarat președintele PSD.

11 dosare penale au fost deschise în primele ore ale alegerilor locale și europarlamentare în urma a 73 de sesizări privind nereguli la vot, a anunțat Monica Dajbog, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne într-o conferință de presă.

USR anunţă că a făcut cerere de suspendare a votului într-o secţie de votare din Bucureşti, pe motiv că a găsit buletine de vot deja ștampilate.

„În această dimineaţă, la Secţia 190, a fost chemată poliţia după ce au fost găsite 4 buletine gata ştampilate cu PSD-PNL. Primul buletin a fost descoperit chiar de un alegător, apoi alte 3 au fost găsite pe mesele reprezentanţilor PSD-PNL. După ce poliţiştii au făcut verificări, au permis reluarea procesului de vot. După plecarea poliţiştilor, a mai fost descoperit un alt buletin gata ştampilat. Al cincilea”, arată USR într-un comunicat.

Prezența la vot, la ora 11:00

În București, au votat până la ora 11:00 la europarlamentare 174.544 de persoane (190.928 acum 5 ani), cu o prezență la vot de 9,74% (față de 10,61% în 2019).

De asemenea, la locale au votat 170.381 de persoane (162.911 în 2020), prezența la vot fiind de 9,41% (față de 8,95% în 2020)

Până la ora 11:00, la alegerile pentru Parlamentul European au venit la urne 2.386.796 români, prezența la vot fiind astfel de 13,24%. Spre comparație, acum cinci ani la europarlamentare, până la ora 11:00 votaseră 1.933.226 de români, cu o prezență de 10,58 %.

Tot până la această oră, au votat la locale 2.338.362 de alegători, echivalentul unei prezențe de 12,93%. Iar acum patru ani, la alegerile locale, până la ora 11:00 se prezentaseră la secțiile de votare 2.110.334 de români, prezența fiind de 11,53 %.

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus, duminică, la ieșirea din secția de votare, că a votat „pentru un oraş ca afară, pentru că dacă dorim o ţară ca afară, trebuie în primul rând să avem oraşe ca afară, iar Clujul este pe cale să fie un oraş ca afară, un oraş pe care să şi-l dorească românii în continuare, clujenii să fie bucuroşi că trăiesc într-un oraş cu condiţii cât mai apropiate de cele din Uniunea Europeană”.

Incidente la mai multe secții de votare din țară

Președintele unei secții de votare din județul Vaslui a fost înlocuit după ce s-a prezentat băut la secție. Incidentul s-a petrecut la una din cele trei secții de votare din Muntenii de Sus. În urma testării alcoolscopice, s-a constatat că bărbatul avea o alcoolemie de peste 1 la mie.

Un candidat pentru Consiliul General al Muncipiului Bucurește a sesizat prezența unor buletine deja ștampilate într-o secție de vot din sectorul 2. „În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că cele sesizate se confirmă”, a anunțat Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

„Cercetările sunt continuate de către Secția 7 Poliție, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale”, anunță Poliția Capitalei.

Europarlamentare: Prezență la vot cu peste 2,3% mai mare ca în 2019 / Alegeri locale: Peste un procent diferență față de acum patru ani.

Prezență la vot în București, la ora 10, de 6,28%. Acum patru ani, era de 6,06%

Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a fost sancţionat duminică pentru a doua oară de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu 2.500 de lei, pentru nerespectarea hotărârilor AEP, a anunţat Biroul Electoral Judeţean.

Iohannis, Nicușor Dan și Burduja au votat

Sebastian Burduja s-a arătat încrezător privind șansele sale în alegeri, în declarațiile făcute după vot. „Am încredere în bucureșteni, am fost în stradă în toată această perioadă și i-am simțit că își doresc altceva de la acest oraș”, a declarat Sebastian Burduja. „De mâine ne apucăm de treabă, câștigăm și luptăm”.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, s-a prezentat la votat și a subliniat, în declarația oferită presei, că a votat „pentru realism în viața publică” și „împotriva mafiei imobiliare”.

„Am votat pentru onestitate în viața publică, pentru realism în viața publică, e important ca oamenii politici să ne spună unde suntem și ce putem face. Și am votat împotriva mafiei imobiliare”, a declarat Nicușor Dan, la ieșirea din secția de votare.

Președintele Klaus Iohannis a votat la secția de la Liceul „Jean Monnet” din Capitală. „Este o zi importantă astăzi, o zi în care alegem pe cei care conduc comunităţile în care trăim şi alegem pe cei care ne reprezintă în Parlamentul European”, a spus preşedintele după vot. „Eu am votat şi vă invit pe toţi să poftiţi la vot, este extrem de important”, a precizat șeful statului.

Prezența la vot, în creștere față de precedentul scrutin

Până la această oră au votat 900.351 de români la europarlamentare (prezență de 4,99%) și 885.384 la alegerile locale (prezență la vot de 4,89%).

În 2019, la europarlamentare, la ora 9.00 erau 614.669, cu o prezență la vot de 3,36%. La alegerile locale din 2020, ora 9 erau 789.481 de votanți și o prezență la urne de 4,31%.

Pe parcursul nopții, nu au fost înregistrate incidente care să vizeze securitatea sediilor secțiilor de votare, iar în această dimineață, efectivele Ministerului Afacerilor Interne care au asigurat măsurile de protecție le-au predat președinților birourilor electorale, transmite MAI într-un comunicat de presă.

În ultimele 24 de ore, au fost primite 665 de sesizări de incidente electorale, 14% fiind în curs de verificare, potrivit ministerului.

67% dintre sesizări a fost despre continuarea campaniei electorale, 11% au fost despre posibile fapte de corupere a alegătorilor, iar restul au privit alte tipuri de fapte.

Au fost aplicate 97 de amenzi, în valoare de peste 100 de mii de lei și 242 de avertismente. Totodată, s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea a 107 posibile infracțiuni.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au votat

VIDEO Marcel Ciolacu a votat la Buzău, moment în care a făcut apel la români să iasă în număr cât mai mare la vot pentru ca cei aleși să aibă o legitimitate cât mai mare.

„Aș dori să fac un apel către toată lumea, indiferent de opțiunea de vot, să vină cât mai mulți români la vot, astfel încât cei aleși să fie legitimi”, a mai spus premierul.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a votat la secția de votare din Balotești, Ilfov, în care este arondat, moment în care a subliniat că a votat „pentru păstrarea valorilor, tradițiilor și a credinței”.

„Am votat pentru dezvoltarea României, pentru o viață mai bună în fiecare comunitate. Am votat pentru siguranța românilor, pentru păstrarea valorilor, tradițiilor și a credinței, tot ce înseamnă identitatea românească, pentru o Românie puternică într-o Europă unită, pentru parcursul european al României. Este un drum de la care nu trebuie să ne abatem oricat zgomot se face”, a declarat Nicolae Ciucă.

El a subliniat că „este un moment decisiv în care trebuie să ne implicăm în viitorul României, în viitorul nostru al tuturor, un viitor care poate să fie al dezvoltării, al siguranței sau poate fi al stagnării și a haosului.”.

Președintele PNL a îndemnat românii să meargă la secțiile de votare pentru a-și alege viitorii europarlamentari și locale.

„Este foarte importantă prezența la vot, este foarte important cine ne reprezintă la Bruxelles și este foarte important cine ne conduce comunitățiile. Îi îndemn pe fiecare dintre cetațenii României să mearga la vot și să decidă viitorul țării noastre care trebuie să fie un viitor mai bun”, a completat Nicolae Ciucă.

Peste 350.000 de persoane au votat în prima oră de la deschiderea secțiilor de votare, echivalentul a 1,9% din populația cu drept de vot, potrivit datelor de pe prezenta.roaep.ro.

Pe lângă datele în timp real prezentate pe site-ul AEP, la sediul Biroului Electoral Central vor fi declarații de presă în care se vor prezenta informații sintetice privind prezența la votat la orele: 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 și 22.30.

George Simion, președinte AUR, și Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL pentru Primăria Capitalei, se numără printre primii politicieni care s-au prezentat la urne.

Liderul AUR a votat la Liceul „Gheorghe Lazăr din București” pentru alegerile europarlamentare și va merge apoi în Vrancea pentru a vota pentru cele locale.

„Tot ce ne dorim este un vot corect. Am ales să votez aici în București la europarlamentare și voi merge în Vrancea, unde am domiciliul, să votez la alegerile locale. Am votat pentru viitor, am votat schimbarea”, a spus Simion, citat de Euronews România.

Cristian Popescu Piedone a votat imediat după deschiderea secțiilor de votare, alături de fiul său care este candidat la Primăria Sectorului 5.

„Va fi cam complicat azi cu atâtea buletine. Domnilor, aveți viață grea astăzi”, le-a zis Piedone celor prezenți, potrivit Euronews. „Sunt probleme cu care se vor confrunta toți oamenii în cursul zilei de astăzi, important e să avem răbdare. Am eu informații sigure, oamenii o să migreze de la mare și de la munte și vor veni pe ultima sută de metri”.

Cristian Popescu Piedone a făcut un îndemn către alegători în care a menționat explicit „căluțul”, cu aluzie la sigla partidului PUSL, și numele „Piedone”, în declarațiile de presă făcute în fața secției de votare. Legea interzice continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei, inclusiv în ziua votului. Încălcarea se penalizează cu amendă între 2.200 și 3.000 de lei.

Cinci voturi într-o singură zi

Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat, pentru ziua alegerilor locale şi europarlamentare, aproximativ 42.800 de angajaţi, la nivelul întregii ţări pentru a menţine ordinea şi siguranţa publică şi pentru a asigura măsurile de protecţie a secţiilor de vot.

Când votează liderii politici? Nicolae Ciucă va vota la ora 08.00 în Balotești, Ilfov, potrivit PNL. După 20 de minute, premierul Marcel Ciolacu se va prezenta la secția de votare din Buzău la care este arondat. Președintele Klaus Iohannis va merge la secția de votare de la Liceul Jean Monnet din București la ora 09.00.

În premieră, sunt cinci voturi într-o singură zi: pentru Parlamentul European, primar, consiliu local, președinte al Consiliului Județean și Consiliu Județean. Totodată, pentru alegerile de astăzi, potrivit datelor AEP, s-au înscris 207.389 de candidaţi pentru alegerile locale şi 494 pentru cele europarlamentare.

S-au deschis secțiile de votare pentru alegerile locale și europarlamentare în toată țara. Românii vor putea vota până la ora 22.00. La ora 22.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot. Alegătorii care la ora 22.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să exercite dreptul de vot până la ora 23.59.

Persoanele care nu au documente care să dovedească șederea într-o localitate nu pot vota pentru autoritățile locale din respectiva localitate, potrivit legii. Pot vota cei care au obținut reședința prin viza de flotant, și, opțional, s-au înregistrat în Registrul Electoral. Pentru alegerile europarlamentare, se poate vota în afara localității de domiciliu, prin înscrierea pe listele suplimentare.

La 3 iunie 2024, Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat că numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral, la data de 31 mai, este de 18.978.908.

La ora 22.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot. Alegătorii care la ora 22.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să exercite dreptul de vot până la ora 23.59.

Alegerile locale și europarlamentare de duminică, 9 iunie, vin cu o noutate în ceea ce privește programul secțiilor de votare. Față de alegerile anterioare, programul de funcționare al acestora a fost prelungit cu o oră, până la ora 22:00. Secțiile de votare se vor deschide la ora 7:00 și se vor închide la ora 22:00, față de ora 21.00, cum a fost la precedentele alegeri.

La nivel național, vor fi aproape 19.000 de secții de votare pentru alegerile locale și europarlamentare 2024. În străinătate, unde se va putea vota doar pentru europarlamentare, vor fi 915, un număr dublu față de cel de la alegerile europarlamentare precedente, după cum a explicat Toni Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP). Dintre secțiile de votare de la nivel național, 7% (adică 1.289) se află în Municipiul București, 9% (1.782) la orașe, 27% (5.186) în alte municipii și 57% (10.698) în comune.

Unde pot vota la alegerile locale

Alegătorii pot vota unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință, dacă este cazul:

în localitatea de domiciliu (adresa din cartea de identitate/buletin) dacă nu au altă reședință sau dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor pentru înregistrarea reședinței

în localitatea de reședință (unde au viza de flotant)

pe listele permanente, dacă au depus în prealabil o cerere la primăria respectivă cu 45 de zile înainte de data alegerilor (25 aprilie), dar doar dacă au obținut dovada reședinței cu 60 de zile înaintea datei alegerilor – adică până cel târziu pe 10 aprilie (inclusiv). În acest caz, vor fi radiați de pe lista permanentă din localitatea de domiciliu și îşi exercită dreptul de vot la scrutinul pentru care au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă numai în circumscripţia electorală unde îşi au reşedinţa.

Pe listele suplimentare, alegătorii cu viză de flotant care nu au depus cererea de înscriere în Registrul Electoral cu adresa de reședință pot vota în localitatea de reședință pe liste suplimentare sau în localitatea de domiciliu, pe liste permanente.