LIVE Război în Ucraina, ziua 1076: Noi atacuri cu drone în Rusia, care au provocat incendii la o rafinărie și o instalație de procesare a gazelor / Starmer, la Bruxelles ca să ceară UE să facă și mai mult pentru a zdrobi mașinăria de război a lui Putin

Ucraina a desfășurat peste noapte un nou atac cu drone asupra mai multor instalații rusești din domeniul energiei, provocând incendii de amploare la o rafinărie din Volgograd și la o unitate de procesare a gazelor din Astrahan, potrivit oficialilor locali și presei ruse. Autoritatea aeriană Rosaviatsia a suspendat temporar zborurile de pe aeroporturile din șase regiuni. Ministerul apărării de la Moscova a susținut că antiaeriana sa a interceptat 70 de drone peste noapte.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1300 soldați, 12 tancuri, 18 alte blindate, 51 tunuri, 1 lansator multiplu de rachete, 3 sisteme antiaeriene, 89 diferite vehicule și 2 echipamente speciale.

Premierul britanic Keir Starmer se merge luni la Bruxelles pentru a face apel la Europa să își asume o mai mare parte din sarcina de a menține continentul în siguranță față de Rusia lui Putin și să își dubleze eforturile de a zdrobi „mașina de război” a acestuia.

Starmer, care se deplasează la Bruxelles pentru a-și continua refacerea relațiilor cu UE post-Brexit, se va întâlni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și apoi va lua masa cu liderii celor 27 de state membre, fiind prima dată când un lider britanic face acest lucru de când Marea Britanie a părăsit blocul comunitar.

El îi va îndemna pe lideri UE să crească presiunea asupra lui Putin, afirmând că sugestia lui Donald Trump de a adăuga noi tarife la amenințarea sa cu sancțiuni împotriva Moscovei dacă nu va exista un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina l-a tulburat pe liderul rus.

„Trebuie să-i vedem toți aliații făcând și mai mult – în special în Europa.Sunt aici pentru a colabora cu partenerii noștri europeni la menținerea presiunii, vizând veniturile din energie și companiile care lucrează cu fabricile de rachete pentru a zdrobi mașina de război a lui Putin”, va transmite Starmer europenilor, potrivit de biroului său. (Reuters)

„Forțele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării au respins un atac masiv cu drone de tip avion pe teritoriul regiunii Volgograd”, a declarat guvernatorul Andrei Bocharov pe Telegram, adăugând că resturile de drone doborâte au declanșat mai multe incendii la o rafinărie de petrol.

Baza, un canal de știri rusesc de pe Telegram care este apropiat de serviciile de securitate, a scris că o serie de explozii au fost auzite în zona din jurul unei rafinării operate de al doilea mare producător de petrol din Rusia, Lukoil.

Ministerul Apărării de la Moscdova a transmis că unitățile sale de apărare aeriană au interceptat și distrus peste noapte 70 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus, dintre care 25 deasupra regiunii Volgograd, 27 deasupra regiunii Rostov și șapte deasupra regiunii Astrahan.

În Astrahan, atacul cu drone a declanșat un incendiu, a declarat guvernatorul regiunii, fără a dezvălui țintele vizate, spunând doar că a fost vorba instalații de combustibili și energie. Potrivit Baza, Ucraina a atacat o instalație de prelucrare a gazelor din apropiere de Astrahan.

