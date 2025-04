VIDEO Rușii și-au bombardat un baraj din regiunea Belgorod pentru a opri înaintarea armatei ucrainene

Rusia pare să-și fi distrus singură un baraj cu o bombă aeriană de mare putere în regiunea Belgorod, unde armata ucraineană a trecut granița și a ocupat o mică porțiune de teritoriu, potrivit unor observatori militari citați miercuri de agenția DPA și Agerpres.

O înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare pare să arate momentul impactului cu barajul al unei bombe aeriene, posibil o bombă de trei tone FAB-3000.

Lovitura a fost efectuată lângă satul Popovka, la numai câteva sute de metri de granița cu Ucraina, iar scopul distrugerii barajului ar putea fi acela de a împiedica deplasarea blindatelor armatei ucrainene.

The Russians tried to blow up their own dam in Popovka in Russia's Belgorod with the same FAB-3000 guided bombs that they normally drop on Ukrainian families, to prevent the possibility of Ukraine advancing, but it failed.



