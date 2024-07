LIVE Război în Ucraina, ziua 865: Olanda promite livrarea „fără întârziere” a avioanelor F-16 / Numărul soldaților ruși uciși este mai mare decât se credea anterior / Ucraina susține că a distrus un avion Su-25

Rachetele balistice rusești Iskander au distrus două lansatoare pentru sistemele de rachete sol-aer Patriot în regiunea Odesa din Ucraina, a anunțat duminică ministerul rus al Apărării, citat de Reuters. Atacul a avut loc în zona portului Iujne, a declarat ministerul într-un comunicat publicat pe Telegram, adăugând că și o stație radar a fost distrusă. Între timp, sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au distrus toate cele 13 drone pe care Rusia le-a lansat țintind Ucraina în cel mai recent atac de acest fel al Moscovei.

Rusia susține că rachetele sale Iskander au distrus două lansatoare pentru sistemele de rachete sol-aer Patriot în regiunea Odesa

Dronele ucrainene au atacat un mare depozit de muniții din regiunea Voronej, afirmă o sursă

Rusia a anunțat duminică că forțele sale au capturat un alt sat în regiunea Donețk din estul Ucrainei, cea mai recentă victorie teritorială modestă pentru forțele sale care avansează

Documente scurse sugerează că mai mulți ruși au fost uciși în Ucraina decât se credea anterior

Brigada 110 Mecanizată din Ucraina a doborât un avion rusesc de atac Su-25 în regiunea Donețk, a informat Grupul Strategic Operațional Hortiția pe Telegram

Guvernul rus intenționează să construiască o rețea de baloane pentru „baraj”

Ţările de Jos vor începe „fără întârziere” să furnizeze Ucrainei avioane de vânătoare F-16, a promis ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, în timpul vizitei la Kiev în acest weekend

23:30

Patru persoane, inclusiv un băiat de 10 ani, au fost rănite duminică seara la Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești, relatează Ukrainska Pravda.

23:00

Cel puțin patru membri ai unei familii care călătorea cu mașina au fost uciși când au lovit o mină rusească din regiunea Harkov. Un copil este printre cei care au fost uciși, a spus Oleg Sîniegubov, șeful Administrației de stat din regiunea Harkiv, pe Telegram, potrivit Ukrainska Pravda.

22:02

Premierul Ungariei Viktor Orban a declarat că președintele rus Vladimir Putin i-a spus că nu are așteptări pozitive cu privire la adoptarea unui acord de încetare a focului înainte de a începe negocierile serioase de pace, relatează Kyiv Independent, citând un interviu publicat pe 7 iulie al publicației elvețiene Die Weltwoche.

„El a spus că nu are așteptări pozitive cu privire la (o astfel de încetare a focului). Zelenski a spus că nu are așteptări pozitive pentru că rușii l-ar folosi împotriva Ucrainei, iar Putin – că ucrainenii vor folosi această pauză împotriva Rusiei”, a spus el.

21:45

Noul ministru britanic al apărării a promis duminică să livreze mai multe tunuri de artilerie, muniție și rachete Ucrainei, subliniind sprijinul continuu al Londrei pentru Kiev, în timpul unei vizite în orașul Odesa din sudul țării, informează AFP.

20:09

Nu există niciun indiciu că agenția de infrastructură a Ucrainei a folosit abuziv fonduri străine, a declarat Delegația UE în Ucraina pentru Kyiv Independent pe 7 iulie.

Ministerul de Finanțe al Ucrainei a acuzat Agenția de Stat pentru Reconstrucția și Dezvoltarea Infrastructurii că a folosit abuziv fondurile occidentale într-un comentariu pentru ziarul online ucrainean Ekonomichna Pravda, care a fost publicat pe 5 iulie.

Ministerul a susținut că Delegația UE în Ucraina este nemulțumită de faptul că agenția nu a folosit 150 de milioane de euro alocați de Comisia Europeană.

Olanda promite livrarea „fără întârziere” a avioanelor F-16

19:10

Președintele Estoniei, Alar Karis, a subliniat, la o conferință de presă după o întâlnire cu omologul său lituanian,Gitanas Nausėda, că viitoarea aderare a Ucrainei la NATO „este nenegociabilă” și a avertizat împotriva unei păci înșelătoare cu Rusia care ar forța Ucraina să facă concesii, scrie Ukrainska Pravda.

„Alianța trebuie să transmită un mesaj puternic că NATO va sprijini Ucraina atât timp cât este nevoie. Aderarea Ucrainei la NATO este nenegociabilă, iar procesul de a deveni membru este ireversibil”.

18:32

Atacuri cu drone au fost raportate în regiunea Krasnodar din Rusia pe 6 iulie, provocând incendii mari la două depozite de petrol.

Pe 7 iulie, Kyiv Independent scrie citând surse că dronele ucrainene operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) se află în spatele atacului asupra „Lukoil-Yugnefteprodukt”.

„Ieri, rușii nu au putut stinge incendiul masiv toată ziua, care a început ca urmare a unui atac nocturn cu drone asupra depozitului de petrol din apropierea comunității Pavlov din Krasnodar Krai”, a spus sursa. „Un incendiu masiv la două rezervoare de produse petroliere a început după două explozii”.

18:00

Noii miniștri olandezi ai Apărării și Afacerilor Externe au declarat că sprijinul Olandei pentru Ucraina este „solid”, relatează Reuters.

Țările de Jos a fost un aliat cheie al Ucrainei de la invazia Rusiei din februarie 2022, dar o victorie electorală a extremei drepte anul trecut a pus la îndoială angajamentul său.

La prima lor vizită la Kiev, ministrul Apărării Ruben Brekelmans și ministrul de externe Caspar Veldkamp au avut întâlniri cu președintele Volodimir Zelenski și alți înalți oficiali ucraineni.

„Mesajul meu către toți oficialii din guvernul ucrainean este că Țările de Jos sunt alături de Ucraina și vor continua să sprijine Ucraina în mod politic, militar, financiar și moral”, a declarat Veldkamp pentru Reuters.

Brekelmans a spus că se lucrează activ pentru a furniza Ucrainei avioane de luptă F-16 și pentru a contribui la întărirea apărării sale aeriene.

„Am vrut să subliniez că sprijinul nostru pentru Ucraina este solid. Sprijinul nostru pentru Ucraina este dincolo de orice îndoială”, a declarat Brekelmans pentru Reuters în timp ce stătea în centrul Kievului, lângă o expoziție în aer liber a echipamentului militar rusesc distrus.

Ţările de Jos vor începe „fără întârziere” să furnizeze Ucrainei avioane de vânătoare F-16, a promis ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, în timpul vizitei la Kiev în acest weekend, scrie France Presse.

Numărul soldaților ruși uciși în războiul din Ucraina este mai mare decât se credea anterior

16:58

Ambasadorul francez în Ucraina Gaël Veyssiere a votat duminică la Kiev în turul doi al alegerilor legislative anticipate, relatează News.ro.

El îşi exprimă pe X ”marea satisfacţie de a-şi putea face datoria, mulţumită mobilizării agenţilor ambasadei şi unor voluntari care fac să trăiască chiar şi aici democraţia noastră”.

”Chiar şi în timpul războiului şi chiar într-un adăpost, Mulţumesc tuturor!”, scrie el.

16:47

Guvernul rus intenționează să construiască o rețea de baloane pentru „baraj”, denumită sistemul de protecție „Barrier”, pentru a respinge atacurile ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune, scrie duminică publicația britanică The Telegraph.

16:32

Brigada 110 Mecanizată din Ucraina a doborât un avion rusesc de atac Su-25 în regiunea Donețk, a informat Grupul Strategic Operațional Hortiția pe Telegram, relatează Ukrainska Pravda.

„Trupele noastre ucrainene au doborât un avion rusesc Su-25, care ataca pozițiile forțelor de apărare, pe frontul Pokrovsk. (…) Au distrus o altă aeronavă de atac Su-25, care acum arde în stepele Donbasului ucrainean”.

15:59

Documente scurse sugerează că mai mulți ruși au fost uciși în Ucraina decât se credea anterior. Între 462.000 și 728.000 de soldați ruși au fost uciși, răniți sau capturați până la jumătatea lunii iunie, a relatează The Economist, citând documente scurse de la Departamentul de Apărare al SUA.

Rusia afirmă că trupele sale „au eliberat” încă un sat din regiunea Donețk

15:30

Gennadii Bogoliubov , un asociat al oligarhului ucrainean Igor Kolomoiskii și fost coproprietar al băncii ucrainene PrivatBank, a părăsit Ucraina în mod ilegal folosind documente falsificate, relatează Ukrainska Pravda.

El a fugit pentru că Biroul de Securitate Economică al Ucrainei intenționa să-i transmită o notificare de suspiciune privind proasta gestionare în cazul PrivatBank, care a dus la naționalizarea acesteia în 2016 din cauza unor pierderi financiare semnificative.

Bohololiubov a părăsit țara folosind documente falsificate, deși a intrat în Polonia folosind documentele sale personale.

Omul de afaceri este acum în Austria.

În plus, surse raportează că un polițist de frontieră ucrainean care l-a asistat pe omul de afaceri să fugă în Polonia a fost arestat pe 6 iulie.

14:33

Rusia a anunțat duminică că forțele sale au capturat un alt sat în regiunea Donețk din estul Ucrainei, cea mai recentă victorie teritorială modestă pentru forțele sale care avansează, relatează AFP.

Trupele ruse au „eliberat satul Chigari” din regiunea Donețk, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova, într-un briefing publicat pe rețelele de socializare.

Sâmbătă, Moscova anunțase că forțele sale au preluat controlul asupra unui alt sat mic din aceeași regiune, unde Kievul susține că au loc cele mai aprinse lupte de pe întreaga linie a frontului.

Rusia a făcut o serie de progrese pe câmpul de luptă de la începutul anului, începând cu ocuparea centrului industrial Avdiivka, în februarie.

Progresele sale au fost însă mărunte, deoarece conflictul pare blocat într-o fază de uzură, niciuna dintre părți nereușind să realizeze o breșă decisivă și ambele afirmând că își provoacă reciproc pierderi grele.

Președintele rus Vladimir Putin și-a reiterat vineri cererea ca Ucraina să se retragă complet din regiune, precum și din celelalte trei regiuni din sudul și estul țării (Herson, Zaporojie și Luhansk), dacă dorește pace.

13:48

Dronele ucrainene au atacat un mare depozit de muniții din regiunea Voronej, afirmă o sursă

Unitățile ruse de apărare antiaeriană au distrus „mai multe drone” deasupra regiunii ruse Voronej în noaptea de sâmbătă spre duminică, a anunțat guvernatorul Aleksandr Gusev pe canalul său de Telegram, potrivit The Kyiv Independent.

Fragmentele de drone căzute au provocat un incendiu într-unul dintre depozite și detonarea unor explozibili în districtul Podgorensky, conform guvernatorului rus.

Mai târziu în cursul zilei, o sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru The Kyiv Independent că dronele ucrainene operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit un depozit mare de muniții în satul Sergeevka din regiunea Voronej.

„Pe o suprafață de nouă kilometri pătrați, inamicul depozita rachete sol-sol și sol-aer, obuze pentru tancuri și artilerie și cutii de muniție pentru arme de foc”, a declarat sursa.

Rusia ar fi furnizat muniție din acest depozit trupelor sale din Ucraina, a adăugat sursa.

În jurul orei locale 9:30, Gusev a anunțat că a fost introdusă starea de urgență în districtul Podgorensky, unde „au căzut resturi de la o dronă ucraineană”.

În schimb, Ministerul rus al Apărării nu a anunțat doborârea de drone deasupra regiunii Voronej. Duminică, ministerul a anunțat doar doborârea unei drone deasupra regiunii Belgorod.

Regiunea rusă Voronej se învecinează cu regiunea Luhansk din Ucraina, ocupată parțial de forțele ruse.

Forțele ucrainene efectuează în mod regulat în ultima perioadă atacuri cu drone și acte de sabotaj pe teritoriul Rusiei, vizând ținte militare, rafinării de petrol și instalații industriale.

13:42

Atacurile rusești asupra Ucrainei s-au soldat cu 8 morți și 16 răniți în ultimele 24 de ore

Cele mai recente atacuri rusești lansate asupra Ucraina au ucis opt persoane și au rănit alte 16 pe parcursul ultimelor 24 de ore, au anunțat duminică autoritățile regionale ucrainene, potrivit The Kyiv Independent.

Forțele ucrainene au doborât toate cele 13 drone de tip Shahed (drone Kamikaze) lansate de Rusia în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, au precizat Forțele aeriene.

De asemenea, forțele ruse au lansat două rachete balistice Iskander-M, pe lângă cele 13 drone, din regiunea rusă Kursk spre teritoriul ucrainean.

Grupuri mobile de pompieri, precum și unități de rachete antiaeriene și de război electronic ale forțelor aeriene ucrainene au fost implicate în respingerea atacurilor aeriene rusești.

Dronele au fost doborâte deasupra regiunilor Kirovohrad, Harkov, Sumî și Poltava.

Rusia a vizat în total zece regiuni ucrainene în ultima zi – Poltava, Kirovohrad, Zaporojie, Cernihiv, Luhansk, Sumî, Dnipropetrovsk, Herson, Harkov și Donețk. Au fost raportate victime în ultimele patru regiuni.

13:36

Rusia a pierdut aproape 551.000 de soldați în Ucraina de la începutul războiului, anunță Statul Major al armatei ucrainene

Rusia a pierdut 550.990 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă și până în prezent, a anunțat duminică Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Acest număr îi include și pe cei 1.150 de militari pierduți de forțele ruse pe parcursul ultimelor 24 de ore.

Conform conducerii armatei ucrainene, Rusia a mai pierdut până acum:

8.155 de tancuri

15.645 de vehicule blindate de luptă

20.103 vehicule și rezervoare de combustibil

14.937 de sisteme de artilerie

1.115 sisteme de rachete cu lansare multiplă (MLRS)

879 de sisteme de apărare antiaeriană

360 de avioane

326 de elicoptere

11.862 de drone

28 de nave și ambarcațiuni

și un submarin.

10:45

Starea de urgență a fost introdusă în unele părți ale regiunii Voronej din Rusia după ce un atac al unei drone ucrainene a declanșat un incendiu la un depozit, a declarat duminică guvernatorul regiunii vestice care se învecinează cu Ucraina.

„Nu au existat victime”, a declarat Alexander Gusev pe Telegram, adăugând că unii locuitori din districtul Podgorenski al regiunii au fost evacuați. „Detonarea obiectelor explozive continuă”.

09:15

O explozie produsă în seara zilei de 6 iulie la un centru de distribuție a gazului de lângă Alushta, în Crimeea ocupată de Rusia, a provocat un incendiu de proporții, a informat canalul Telegram Crimean Wind, citat de Kyiv Independent.

Echipele de salvare și lucrătorii forestieri de la fața locului au făcut eforturi pentru a preveni răspândirea incendiului. Nu este clar ce a cauzat explozia.

Primarul din Alushta, Galina Ogneva, a declarat că alimentarea cu gaz a 14 localități din zona Alushta a fost întreruptă din cauza incendiului. Ea și-a exprimat îngrijorarea că incidentul ar putea duce la oprirea completă a gazului.

09:10

Sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au distrus toate cele 13 drone pe care Rusia le-a lansat țintind Ucraina în cel mai recent atac de acest fel al Moscovei, a declarat duminică forța aeriană a Ucrainei, citată de Reuters.

Forțele aeriene au afirmat într-o declarație pe aplicația de mesagerie Telegram că Rusia a lansat, de asemenea, două rachete balistice Iskander, dar nu a spus ce s-a întâmplat în urma atacului.

09:00

Rachetele balistice rusești Iskander au distrus două lansatoare pentru sistemele de rachete sol-aer Patriot în regiunea Odesa din Ucraina, a anunțat duminică ministerul rus al Apărării, citat de Reuters.

Atacul a avut loc în zona portului Iujne, a declarat ministerul într-un comunicat publicat pe Telegram, adăugând că și o stație radar a fost distrusă.

Nu era clar când a avut loc atacul asupra lansatoarelor Patriot. Un videoclip difuzat pe Telegram de către minister arată explozii la lumina zilei pe un teren nelocuit din apropierea unei linii de coastă. Clipul folosește zoom pe obiecte greu de identificat.

Duminică, forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a atacat Ucraina cu două rachete balistice Iskander, dar nu a oferit mai multe detalii.

Sinteza celor mai recente evenimente:

Ucraina elaborează o nouă strategie navală, care va fi aprobată în curând de Consiliul pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei (NSDC), a anunțat președintele Volodimir Zelenski, în discursul său video adresat națiunii.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a propus crearea unei „platforme de pace” care să pună capăt războiului din Ucraina.

Statele membre NATO vor dezvălui la summitul lor de la Washington de săptămâna viitoare un plan văzut ca o „punte către aderare” pentru Ucraina și vor anunța măsuri pentru întărirea apărării antiaeriene a Kievului, a declarat un înalt oficial american.

Kievul a primit mai multe sisteme de rachete antiaeriene cu rază scurtă de acțiune și rachete Mistral din Estonia, a transmis ministerul Apărării al Estoniei.

Zelenski a mai anunțat sâmbătă că Ucraina a adus acasă 3.310 de prizonieri de război în 53 de schimburi de prizonieri.

Conform acestuia, numai în ultima săptămână Rusia a lansat peste 600 de bombe ghidate asupra Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării susține că forțele ruse au preluat controlul asupra satului Sokil din regiunea Donețk din Ucraina.

8 drone ucrainene au fost distruse în noaptea de vineri spre sâmbătă. Sistemele rusești de apărare aeriană au eliminat 7 drone deasupra regiunii Kursk și încă una deasupra regiunii Belgorod, a precizat Ministerul Apărării de la Moscova.

Marine Le Pen, lidera de facto a partidului de extremă-dreapta Adunarea Națională, a promis că, dacă partidul său va ajunge la putere după al doilea tur al alegerilor parlamentare din Franța, nu va permite Ucrainei să folosească arme franceze cu rază lungă de acțiune pentru a lovi Rusia.

