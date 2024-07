LIVE Război în Ucraina, ziua 864: Zelenski anunță elaborarea unei noi strategii navale /Rusia susține că a mai cucerit un sat în estul Ucrainei / NATO va propune „o punte de aderare” pentru Kiev

Atacurile cu drone care au vizat regiunea Krasnodar Krai din Rusia au provocat incendii la două depozite de petrol în cursul nopții de 6 iulie, avariind, de asemenea, un turn de comunicații. Atacurile cu dronă împotriva orașului Shebekino din regiunea Belgorod din Rusia, în noaptea de 6 iulie, au avariat mai multe clădiri, vehicule și o instalație industrială, rănind în același timp o persoană. Flota de la Marea Neagră a marinei ruse a fost nevoită să relocheze aproape toate navele sale de război pregătite de luptă din Crimeea ocupată în alte locații.

Un blogger militar rus a filmat de aproape ceea ce pare a fi un atac ucrainean cu asupra unui depozit de petrol din regiunea Krasnodar Krai din Rusia efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă, scrie The Kyiv Independent.

Bloggerul Romanov pare să fi fost la locul unui atac anterior cu dronă și filma intervenția serviciilor de urgență din zonă.

În timp ce înregistra, se aude sunetul unei alte drone care se apropie. Strigând „vine”, el a fugit să se adăpostească, iar apoi s-a auzit o explozie puternică.

Ulterior, el a strigat către cei din apropiere că „totul este bine”, în timp ce flăcările se ridicau spre cer.

Russian "military blogger" Romanov witnessed a drone attack on an oil depot in the Krasnodar region.



Judging by the footage he published, no air defense work could be heard in the background, and the drone accurately hit the fuel infrastructure facility.



"Everything is fine,"… https://t.co/gzs0K8Jw7V pic.twitter.com/o2YCoO2n1X