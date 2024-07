VIDEO PARIS 2024. Debut în forță pentru David Popovici la Jocurile Olimpice! A câștigat seria de calificare cu 1:45.65. Va intra cu cel mai bun timp în semifinalele care sunt diseară, la 21:46, ora României / A scăpat de un mare rival, o mare supriză

Duminică la prânz au avut loc seriile cursei de 200 de metri liber bărbați, în care David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp dintre cei 29 de competitori, dominând seriile în stil de mare campion! Marele rival al lui David, chinezul Pan Zhanle, care stabilise sâmbătă un nou record olimpic, cu ștafeta Chinei de 4 x 100 de metri liber, nu s-a calificat nici măcar în semifinale la 200 de metri liber, scrie siteul nostru de sport GOLAZO.ro.

Semifinala lui David Popovici de astăzi poate fi urmărită în direct pe TVR 1, Eurosport, HBO Max și LIVE pe HotNews.ro și pe siteul nostru de sport GOLAZO.ro.

Start excelent pentru David Popovici la Jocurile Olimpice Paris 2024 – FOTO: Petr David Josek / AP / Profimedia

VIDEO cu evoluția lui Popovici în serii, via Eurosport România:

14:44

„Exact cum am plănuit”. David Popovici, prima reacție după ce a fost cel mai rapid în serii la 200m liber

12:25

Numai David Popovici (cu 1:45.65) și lituanianul Danas Rapsys (1:45.91) au coborât sub 1 minut și 46 de secunde pe cei 200 de metri ai cursei. Diseară, vor lua startul primii 16, dintre care se vor alege primii 8, pentru finala de luni.

12:12

Seria lui David Popovici a început cu el la comandă. A întors primul de fiecare dată. A condus până la final și a terminat primul în seria sa și primul în totalul celor 16 sportivi calificați pentru semifinale! Românul și-a confirmat condiția de favorit la 200 de metri liber, e un început puternic, începutul unui campion sigur pe el. Dar, așa cum se spune, natația este un sport de zi. Urmează astăzi semifinalele și mâine, marea finală.

12:10

Seria a treia e câștigată de Rapsys, pe doi a venit neamțul Märtens, cu 1:46.33.

12:05

Seria a doua este prima cu 8 sportivi. În ea a luat startul britanicul Matthew Richards, unul dintre favoriții la medalii. Richards a terminat al doilea cu 1:46.19. Primul a terminat GIULIANI Maximillian cu 1:46:15.

12:00

Începe sesiunea de dimineață de la natație, cea în care David Popovici va da primul său test în drumul spre visul oricărui sportiv: prima medalie olimpică. David Popovici a luat contact doar acum 5 zile pentru prima oară cu bazinul în care va înota în câteva minute.

11:55

Până în acest moment, duminică aproape ora 12, ora României, 17 țări au cîștigat medalii la Jocurile Olimpice de la Paris. Primele trei locuri sunt ocupate de Asutralia, China și SUA.

11:50

Recordul olimpic la 200 de metri liber îi aparține marelui înotător american Michael Phelps (1:42.96) și rezistă din anul 2008. Specialiștii susțin că e posibil ca la această probă să asistăm la stabilirea unui nou record olimpic, la Paris 2024.

11:40

30 de sportivi vor înota astăzi la seriile probei de 200 m liber. Dintre ei, se vor califica pentru semifinale 16. Dar nu contează doar ca David Popovici să se califice în primii 16, contează și timpul, pentru că el garantează un culoar mai bun în semifinală. Culoarul mai bun înseamnă, în natație, cel care nu este spre marginea bazinului. Pentru că la margine, culoarele 1 sau 8, de pildă, sunt dezevantajate de efectul valurilor (insesizabil pentru ochi), care îngreunează evoluția sportivilor.

11:19

Prima serie de la 200 de metri liber, în care vor evolua doar patru înotători, este programată pe „La Defense Arena” de la ora 12:00.

Potrivit programului, urmează apoi seria a doua (12:03), a treia (12:07) și a patra (12:10), în care va evolua și David Popovici.

10:50

Mai e puțin mai mult de o oră până la debutul lui David Popovici la Jocurile Olimpice Paris 2024. Experimentatul jurnalist Cristian Munteanu, proaspăt venit în echipa GOLAZO.ro, a discutat înaintea zilei importante de astăzi cu marele înotăror american Mel Stewart, dublu medaliat olimpic cu aur.

Mel Stewart îl vede pe David Popovici favorit chiar la 200 de metri liber, proba ale cărei calificări au loc astăzi, la 12:10. ”La 200m pare că a deschis lacătul comorii. E într-o formă bună, fără îndoială. Lumea îl știe mai mult de la 100m liber, datorită acelui record mondial stabilit de el, dar eu îl văd favorit la 200m. De fapt, dacă mă gândesc bine, fanii săi, printre care sunt și eu, se întreabă dacă nu cumva va reuși să câștige ambele probe”, a spus campionul american despre David.

10:31

Cum arată seria a patra (ultima) la 200 de metri liber masculin în care va înota David Popovici:

Guilherme Costa – Brazilia

Thomas Neill – Australia

Luke Hobson – Statele Unite

DAVID POPOVICI – ROMÂNIA

Hwang Sun-woo – Coreea de Sud

Pan Zhanle – China

Ji Xinjie – China

Lucas Henveaux – Belgia

––-

Să locuiești în afara Satului olimpic, așa cum a decis David Popovici la această ediție a Jocurilor Olimpice, nu e o formă de decuplare de lotul României, ci o adaptare la felul în care tu, personal, te poți pregăti mai bine, cu mai multă liniște în jurul tău, spune Gabi Szabo.

Fosta mare atletă a povestit într-un interviu pentru GOLAZO.ro ce a pățit la primele sale Jocuri.

Nici echipament potrivit n-a avut

”Experiența de la Atlanta, 1996, prima mea Olimpiadă, a avut un mare impact asupra mea. Am primit un echipament mare. Mărimea era pentru un sportiv de 1,80 metri, iar eu aveam 1,60 metri. Am fost salvată de Mariana Bitang care mi-a oferit un echipament de la gimnaste. Iar când am ajuns în Satul Olimpic, unde eram cazați 14.000 de sportivi, antrenori și oficiali, atmosfera m-a copleșit total”, spune Gabi Szabo.

S-a mutat din Satul olimpic și a câștigat ”aurul”

”Din păcate, nimeni nu m-a pregătit pentru viața agitată din satul olimpic. Nu era liniște nici măcar la etajul clădirii în care eram cazată”, își amintește campioana.

”În permanență era cineva care vorbea tare sau râdea pe hol, era cineva care venea sau pleca, mereu se auzea o ușă trântită… Toate lucrurile astea te pot afecta și îți trebuie foarte mult calm, răbdare. Și putere de detașare și concentrare pe persoana ta”, a mai spus atleta. E a concurat și a luat argintul.

Astfel că, la următoarea Olimpiadă, cea de la Sydney 2000, a făcut o altă alegere. Nu s-a mai cazat în Satul Olimpic, așa cum a procedat acum, la Paris, și David Popovici.

”Ca sportivă, am fost mai introvertită. Unora le place aglomerația, agitația. Eu aveam o rigoare a programului. Antrenament, masă, somn, antrenament, masă, somn. Nu toți suntem la fel”, recunoaște Szabo. La Sydney, ea a câștigat medalia de aur.

Proba unde David Popovici e cotat ca favorit: 200 de metri

Astăzi, duminică, 28 iulie, este rândul lui David Popovici să lupte de pe poziția de favorit care, la anterioara Olimpiadă, nu a luat ”aurul”.

Cursele de astăzi sunt foarte importante, mai ales că ele se derulează la proba unde mulți experți în văd pe el câștigător: cea de 200 de metri liber.

De la ora 12, David Popovici va lua startul în calificări, mai exact în seria cu numărul 4. Din adversarii la medalii, doi sunt în aceeași serie cu David: coreeanul Hwang Sun-woo, și chinezul Pan Zhanle.

Cine sunt competitorii principali ai lui David Popovici

Conform presei internaționale, în afară de David, văzut favorit la ”aur” pentru proba de 200 de metri liber, alți pretendenți la medalie sunt:

Märtens, omul care a adus Germaniei aur după aproape 4 decenii

Germanul Lukas Märtens a devenit, la Paris, primul campion olimpic al concursurilor de natație. Sâmbătă, el a câștigat proba de 400 de metri liber. După 36 de ani, Märtens a adus Germaniei aur la natație. O serie de specialiști îl văd pe neamțul de 22 de ani ca al doilea favorit la 200 de metri liber, după David Popovici. Pe neamț îl puteți urmări în seria 3 de calificare, cea de dinaintea seriei în care va înota David.

Hwang Sun-woo, campion mondial en titre

Coreeanul Hwang Sun-woo, 21 de ani, este campion mondial la 200 de metri, titlu dobândit în februarie 2024, la Doha. El a fost cel care a cerut ca și sportivii de la natație din țara sa să poată locui în afara Satului Olimpic.

Pan Zhanle a stabilit sâmbătă un nou record olimpic

Chinezul Pan Zhanle, 20 de ani, este cel care i-a doborât recordul de la 100 de metri al lui David Popovici. Chinezul e văzut ca favorit la 100 de metri, nu la 200 de metri.

Sâmbătă, în prima zi a concursului de natație de la Paris, Pan Zhanle a înotat în primul schimb pentru China la ștafeta 4x100m liber. Și-a câștigat cele două lungimi de bazin, cu în 46.92 și a stabilit un nou record olimpic. El deține și recordul mondial, stabilit în finala de la 4x100m liber de la Campionatele Mondiale din acest an.

Matthew Richards, pericolul mai puțin cunoscut

Britanicul Matthew Richards a fost sâmbătă primul schimb în ștafeta de 4×100 m liber a țării sale. El a ocupat locul 5 în schimbul său. Marea Britanie n-a prins medalii, venind și ea pe 5. Dar Richards este și un sportiv cu bune performanțe la 200 de metri. Britanicul a câștigat aurul la Olimpiada de la Tokyo, cu ștafeta UK de 200 de metri liber. Și e dublu câștigător de aur la 200 de metri, la Mondialele din 2023, de la Fukuoka, Japonia, la proba de simplu și la proba de ștafetă.

După derularea seriilor de calificare, semifinala probei de 200 de metri liber are loc tot duminică, de la ora 21:46, ora României. Iar finala va fi luni seara.